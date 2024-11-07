2025 yılı retro tarihleri

26 Kasım 2024 tarihinde Merkür, 6 Aralık 2024 tarihinde Mars ve 1 Mart tarihinde Venüs Retro’ya başlayacak. Retrosuz günümüzün geçmeyeceği 2025 yılının ilk yarısında, tüm retroların bitimi 14 Nisan 2025 tarihinde olacak. Bu sürece iki tutulma ve bir Merkür Retro’su daha eşlik edecek.

Peki, neler olabilir?

Merkür Retroları

26 Kasım- 16 Aralık 2024 (Yay)

14 Mart - 7 Nisan 2025 (Koç - Balık)

Merkür; algılama ve kendimizi ifade ediş şeklimiz, hayat akışı, zihin, iletişim, imza, haberleşme, trafik, eğitim, seyahatler, medya, kardeşler, ticaret, anlaşma ve görüşmelerle ilgilidir.

Merkür Retro’su zamanlarında yaşam; zihnimize nefes aldırmamızı, yavaşlamamızı, geriye dönük doğru değerlendirmeler yapmamızı ister. Bu dönemde yapılacak tüm yeni başlangıçlara; yanlış alınan kararlar, erteleme, gecikme, iptal, üstünden tekrar geçmek zorunda kalma, bilgi kirliliği, hırsızlık, ön yargı, etik, dürüstlük ve vicdana dair karmik sınavlar, iletişim problemleri ve tartışmalar eşlik eder.

Bu dönemlerde yarım kalan işleri tamamlamak, plan, proje, tasarım ve araştırmalara odaklanmak, geriye dönük değerlendirmeler yaparak tecrübelerden yararlanmak, arınmak ve bazı dersleri geride bırakmak, enerjinin doğru kullanımıdır. Bu süreçte çok iyi yazılar yazılabilir, şarkı sözleri ortaya çıkabilir.

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Mars Retrosu

6 Aralık 2024 - 25 Şubat 2025 (Aslan- Yengeç)

Mars; hayat enerjimiz, motivasyonlarımız, eyleme geçme şeklimiz, mücadele alanlarımız, eril enerjimiz, cinsel enerjimiz, bedensel sağlığımız ile ilgilidir.

Mars Retro’su zamanlarında; enerjimiz içe döner, eyleme geçmeden önce yavaşlayıp düşünmeye, enerjimizi doğru yönetmeye davet ediliriz. Bu dönemde yapılacak tüm yeni başlangıçlara; hedefe ulaşamama, kavga, çatışma, şiddet, mücadele, kazalar, düşmanlıklar eşlik edebilir. Dünyada çatışma, yangın, patlama, saldırı, savaş enerjisi büyüyebilir. Bu süreçte ilişkilerde ifşalar ortaya çıkabilir, soğukluklar olabilir, skandallar yaşanabilir ve karmik bedeller ödenebilir.

Bu dönemde enerjimizi doğru kullanmak, spora gitmek, pilates veya yoga yapmak, yakut taşımak, köpekleri beslemek, kan vermek iyi gelecektir. Bu süreçte kendi içimizdeki yaralarımız, egomuz ve öfkemizle yüzleşmeliyiz. Bizi eylemde olmaktan alıkoyanları fark etmeliyiz. Attığımız adımları kim ve ne için attığımızı sorgulamalıyız. Hedefimize ne kadar odaklı, ne kadar cesur ve dayanıklı olduğumuzu düşünerek ilerlemeliyiz. Hayat akışı yavaşla derken dürtüsel adımlar atmaya devam edersek, yaşam tarafından durdurulacağımız olaylar yaşayabiliriz.

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Venüs Retrosu

1 Mart- 14 Nisan 2025 (Koç - Balık)

Venüs; değer duygumuz, yaşamdan aldığımız keyif, dişil enerjimiz, üretkenliğimiz, yaratıcılığımız, zevklerimiz, finansal durumumuz, aşk ve sevgi ile ilgilidir.

Venüs Retro’su zamanlarında; içe dönerek değer duygumuzu yeniden yapılandırmaya, aldığımız ve verdiğimiz değeri sorgulayarak dengelemeye, kendimizi her halimizle sevmeye davet ediliriz.

Bu dönemde yapılacak tüm yeni başlangıçlara; değer kaybı, sevgi ve değer görememe, keyif alamama, tekrarlamak zorunda kalma gibi durumlar eşlik eder. Bu süreçte kadınlardan zarar görebiliriz, finansal sıkıntılar yaşayabiliriz, estetik, güzellik işlemlerinde, dekorasyon, alışveriş gibi konularda problemler olabilir. Bu dönemler ilişkilerle ilgili en karmik dönemlerdir. Hayatımıza giren ve geçmişten gelen herkes değer duygumuza dair bizi aydınlatarak yolculuğumuza ışık tutar ve gider.

Bu süreçte; kendi öz bakımımızla ilgilenebiliriz. Gerçek öz bakım, dışsal değil ruhsal olan ve auramızın ışığını parlatandır. Aynı zamanda sanatla ilgilenebilir, kedileri besleyebilir, daha fazla müzik dinleyebilir, pırlanta ve pembe kuvars taşıyabiliriz.

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“Kendi ışığını taşıyan kişi, karanlıktan korkmaz.”

Retrolar; karmik hesapları olanların korkulu rüyası, tüm karanlıkların karşısında kendinde ve aydınlıkta ısrar eden, yaşamdan öğrenmeye açık olan ruhların ise yepyeni macerasıdır. Tüm cevapları kendi içimizde bulacağımız, geçmiş hesapları kapatarak ilerleyeceğimiz, iç dünyamızın derinliklerine inerek, kendimizi yeniden keşfedeceğimiz bu yolculukta; özümüzün ışığına, ruhumuzun bilgeliğine kavuşacağız. Tüm karanlıklara inat, yalnızca ruhu ve kalbi güzel olanların yıldızı parlıyor olacak!

Sevgilerimle

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi