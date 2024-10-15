Çocuklarınızla kesinlikle denemeniz gereken 6 aktivite

Günlük hayatta uygulayabileceğiniz ve çocuklarınızın yaratıcılığını destekleyecek, onların günlük hayata katılmalarına yardımcı olacak 6 aktivite...

Çocuklarınızla kesinlikle denemeniz gereken 6 aktivite
Anne - Baba
Giriş: 15 Ekim 2024 13:45 Güncelleme: 15 Ekim 2024 14:02
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Çocuklarımıza eğitici oyuncak satın almak, onları birden fazla ders dışı aktiviteye kaydettirmek veya geride kalmamaları için onlara uzun bir şeyler öğretmek işe yarasa da günlük hayatınızda onları ve kendinizi bu kadar zorlamadan yapabileceğiniz başka aktiviteler var! İşte çocukların gelişimi için gereken bilişsel, sosyal ve duygusal becerileri besleyen, genellikle göz ardı edilen 6 aktivite...


Basit oyuncaklarla serbest oyunu teşvik edin

Öğrenmeyi fazlasıyla teşvik eden ve en çok göz ardı edilen aktivitelerden biri tamamen çocuğun liderliğinde oynanan oyuna katılmaktır. Bu tür oyunlar aracılığıyla, çocukların akademik başarının çok ötesinde başarılı olmak için gereken becerileri öğrendikleri bir gerçek. Çocuklara yetişkinlerden herhangi bir yönlendirme veya rehberlik almadan arkadaşlarıyla, kardeşleriyle veya tek başlarına oynamaları için zaman vermek onların gelişimi için kritik bir önem taşıyor.


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Açık havada oynayın

Dışarı çıkmak fiziksel ve zihinsel gelişim için önemlidir. Doğada olmak çocukların dinleme, ayrıntılara dikkat etme, duygusal düzenleme ve işbirliği yapma yeteneği gibi önemli beceriler geliştirmesine yardımcı olur. Su birikintileri, çamur, yağmur, kar, kum ve çimen gibi doğal ortamlarda bağımsız açık hava oyunları harika doğal duyusal deneyimler sağlar ve çocuklar bu tür deneyimlerden ne kadar çok edinirlerse o kadar iyi olur.


Oyun oynamak çocuğu nasıl etkiler?
Oyun oynamak çocuğu nasıl etkiler?

Sağlıklı risk almaya izin verin

Sağlıklı risk alma, çocukların tehlikeli görünebilecek ancak yetişkin gözetiminde güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecek aktivitelere katılmalarına izin verilmesidir. Bu, çocukların ileriki yaşlarda riski nasıl yöneteceklerini öğrenmelerini sağlar. Risk alma fırsatının olmaması korkuya veya saldırganlığa yol açabilir. Çocuklar için risk almak, onların hayatlarını tehdit eden tehlikeli aktivitelere katılmalarına izin vermek anlamına gelmez. Sağlıklı risk almak, yüksek hızlarda koşmak, dönüp düşmek, küçük tepelerden yuvarlanmak ve güvenli olan yüksekliklerden atlamak olabilir. Biraz korkuya neden olabilecek her şeyle nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden çocuğunuza "dikkatli ol" demek istediğinizde bir adım geri çekilip düşünün. Onlara kaydıraktan tırmanma, koltuktan atlama veya devrilmiş bir ağaçta denge kurma konusunda biraz daha fazla özgürlük vermek, özgüven, dayanıklılık ve zihinsel ve duygusal güç oluşturmalarına yardımcı olmanın basit bir yoludur.


Çocuklara yetişkinlerden uzak zaman ve alan verin

Daha büyük çocukların bağımsız olarak oynamak için zamana ihtiyaçları olsa da yetişkinlerin gözlerinden uzakta bir alana da ihtiyaçları vardır. Çocukların oyunlarında akışa girebilmeleri için kesintisiz zaman dilimlerine ihtiyaçları vardır. Evinizde çocuklarınızın sizden ayrı olarak oyun oynamaya odaklanabilecekleri bir alan olarak hangi yeri ayırabileceğinizi düşünün. Çocuklarınızı tüm gün eğlendirmekten siz sorumlu değilsiniz; oyun oynamak onların işidir. Zaman, alan ve ihtiyaç duyabilecekleri malzemelere sahip olduklarından emin olduğunuzda, onlara coşkuyla "Hadi oyna!" demeyi deneyin ve bu zorluğun üstesinden geleceklerinden emin olun.


