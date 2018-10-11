Venüs Retro’sunda Doğmak: Sevgiyi Sonbaharda Yakalayanlar

Haritaların çoğunda bir veya birden fazla gezegen geri harekette olabilir. Hiçbir gezegeni Retro olmayan haritalara rastlamak zordur. Jüpiter ve ötesi gezegenlerin Retro dönemleri uzun sürdüğü için jenerasyonları etkileyebilirler yani etkileri daha kolektiftir. Fakat Merkür, Venüs ve Mars gibi kişisel gezegenlerin geri hareketinde dünyaya gelmiş olmak son derece dikkat çekici ve kişisel yansımaları belirgin bir etkidir. Geri giden gezegen kişinin geçmişini ve geçmişten getirdiği karmik bağlantıyı açıklayabilir. Örneğin; Venüs Retro’su geçmiş ilişkilerin karmasını, sevgiyi hep geçmişte aramayı, geciken adaleti, ertelenmiş hazları ve geç gelen doyumu vurgular.

Aşkın ve sevginin sembolü olan Venüs aynı zamanda güzelliği, estetiği ve değer verdiğimiz maddi ve manevi simgelerdir. Kadın haritasında kadının feminenliği, erkek haritasında ise çekici bulunan kadının ve sevilen kişinin özelliklerini gösterir. Duyularımızla algıladığımız ve bize haz veren her şey Venüs’le ilintilidir. Haritada Venüs aynı zamanda dünyayla ve insanlarla kurduğumuz bütün ilişkilerdir.

Venüs’ü doğum haritasında Retro olanlar Venüs’ün temsil ettiği alanlarda içe dönük, yavaş, gizli bir gelişim göstermeye yatkın olurlar. Bilhassa ilk gençlik yıllarında dışarıya nasıl göründüklerini, toplumda kabul görüp görmediklerini ve aşk ilişkilerini çok fazla önemseseler bile tüm bu duygularını saklayabilir ve umursamaz görünebilir, sosyal yönden çekimser olabilirler. Maddi kazançlarını yatırımlarını borçlarını ve birikimlerini telaffuz etmekten kaçınabilir, parayla ilgili mahremiyetlerine önem verirler. Bir diğer taraftan Venüs Retro için emeklerinin maddi karşılığını talep etmek hep biraz zordur.

“Acaba yeterince seviliyor muyum? Yeterince iyi ve çekici miyim?” sorularını devamlı olarak kendine yönelten ve kendine güvenmekte zorlanan bu kişilerin haritasında Venüs Satürn kavuşum açısına, Venüs Oğlak yerleşimine ya da sıklıkla Venüs Retro’suna rastlanır. Ya ardı ardına pek çok ilişki dener ya da kendilerine bir ilişkiye ihtiyaç duymadıklarını söyleyerek yakınlaşmalardan uzak dururlar. Reddedilme ve istenmeme korkusuyla adeta insanlarla aralarında bir savunma duvarı inşa ederler. Evliliğe zorlanmak, geç yaşanan cinsellik aşk veya evlilik Venüs Retro’suyla ilgili olabilir.

Özellikle bu yerleşime sahip erkeklerin genelinde sevgilerini materyal değerlerle gösterme, sözüm ona aşkı satın alma eğilimi gözlemlenir.

Venüs Retro’sunda aşk ve para konseptleri iç içedir ve kişinin ilişkiler yoluyla maddi zarara uğramaması için dikkatli olması gerekir.

Haritasında Venüs’ü geri harekette olan kişiler fiziksel olarak çok güzel ve yakışıklı olabilirler. Zamanla kendilerine has bir güzellik standardı da oluşturabilirler. Çekici dış görünümlerine rağmen kendilerini beğenmekte zorlanır ve kendilerini belirledikleri yüksek standartlar içerisinde acımasızca eleştirebilirler. Dans etmek ya da yoga gibi egzersiz disiplinleri edinmek kişilerin bedenleriyle sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı olabilir.

Özellikle Venüs Retro’sunda doğan kadınların feminen taraflarını reddederek maskülen taraflarına odaklandıkları gözlemlenir. Gençlik yıllarında kadınsı davranışları ve kadınsı görünümü negatif algılayabilen bu kişiler için genelde anneleri de feminenliği ile ön planda, bu anlamda örnek bir figür değildir. Venüs Retro’sunda doğanların aileleri dolayıyla ahlaki prensipleri baskındır. Genelde kadınlar evlilik konusunda gelenekselci davranarak evlenmeden önce cinsellik yaşamaktan kaçınabilirler. Cinsellikle ilgili yasaklar ve utangaçlık Venüs Retro’suyla ilintilidir. Kadında Afrodit – Hera bir diğer tabirle “bakire ve fahişe” kompleksi bulunabilir. Kadınsılık ve cinsellik kirlenme olarak algılanabilir veya kişi ailesinden bu yönde olumsuz telkinler duyarak büyümüş olabilir. Kadınlarda Retro Venüs hormonlarla ve kadın hastalıklarıyla ilgili sorunlara yatkınlık verebilir.

Erkek haritasında Venüs erkeğin çekim hissettiği kadın tipi hakkında bilgi verir. Venüs Retro olduğunda ise erkek standart normların çok dışında kadınlara ilgi duyarak birlikte olacağı kişide farklı ve spesifik nitelikler arayabilir. Örneğin; standardın dışında farklı bir ten ya da göz rengi, kadının farklı bir etnik kimliği olması gibi nitelikler. Venüs Retro erkeklerinin belirledikleri kriterler o kadar detaylıdır ki bu yüzden aşık olmaları da zordur. Aynı zamanda doğum haritasında Venüs’ü geri giden erkeğin kadınları kurtarma sendromu olabilir.

Gençlikte irdelemesi zor olan bu konum yaş aldıkça ve yeni tecrübeler edindikçe daha iyi anlaşılır hale gelir. Venüs Retro’sunda dünyaya gelmek değişmesi mümkün olmayan bir kader değildir. Ne zaman ki progress haritada Venüs ileri gitmeye başlar o zaman kişi Venüs konusunda anlattığım tüm bariyerleri aşmaya ve sosyal yönden gelişmeye başlar. Venüs progress haritada ileri gittiği zaman kişinin ruhu dışarıya, kendisinin ötesindeki dünyaya yönelir. Böylece bir bütün içerisindeki yerini ve bağlantısını keşfederek huzur bulur. Venüs’ün ilerlemeye başladığı ev ve burç sevgi alışverişinin hayatın hangi alanında başlayacağını da açıklar.

Transit Venüs Retro yaptığında ise Venüs Retro’sunda doğanlar için daha normal ve uyumlu hissettikleri bir dönem olarak yaşanır. Venüs’ün doğasını ve kendi arzularını daha iyi analiz etmeleri mümkün hale gelir.

Bir insan kendisiyle sağlıklı bir değer ilişkisi kurmayı başardığında, tüm dünyanın da bu insana karşı tutumu değişir. Çünkü başkalarını sevebilme kapasitesi kendini sevebilmekle gelişir. Doğum haritasında Venüs Retro’sunun da en temel dersi budur.

Cesaret ve umutla...