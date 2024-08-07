Doğum haritamızda Merkür ve retrosu

Merkür doğum haritamızda; algılarımızı, hayata bakış açımızı, zihnimizi, iletişim şeklimizi, kendimizi ifade etme yeteneğimizi ve el becerimizi temsil eder. Güneş’e en yakın olan ve Güneş sistemindeki en hızlı gezegendir. Çünkü zihnimiz de Merkür gibi çok hızlı hareket eder. Bizler düşünmeden duramayan canlılar olduğumuz için zihnimizin hayat akışı içinde dinlenmeye, nefes almaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden de Merkür, en çok Retro yapan gezegendir.

Merkür Güneş’ten uzaklaşamaz ve doğum haritamızda onunla sert açılar yapamaz. Çünkü; insanın aklı, bilinci, algısı, zihinsel becerisi birdir ve birbirinden ayrılamaz.

Merkür’ün bir burçta kalış süresi değişkendir. Bir burçta ortalama 15 gün kalır. Yılda yaklaşık olarak 3 ya da 4 kez retro yapar. 1 dereceyi bir günden daha kısa sürede geçer.

Merkür doğum haritamızda 3 ve 6. evin doğal yöneticisidir. İkizler ve Başak burcunu yönetir. 15 derece Başak burcunda yücelir.

Merkür meslek olarak; yazarlar, bankacılar, tüccarlar, öğretmenler, zanaatkarlar, bilim adamları, hukukçular, avukatlar, matematikçiler, çevirmenler, çocuk bakıcıları, distribütörler, gazeteciler, kuryeler, postacılar, memurlar, mimarlık, muhasebecilik, reklamcılık, sekreterler, taksiciler, yayıncılar ve yorumcular ile ilgilidir.

Medikal astrolojide; el, kulak, burun, boğaz, hafıza, disleksi, beyinde herhangi bir rahatsızlık, akciğer, nezle, kuru öksürük, sinirler, duyular ile ilgilidir. Haftanın Çarşamba gününü sembolize eder.

Merkür, kelime olarak İngilizce’de tacir/tüccar anlamına gelen “merchant” kelimesinden ve Latince’de “mercator” kelimesinden türemiştir.

Mitolojide Merkür

Merkür mitolojide Hermes ile temsil edilir. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır” sözü Hermetizm’le ilgilidir ve Hermetizm kadim bir gelenektir ve doğrudan Merkür’le ilgilidir. Hermes adı Grekçe “herma”dan gelir taş yığını demektir.

Mitolojiye göre eski zamanlarda bir şehirden bir şehre giden kervanlar varken, Hermes bu kervanlara yol gösteren, hırsızlar ve yağmacılardan koruyan bir tanrıydı. İz bulmak için yola koyduğumuz küçük taşları anlatırdı. O zamanlar yoldan geçen her yolcu şans getirsin diye taşların üzerine bir taş da kendi atardı. Hermes’in bu taş yığınının içinde yaşayan ve kendilerine yol gösteren bir ruh olduğuna inanılırdı. Zamanla bu taş yığınları “herm” adı verilen insan başlı küçük sütunlara dönüştü. Figürler çoğunlukla sakallı erkekler veya erkeklik organı ile ilgiliydi vegüç anlamına gelirdi.

Hermes, seyyahların koruyucusu olmasının yanı sıra geceleri dolaşarak insanları kurnazlıkları ile kandıran vesoyan hırsızların da koruyucusuydu. Yani sadece etik bir şekilde ticaret yapanların değil, çalan ve kaçıran insanların da koruyucusuydu. Çünkü zihinde görev bilinci vardır. Duygu yoktur. Hermes de o yollarda sadece koruma görevini yerine getiriyordu.