Çocukları günlük hayatınıza dahil edin

Çocuklar doğuştan yardımcıdır. Günlük hayatımıza dahil olmak isterler. Bunu yapmak onlara bir sorumluluk duygusu ve eve katkıda bulunduklarını hissetme fırsatı verir. Buna başlamanın en iyi yolu, çocuğunuzun hayatının erken dönemlerinde ona işler vermek olacaktır; bu, büyüdükçe bu alışkanlığı sürdürmesine yardımcı olacaktır. Örneğin, çocuğunuza dökülmüş bir suyu temizlemesi için bir bez verebilir, çamaşırlarını çamaşır makinesine koyup düğmeye basmasına izin verebilirsiniz.


Çocuğunuza odasını oyunla toplatın
Çocuğunuza odasını oyunla toplatın

Sıkıntıdan korkmayın

Can sıkıntısını kucaklayarak çocuklarımızın kendi eğlencelerini yaratma ve bizden daha az yardım alarak aktiviteler bulma becerisini geliştirmelerine izin vermeliyiz. Daha fazla boş zaman geçirmek çocuklara kendi başlarına bir şeyler çözme, onlara neyin neşe getirdiğini öğrenme şansı verir ve yaratıcılığı, bağımsızlığı ve öz güveni teşvik etmeye yardımcı olur.


Gününüzde hiçbir şey planlamadığınız veya kısa yolculuklara çıktığınızda, mağazada sırada beklerken veya bir restoranda olduğunuzda bilerek yanınızda oyuncak veya aktivite getirmediğiniz bir zaman yaratmaya çalışın. Küçük adımlarla başlayın ve onların tolerans geliştirmelerine yardımcı olun; çocuklara sıkılmaları için zaman verildiğinde filizlenen yaratıcılığa hayran kalacaksınız.


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Referanslar:

Alanna Gallo. “6 Must-Try Activities That This Mom Swears Are for Good Your Kids”. Şuradan alındı: https://www.parents.com/6-play-activities-that-are-for-good-your-kids-8694230 (19.08.2024)


Çocuğunuzla beraber yaratıcılığınızı konuşturun!

Çocuğunuzla beraber evde kolaylıkla yapabileceğiniz eğlenceli ve yaratıcı tasarımlar...

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Peçetelerinizi kişiselleştirin Kumaş peçeteler artık sadece özel toplantılarda kullanılmıyor. Bir ya da iki peçete takımını, aile üyeleri için kişiselleştirebilirsiniz. Peçetelerin üzerine aile bireylerinin isimlerinin baş harfini ekleyebilir, sevdiği çizgi film karakterlerini çizebilir ya da basabilir veya kendi fikrinizi oluşturabilirsiniz. Kararınızı hayata geçirirken kumaş türünün gerekli işlemlere uygun olduğundan emin olun yeter!
İçecek kutularını boyayın Süt ya da meyve suyu kutusunu güzel bir ambalaja dönüştürmeye ne dersiniz? Tamamen çevre dostu olan bu fikir, evinizi ve öğünlerinizi renklendirecektir. Kartonu uygun ölçülerde kesin. Kutunun dışını renkli veya desenli kağıtlarla kaplayabilirsiniz.
Elektrik düğmesine hareket katın Böylece çocuklarınızın odadan çıkarken ışıkları kapatmayı unutmasını engellemiş olursunuz. Çizim örneklerinden yararlanarak ve mısır gevreği kutusu gibi evdeki malzemeleri kullanarak, farklı hayvanlar yapabilirsiniz. Kesim işini mutlaka bir yetişkin üstlenmeli. Beyaz bir konuşma balonuna mesajınızı eklemeyi unutmayın. Duvarınızı korumak için konuşma balonunu yapıştırırken çift yönlü bant kullanabilirsiniz.
Kağıt canavarlar Kağıt alışveriş poşetlerini atık kağıttan başka bir şey yemek istemeyen sevimli canavarlara dönüştürmeye ne dersiniz? Dolduğu zaman, olduğu gibi geri dönüşüm merkezine yollayabilirsiniz. Büyük bir torbaya oval bir delik açmanız yeterli olacaktır. Gerisi hayal gücünüze kalmış. Gözlerini, ağzını, dişlerini ekleyin. Canavarınızı bir diğer torbaya geçirip gerekli noktalardan iki torbayı birbirine sabitleyin.
Şapşal yılan Karton ruloyu renkli ve sevimli bir yılana dönüştürün. 1. Tuvalet kağıdı rulosunun içini ve dışını boyayarak kurumaya bırakın. . 2. Ruloyu uzun bir şerit haline gelecek şekilde kesin. 3. Süsleyin, dil ve gözlerini ekleyin.
Oto Yıkamacı Evet! Oyuncak arabalar bu kartondan yapılma koridordan geçerek temizlensin. Yaratıcılığınızı kullanarak daha kapsamlı tesisler kurmak elinizde! 1.. Boş bir karton galonu ortadan kesin. Her iki parçaya da kapı ekleyin. 2.. Temizleme makineleri için pipet kullanın. 3. Elinizin altındaki malzemeleri kullanarak tesisinizi tamamlayın.


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