Doğum Haritasında Mars Retrosu: Kafesteki Kaplan

Mars Retrosunda Doğmak

Eğer doğum haritanızda geri giden bir Mars enerjisiyle dünyaya geldiyseniz, ileriye doğru adım atmakta, risk almakta ve kendinizi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Biri ya da birileri sizi sürekli geri çekiyormuş gibi bir enerjiye karşı koymanız gerekebilir.

Aile ve Geçmiş Hayat

Özellikle baba ya da varsa erkek kardeşle ilişkilerde, duygusal bir mesafe, bir çeşit mücadele ya da bu kişi/kişiler tarafından engellenmişlik duygusu hissedilebilir. Babanın rutin işi, uzmanlık kazandığı meslekle taban tabana zıt olabilir. Baba ya da baba figürünü temsil eden kimse, harita sahibine boyun eğdirmeyi ve onun kimliğini zayıflatmayı denemiş olabilir. Bunlara rağmen, harita sahibi baba figürünün/erkeklerin beğenisine, övgüsüne veya onayına yoğun bir özlem ve ihtiyaç duyuyor da olabilir.

Bireysellik

Yetişkin insan için, bireyselleşme aşamasında ailenin ve ebeveynlerin kontrolünden, etkisinden uzaklaşmak, psikolojik kordonları kesmek, göbek bağlarını koparmak doğal bir süreçtir. Fakat bu durum herkes için doğal ve akıcı bir şekilde gerçekleşmez. Özellikle Mars retrosunda doğanlar için, kendini ifade etme, eyleme geçme ve bireyselleşme dürtüleri arasında bir iç savaş vardır. Yani kordonları koparmak hiç de kolay değildir.

Natal haritanızda bulunan retro gezegen etkisi boğucu gelebilir. Ancak her biri, ruhsal, psikolojik ve duygusal yönde büyümenize, gelişmenize yardımcı olurlar. 20 senedir astroloji çalışan ve danışmanlık veren biri olarak, haritadaki zor açıları ve retro gezegen etkisini, kişinin kimliğini ve potansiyellerini çok farklı yönlerde değerlendirmesini sağladıkları için, yaratıcı bir enerji olarak görüyorum. Kolaylıkla elde edilmiş değerlere sahip olan değil fakat değerleri için mücadele etmeyi bilen, empatisi güçlü insanlarda daima benzersiz nitelikler oluyor.

Reenkarnasyona inanıyorsanız, -inanmıyorsanız söyleyeceklerim çocukluk döneminizi de tarifliyor olabilir- retro Mars etkisi geçmiş yaşamınızda kendinizi savunmakta sorun yaşamış olduğunuza işaret edebilir. Hayatınızı çevreleyen insanlar sürekli olarak size nasıl yaşayacağınızı ve davranacağınızı dikte etmiş olabilirler. Cinsellik konusunda baskı görmüş, muhafazakar bir ailede büyümüş olabilirsiniz. Nesnelleştirilmek sizi fazlasıyla yaralayabilir.

Pasif Agresif

Mars Satürn arasındaki stresli açılar, Mars'ın balık, yengeç, terazi ve oğlak burçlarında yerleşimleri, Ay, Mars ve Plüton arasındaki bazı açılar iletişimde pasif agresiflik göstergesi kabul edilir. Haritada Mars retrosu etkisi de, pasif agresif bir eğilim olarak tanımlanabilir. Retro Mars'la doğan kişiler ilişkilerinde bazen çok agresif bazen de çok pasif dönemler yaşayabilirler.

Mars retrosunda doğanların öfkesi -ısrarlı biçimde tetiklenmedikleri sürece- içe dönüktür. Aynı zamanda, tutkularını, arzularını bastırmaya eğilim gösterirler. Büyük başarı hikayeleri hayallerini süslüyor olsa bile, kurdukları bu hayaller için harekete geçmekte zorlanabilirler.

İçimdeki Düşman

İçten içe özgüvenli ve kendinden emin olduğunuzu hissetseniz bile, genelde meydan okumayı, haklarınızı savunmayı, kendiniz için ayağa kalkmayı ve rekabeti zor bulabilirsiniz. Tüm bunları yapamadığınız zamanlarda ise, sürekli olarak kendinizde eksik gördüklerinize odaklanarak, kendinize kızabilir, yetersiz olduğunuzu düşünebilir ve sonuçta kendinizi acımasızca cezalandırdığınızı gözden kaçırabilirsiniz.

Haritamızda Mars'ın bulunduğu ev ve burç, hangi konularda azim ve kararlılık gösterdiğimizi açıklar. Fakat eğer Mars haritada geri gidiyorsa, sabırlı olmak ve kendine inanç geliştirmek üzerinde çalışmak gereklidir. Başarı hemen gelmeyebilir. Arzu ettiğiniz hedefe düşündüğünüz zamanda ulaşamayabilirsiniz. Fakat kendinize karşı acımasız değil, sabırlı ve anlayışlı olmalısınız.