Hermes de zaten doğumundan itibaren bir hırsızdı. İlk doğduğu gün bir kaplumbağa çalarak, kaplumbağanın kabuğundan bir müzik aleti yaptı. Aynı zamanda Güneş Tanrısı Apollon’un da sığırını çaldı. Apollon ona öfkelenerek Olimpos’a götürdüğünde çaldığı sığırı Apollon’a geri vererek bağışlanmak için lirini hediye etti. Apollon Lir’e bayılınca, Lir mitolojik olarak Apollon’un müzik aletine dönüştü. Ardından Apollon bu kadar kıvrak bir zekaya nasıl bir görev verebilirim diye düşünerek Hermes’i ölüme giden ruhların rehberi yapmaya karar verdi.

Ölüm tanrısı Hades’in evine başına bir şey gelmeden girip çıkabilen tek tanrı Hermes’tir. Yani mitolojiye göre öbür dünyaya rahatlıkla gidip gelir, öbür dünyadan haber getirir. Haberci rüyalar tabiri de buradan gelir. Bilinçaltımızdan ve kolektiften haberler taşır.

Mısırlıların Thoth dedikleri yazgının ve büyünün tanrısı da Merkür’dür. Zeus’un söylediklerini insanların epifiz bezinin üstüne yazar. Alın yazısı kavramı da buradan gelmektedir.

Doğum haritamızda Merkür retrosu ile doğmak

Dünya’dan bakıldığında, Merkür, Güneş’in arkasına doğru harekete başladığı noktadan itibaren sanki geri gidiyormuş gibi görünür. Buna Merkür Retrosu denilir. Aslında gezegen geri hareket yapmaz, sadece Güneş’in arkasına doğru, Dünya hareketinin tersine doğru ilerler.

Kişi Merkür’ü Retro olarak doğmuşsa, hayatında Merkür’e dair temalar daha çok vurgulanıyor demektir. Düşünce süreci içe yöneliktir. Konuşmadan önce bilgiyi ve söyleyeceklerini içselleştirmesi ve süzgeçten geçirmesi gerekir. Bilgiyi sindirmesi ve işlemesi için zamana ihtiyacı vardır. Karmada bilgi içselleştirilmemiş, acele edilmiş, yüzeysel davranılmıştır. Merkür’ün bulunduğu burçla ve evle ilgili ata karmasında veya ruh ailesinde bilgiyi bilerek ve isteyerek kötüye kullanmak söz konusudur. Yalan söyleyerek, iftira atarak, bilgi kirliliği yaratarak, hırsızlık yaparak, ön yargılarıyla hareket ederek veya çok şekilci olarak,hayata kötü yönlerinden bakarak dengeyi bozmuşlardır.

Eğer retro Merkür ile doğduysanız çocuk yaşlarınızda kimse sizi anlamıyormuş gibi hissedersiniz. Kardeşlerinizle problemler yaşayabilirsiniz veya eğitim hayatınızla sorunlar olabilir. Öğrenme problemi, iletişim kurma problemi yaşayabilirsiniz. Etrafınızda hırsızlar, bilgi kirliliği yaratan insanlar, yalancılar, iftiracılar kol gezebilir, haksızlıklar deneyimleyebilirsiniz. Teknolojik aletleri kullanmak ve matematik ile ilgili bazı sıkıntılar yaratabilir.

Merkür retrolu kişilerin iletişim ve bilgiye önem vermeleri gerekir. Düşüncelerini ve zihnini şifalandırmak adına yazılar yazmaları iyi gelir. En iyi yazılar Retro Merkür’e sahip kişilerden çıkabilir.

Aynı zamanda; Retro merkür derin düşünceler içinde iç dünyaya yönelmiş bir zihindir. Kendini analiz eden, öz eleştiri yapan, hassas noktaların farkında olan, dalgın, iletişim kurmaya utanan kişiler olurlar.

Merkür burçlarda

Koç

İçi dışı bir, dobra, özgüvenli, güçlü, doğrudan iletişim kuran kişilerdir. İyi liderler, fikir öncüleri ve konuşmacılar olabilirler. Düşündükleri için hemen harekete geçebilirler. Ancak günlük yaşamda enerjik konuşma tarzlarının sakinleşmesi ve daha ince düşünerek konuşmaları gerekir.

