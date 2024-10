Çocuklarınızla kesinlikle denemeniz gereken 6 aktivite

Çocuklarımıza eğitici oyuncak satın almak, onları birden fazla ders dışı aktiviteye kaydettirmek veya geride kalmamaları için onlara uzun bir şeyler öğretmek işe yarasa da günlük hayatınızda onları ve kendinizi bu kadar zorlamadan yapabileceğiniz başka aktiviteler var! İşte çocukların gelişimi için gereken bilişsel, sosyal ve duygusal becerileri besleyen, genellikle göz ardı edilen 6 aktivite...

Basit oyuncaklarla serbest oyunu teşvik edin

Öğrenmeyi fazlasıyla teşvik eden ve en çok göz ardı edilen aktivitelerden biri tamamen çocuğun liderliğinde oynanan oyuna katılmaktır. Bu tür oyunlar aracılığıyla, çocukların akademik başarının çok ötesinde başarılı olmak için gereken becerileri öğrendikleri bir gerçek. Çocuklara yetişkinlerden herhangi bir yönlendirme veya rehberlik almadan arkadaşlarıyla, kardeşleriyle veya tek başlarına oynamaları için zaman vermek onların gelişimi için kritik bir önem taşıyor.

İlginizi çekebilir: Serbest oyun nedir?

Açık havada oynayın

Dışarı çıkmak fiziksel ve zihinsel gelişim için önemlidir. Doğada olmak çocukların dinleme, ayrıntılara dikkat etme, duygusal düzenleme ve işbirliği yapma yeteneği gibi önemli beceriler geliştirmesine yardımcı olur. Su birikintileri, çamur, yağmur, kar, kum ve çimen gibi doğal ortamlarda bağımsız açık hava oyunları harika doğal duyusal deneyimler sağlar ve çocuklar bu tür deneyimlerden ne kadar çok edinirlerse o kadar iyi olur.

Sağlıklı risk almaya izin verin

Sağlıklı risk alma, çocukların tehlikeli görünebilecek ancak yetişkin gözetiminde güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek aktivitelere katılmalarına izin verilmesidir. Bu, çocukların ileriki yaşlarda riski nasıl yöneteceklerini öğrenmelerini sağlar. Risk alma fırsatının olmaması korkuya veya saldırganlığa yol açabilir. Çocuklar için risk almak, onların hayatlarını tehdit eden tehlikeli aktivitelere katılmalarına izin vermek anlamına gelmez. Sağlıklı risk almak, yüksek hızlarda koşmak, dönüp düşmek, küçük tepelerden yuvarlanmak ve güvenli olan yüksekliklerden atlamak olabilir. Biraz korkuya neden olabilecek her şeyle nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden çocuğunuza "dikkatli ol" demek istediğinizde bir adım geri çekilip düşünün. Onlara kaydıraktan tırmanma, koltuktan atlama veya devrilmiş bir ağaçta denge kurma konusunda biraz daha fazla özgürlük vermek, özgüven, dayanıklılık ve zihinsel ve duygusal güç oluşturmalarına yardımcı olmanın basit bir yoludur.

Çocuklara yetişkinlerden uzak zaman ve alan verin

Daha büyük çocukların bağımsız olarak oynamak için zamana ihtiyaçları olsa da yetişkinlerin gözlerinden uzakta bir alana da ihtiyaçları vardır. Çocukların oyunlarında akışa girebilmeleri için kesintisiz zaman dilimlerine ihtiyaçları vardır. Evinizde çocuklarınızın sizden ayrı olarak oyun oynamaya odaklanabilecekleri bir alan olarak hangi yeri ayırabileceğinizi düşünün. Çocuklarınızı tüm gün eğlendirmekten siz sorumlu değilsiniz; oyun oynamak onların işidir. Zaman, alan ve ihtiyaç duyabilecekleri malzemelere sahip olduklarından emin olduğunuzda, onlara coşkuyla "Hadi oyna!" demeyi deneyin ve bu zorluğun üstesinden geleceklerinden emin olun.

Çocukları günlük hayatınıza dahil edin

Çocuklar doğuştan yardımcıdır. Günlük hayatımıza dahil olmak isterler. Bunu yapmak onlara bir sorumluluk duygusu ve eve katkıda bulunduklarını hissetme fırsatı verir. Buna başlamanın en iyi yolu, çocuğunuzun hayatının erken dönemlerinde ona işler vermek olacaktır; bu, büyüdükçe bu alışkanlığı sürdürmesine yardımcı olacaktır. Örneğin, çocuğunuza dökülmüş bir suyu temizlemesi için bir bez verebilir, çamaşırlarını çamaşır makinesine koyup düğmeye basmasına izin verebilirsiniz.

Sıkıntıdan korkmayın

Can sıkıntısını kucaklayarak çocuklarımızın kendi eğlencelerini yaratma ve bizden daha az yardım alarak aktiviteler bulma becerisini geliştirmelerine izin vermeliyiz. Daha fazla boş zaman geçirmek çocuklara kendi başlarına bir şeyler çözme, onlara neyin neşe getirdiğini öğrenme şansı verir ve yaratıcılığı, bağımsızlığı ve öz güveni teşvik etmeye yardımcı olur.

Gününüzde hiçbir şey planlamadığınız veya kısa yolculuklara çıktığınızda, mağazada sırada beklerken veya bir restoranda olduğunuzda bilerek yanınızda oyuncak veya aktivite getirmediğiniz bir zaman yaratmaya çalışın. Küçük adımlarla başlayın ve onların tolerans geliştirmelerine yardımcı olun; çocuklara sıkılmaları için zaman verildiğinde filizlenen yaratıcılığa hayran kalacaksınız.

İlginizi çekebilir: Can sıkıntısına övgü

Referanslar:

Alanna Gallo. “6 Must-Try Activities That This Mom Swears Are for Good Your Kids”. Şuradan alındı: https://www.parents.com/6-play-activities-that-are-for-good-your-kids-8694230 (19.08.2024)