Örneğin: Mars haritada 3. evde boğa burcunda retro hareketteyse, kişi kendini ifade etmek konusunda çekimser, fazla dikkatli ve sabit fikirli olabilir. Ayağı sürekli frendeymiş gibi hissettiğinden, bir türlü ilerleyemediği duygusundan rahatsız olabilir. Hatta araba/araç kullanma korkusu bile olabilir. Bu kişi eğer yazar olmak istiyorsa, ifadesi becerilerini ve yeteneklerini keşfetmek için sabırla çalışmalı, bu konuda kendine zaman ve alan vermelidir.

Retro Mars aynı zamanda, başkalarının altında ya da başkalarıyla birlikte çalışmaktansa, kişinin kendi ritminde, kendi planlarına ve programlarına göre tek başına çalışmasını öneren bir enerjidir.

Her retro gezegen gibi, Mars gerilerken doğmak zamanla, yaş aldıkça, büyüdükçe kendini ifade etmenin yaratıcı yollarına erişmek, enerjiyi etkili bir şekilde kanalize ederek kullanmak anlamına gelir.

Cinsellik

Astrolojide Mars cinsel motivasyonla ilgili bir gezegendir. Retro Mars, bazen çok aktif bazen de çok durağan bir cinselliğin göstergesi olabilir. Kişi kendi beden algısıyla rahat ederken bir partnerle birlikteyken aynı konforu hissedemeyebilir. Cinsellik konusunda ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda kişi kendini suçlama eğilimi de gösterebilir. Bu aşamada, terapi ve danışmanlık alarak bu sorunlar iyileştirilebilir.

Retro Mars arzuların peşinden gitmenin dolambaçlı yollarıdır. Direkt eyleme geçmekte zorlanan harita sahibi, zamanla iyice içine kapanabilir yahut tepkilerini ve arzularını öngörülemeyen patlamalar halinde ortaya çıkarabilir.

Mars Retrosunda doğanlar için öneriler

*Bireysellik bilincini güçlendirin, bağımlılık kordonlarını koparın.

*Eylem odaklı olun. İlerleme algısı pratiklerine yer verin. Örneğin ehliyet alın, araç kullanın. Dümene geçebileceğinizi ve hayatınıza yön verebileceğini fark edin.

*Riskleri birer macera olarak görün ve maceralara evet derken çekimser olmayın. İstediğiniz her şeyin peşinden gidebilecek güce sahipsiniz.

*Tutkularınızı ifade edin. Kendinizi savunmanız gerektiğinde, susmayın.

*Retro Mars, bedensel uyuşukluk anlamına gelebilir. Rutininize spor gibi düzenli aktiviteleri dahil ederek, motivasyonunuzu güçlü tutmayı deneyin.

*Korku her şeyi öldürür. Kalbimizi, zihnimizi, irademizi. Cesur olmaktan korkmayın.

*Harekete geçmeniz gerekiyorsa, durmayın. Her seferinde ileriye doğru ufak da olsa bir adım atın.

*Cinsellik aşırı zirvelerden ve sığ vadilerden ibaret olmak zorunda değil. Partnerinizin size haz veren şeyleri öğrenmesine izin verin.

*Pasif agresif tepkilerden, alınganlıktan kaçının. Eleştiriye karşı hassasiyetinizi güçlendirin.

İlerletilmiş Harita ve Mars Retrosu

Özellikle progress harita dediğimiz, ikincil ilerletilmiş haritada Mars'ın ilerlediği zamanlar önemlidir. Çünkü bu aşamadan itibaren Mars enerjisi daha rahat ve engelsizce hayatınıza tezahür edebilir.

Örneğin daha çok risk almaya başlar, liderlik özelliklerinizi ortaya koyar, enerjinizi daha doğru alanlarda daha dolaysız bir şekilde kullanabilirsiniz. Yaşamınız boyunca aşmak için uğraştığınız engellerin önü açılır. Emek ve enerji verdiğiniz alanların ustası olmaya başlarsınız. Sebat etmek için savaştığınız her neyse, güçlendiğinizi hissedersiniz.

Transit Mars'ın geri gittiği dönemler de sizin için bir avantaja dönüşebilir. Bu titreşimle doğduğunuz için, dünya sizin ritminizde dönüyormuş ya da dünyadakiler sizin adımlarınıza eşlik ediyormuş gibi uyum içinde hissedebilirsiniz. İş girişimlerinde ve herhangi bir konuda ilerlemek için daha hazır olursunuz.

Son olarak...

Mars retrosunda doğmak, başkalarının iradesine karşı kendi iradesini gerçekleştirme mücadelesi vermek anlamına gelir.

Retro gezegen enerjisi daima içe dönük bir enerjiye, bir mücadeleye işaret eder. Bu nedenle hayat boyu boşuna ve anlamsızca enerji tüketecek kavgalardan kaçınmalı, uğruna savaşılacak gerçek bir mücadele bulunmalıdır.

Mars Retro en çok da kafesteki bir kaplana benzer. Kafesin kapısı hep açıktı. Belki aslında kafes hiç olmadı. Beklemek kaderiniz değil.

Cesaret ve umutla...