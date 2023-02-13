Evimin depreme dayanıklı olduğunu nasıl anlarım?

Yaşadığımız her deprem sonrası içinde oturduğumuz binaya ve evimize ilişkin sorular aklımızı kurcalıyor. "Evim depreme dayanıklı mı?", "Evimin depreme dayanıklı olduğunu nasıl anlarım?" soruları sizin de aklınızdan geçiyorsa içeriğimizi okumanızda fayda var!

Evimin depreme dayanıklı olduğunu nasıl anlarım?
Yaşam
Giriş: 13 Şubat 2023 16:00
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Deprem korkusu hepimizi sardı ancak bu sadece korku olarak kalmamalı çeşitli tedbirler almalıyız. Biliyoruz ki deprem öldürmez bina öldürür. Bu nedenle evimizin sağlamlığını öğrenmek ve durumuna göre güçlendirici çalışmalar yapmak oldukça önemli. Peki, evimin depreme dayanıklı olduğunu nasıl anlarım? Bu noktada belirtmeliyiz ki konunun uzmanlarına ve belediyelere başvurmanız en doğrusu ancak bu başvuruların sonuçlarını beklerken siz de şunları yapabilirsiniz:


1- Binanın yapıldığı zemini öğrenin

Binanın nasıl bir zemine inşaa edildiği çok önemli. Örneğin binanın bataklık zemine yapılması oldukça riskli bir durum. Ülkemizde zemin türleri A, B, C, ve D grubu zemin olarak dört sınıfa ayrılıyor:

A grubu - En nitelikli zemin: Dayanımı en yüksek olan , kayalık veya çok sıkı çakıl zeminlerdir.

B grubu zemin: Ayrılmış kayaçlardan veya sıkı kumdan oluşan zemin türleridir.

C grubu zemin: Orta sıklıkla kum, değişime uğramış taşları içeren zeminlerdir.

D grubu - En niteliksiz zemin: Dolgu, çamur, balçık, organik madde ve çürüyükler içeren, sulu zeminlerdir.


2- Yaşadığınız semtin deprem riskini sorgulayın

İkamet ettiği semtin deprem riskini sorgulamak isteyen kişilerin, https://tdth.afad.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ikamet ettikleri bölgenin koordinat ve adres bilgilerini girmeleri yeterli olacak.


3- Binanın kolonlarını kontrol edin

Binanızdaki ve evinizdeki kolonlara dikkat edin, gözle görülür bir çatlak var mı? Varsa bu çatlak derin mi? Özellikle bodrum katındaki kolonlarda bulunan olası çatlaklar hiç de iyiye işaret değil. Hızlı bir şekilde bilirkişilerden inceleme talep edin. Çatlağın yanı sıra eğer binanın ara katlarında ya da giriş bölümünde kolonların kesilmiş olduğunu tespit ederseniz bu durumu da derhal belediyeye bildirmelisiniz.


4- Bina deprem testi yaptırın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırarak analiz yaptırabilirsiniz. Buna ek olarak çeşitli belediyelerin de konuya ilişkin çalışmaları bulunuyor örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başvurmanız durumunda bina tespiti için ücretsiz olarak çalışma yapıyor. Bina Tespiti projesine binatespiti.ibb.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.


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