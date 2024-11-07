2025 yılı retro tarihleri

Astrolog İnci Gücen, 2025 yılının karmik derslerle başlayacağını söylüyor ve 2025 yılının Retro tarihlerini anlatıyor.

2025 yılı retro tarihleri
Astroloji
Giriş: 07 Kasım 2024 23:40 Güncelleme: 08 Kasım 2024 00:10
ABONE OL

26 Kasım 2024 tarihinde Merkür, 6 Aralık 2024 tarihinde Mars ve 1 Mart tarihinde Venüs Retro’ya başlayacak. Retrosuz günümüzün geçmeyeceği 2025 yılının ilk yarısında, tüm retroların bitimi 14 Nisan 2025 tarihinde olacak. Bu sürece iki tutulma ve bir Merkür Retro’su daha eşlik edecek.


Peki, neler olabilir?


Merkür Retroları

26 Kasım- 16 Aralık 2024 (Yay)

14 Mart - 7 Nisan 2025 (Koç - Balık)

Merkür; algılama ve kendimizi ifade ediş şeklimiz, hayat akışı, zihin, iletişim, imza, haberleşme, trafik, eğitim, seyahatler, medya, kardeşler, ticaret, anlaşma ve görüşmelerle ilgilidir.


Merkür Retro’su zamanlarında yaşam; zihnimize nefes aldırmamızı, yavaşlamamızı, geriye dönük doğru değerlendirmeler yapmamızı ister. Bu dönemde yapılacak tüm yeni başlangıçlara; yanlış alınan kararlar, erteleme, gecikme, iptal, üstünden tekrar geçmek zorunda kalma, bilgi kirliliği, hırsızlık, ön yargı, etik, dürüstlük ve vicdana dair karmik sınavlar, iletişim problemleri ve tartışmalar eşlik eder.


Bu dönemlerde yarım kalan işleri tamamlamak, plan, proje, tasarım ve araştırmalara odaklanmak, geriye dönük değerlendirmeler yaparak tecrübelerden yararlanmak, arınmak ve bazı dersleri geride bırakmak, enerjinin doğru kullanımıdır. Bu süreçte çok iyi yazılar yazılabilir, şarkı sözleri ortaya çıkabilir.


İlginizi çekebilir: Merkür Retro'su bittikten sonra neler yapılabilir?

İlginizi çekebilir: Doğum haritamızda Merkür ve retrosu


Mars Retrosu

6 Aralık 2024 - 25 Şubat 2025 (Aslan- Yengeç)

Mars; hayat enerjimiz, motivasyonlarımız, eyleme geçme şeklimiz, mücadele alanlarımız, eril enerjimiz, cinsel enerjimiz, bedensel sağlığımız ile ilgilidir.


Mars Retro’su zamanlarında; enerjimiz içe döner, eyleme geçmeden önce yavaşlayıp düşünmeye, enerjimizi doğru yönetmeye davet ediliriz. Bu dönemde yapılacak tüm yeni başlangıçlara; hedefe ulaşamama, kavga, çatışma, şiddet, mücadele, kazalar, düşmanlıklar eşlik edebilir. Dünyada çatışma, yangın, patlama, saldırı, savaş enerjisi büyüyebilir. Bu süreçte ilişkilerde ifşalar ortaya çıkabilir, soğukluklar olabilir, skandallar yaşanabilir ve karmik bedeller ödenebilir.


Bu dönemde enerjimizi doğru kullanmak, spora gitmek, pilates veya yoga yapmak, yakut taşımak, köpekleri beslemek, kan vermek iyi gelecektir. Bu süreçte kendi içimizdeki yaralarımız, egomuz ve öfkemizle yüzleşmeliyiz. Bizi eylemde olmaktan alıkoyanları fark etmeliyiz. Attığımız adımları kim ve ne için attığımızı sorgulamalıyız. Hedefimize ne kadar odaklı, ne kadar cesur ve dayanıklı olduğumuzu düşünerek ilerlemeliyiz. Hayat akışı yavaşla derken dürtüsel adımlar atmaya devam edersek, yaşam tarafından durdurulacağımız olaylar yaşayabiliriz.


İlginizi çekebilir: Doğum Haritasında Mars Retrosu: Kafesteki Kaplan


Venüs Retrosu

1 Mart- 14 Nisan 2025 (Koç - Balık)

Venüs; değer duygumuz, yaşamdan aldığımız keyif, dişil enerjimiz, üretkenliğimiz, yaratıcılığımız, zevklerimiz, finansal durumumuz, aşk ve sevgi ile ilgilidir.


Venüs Retro’su zamanlarında; içe dönerek değer duygumuzu yeniden yapılandırmaya, aldığımız ve verdiğimiz değeri sorgulayarak dengelemeye, kendimizi her halimizle sevmeye davet ediliriz.


Bu dönemde yapılacak tüm yeni başlangıçlara; değer kaybı, sevgi ve değer görememe, keyif alamama, tekrarlamak zorunda kalma gibi durumlar eşlik eder. Bu süreçte kadınlardan zarar görebiliriz, finansal sıkıntılar yaşayabiliriz, estetik, güzellik işlemlerinde, dekorasyon, alışveriş gibi konularda problemler olabilir. Bu dönemler ilişkilerle ilgili en karmik dönemlerdir. Hayatımıza giren ve geçmişten gelen herkes değer duygumuza dair bizi aydınlatarak yolculuğumuza ışık tutar ve gider.


Bu süreçte; kendi öz bakımımızla ilgilenebiliriz. Gerçek öz bakım, dışsal değil ruhsal olan ve auramızın ışığını parlatandır. Aynı zamanda sanatla ilgilenebilir, kedileri besleyebilir, daha fazla müzik dinleyebilir, pırlanta ve pembe kuvars taşıyabiliriz.


İlginizi çekebilir: Venüs Retro’sunda Doğmak: Sevgiyi Sonbaharda Yakalayanlar


“Kendi ışığını taşıyan kişi, karanlıktan korkmaz.”

Retrolar; karmik hesapları olanların korkulu rüyası, tüm karanlıkların karşısında kendinde ve aydınlıkta ısrar eden, yaşamdan öğrenmeye açık olan ruhların ise yepyeni macerasıdır. Tüm cevapları kendi içimizde bulacağımız, geçmiş hesapları kapatarak ilerleyeceğimiz, iç dünyamızın derinliklerine inerek, kendimizi yeniden keşfedeceğimiz bu yolculukta; özümüzün ışığına, ruhumuzun bilgeliğine kavuşacağız. Tüm karanlıklara inat, yalnızca ruhu ve kalbi güzel olanların yıldızı parlıyor olacak!


Sevgilerimle


İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.