Boğa

Sakin, sabit, kendinden emin konuşan kişilerdir. Yaşamda somut gerçeklere ihtiyaç duyar ve güven arayışında olurlar. Finansal konularda yetenekli bir zihindir. Günlük yaşamda sabit fikirliliği aşarsa daha çok öğrenebilir ve algısı çeşitlenebilir.

İkizler

Merkür’ün yönettiği yerde; güçlü, yetenekli, meraklı, çok yönlü, mizahi, keskin bir zihin verir. Kişi kelimeleri çok güzel kullanabilir. Soru sormayı ve anlatmayı çok sever. Dikkat dağınıklığı yaşamamak için nefes egzersizleri veya meditasyonlarla zihnini rahatlatması gerekir.

Yengeç

Kişinin düşüncelerini ve konuşma tarzını duyguları etkiler. Duygusal hafızası çok kuvvetlidir ve geçmişe bağlıdır. Yaratıcı ve sezgisel zekaya sahiptir. Günlük yaşamda daha mantıksal ve objektif olmayı öğrenmesi gerekir.

Aslan

Özgüvenli, neşeli, sıcak, meydan okuyan tarzda iletişim kuran kişilerdir. Yaratıcı zekaları, mizahi yetenekleri güçlüdür ve görülmek, duyulmak isterler. Günlük yaşamda çok fazla benmerkezci konuşmamayı öğrenmeleri gerekir.

Başak

Merkür’ün yönettiği yerde çok keskin bir zeka vardır. Kişi ayrıntıları çok kolay fark eder, analitiktir, her şeyi kafasında kolaylıkla hesaplayabilir ve düzenleyebilir. Neyin ne için faydalı olduğunu ayırabilir ve her şeyi organize edebilir. Günlük yaşamda detaylarda kaybolmamayı ve fazla eleştirel olmamayı öğrenmesi gerekir.

Terazi

Dengeli, naif, nazik, samimi bir iletişim tarzları vardır. Uyum ve adalet yaratmak üzere konuşur, tartışmalardan hoşlanmazlar. Estetik değerleri kuvvetlidir ve dokundukları yere güzellik katarlar. Huzurun kaçmaması adına gerçek fikirlerini söylemezler. Gerçek istek ve düşüncelerini doğrudan ifade edebilmeyi öğrenmeleri gerekir.

Akrep

Az ve öz konuşan, daha çok gözlemleyerek anlamaya çalışan bir zihni anlatır. Kişi derin düşüncelere ve yüksek sezgilere sahiptir. İyi bir insan sarrafıdır. Bilme isteği çok kuvvetlidir. Günlük yaşamda iğneleyici ve şüpheci konuşma dürtüsünü hafifletmeyi öğrenmelidir.

Yay

Keşfetmeye ve deneyimlemeye meraklı bir zihni anlatır. Kişi; neşeli, iyimser, yüksek enerjili biçimde iletişim kurar. Anı yaşamak yerine hep gelecek güzel günlere odaklıdır. Sezgileri kuvvetli fakat zihni dalgın ve dağınık olabilir. Fanatik veya inançlarında dogmatik olmaya yatkındır. Tek bir konuya odaklandığında iyi bir öğretmen ve uzmandır. Günlük yaşamda aşırı iyimser olmak yerine gerçekçi düşünmeyi öğrenmesi gerekir.

Oğlak

Gerçekçi, net, dürüst bir iletişim tarzı vardır. Ciddiyete, kurallara, saygınlığa ve üsluba önem verir. Somut kanıtlar görmek ister, otoriterdir. İyi bir öğretmen, öğrenci ve çalışandır. Günlük yaşamında gerçekçilik ve karamsarlığı ayırt etmeyi öğrenmesi gerekir.

Kova

Zeki, yenilikçi, kolektif zekaya sahip, mucit bir zihindir. Özgünlüğe ve bağımsızlığa önem verir. Herkesin yararına düşünür, eşitlikçidir. Ekipleri kolaylıkla yönetebilir ve iyi bir ekip arkadaşı olabilir. Günlük yaşamında farklı olma dürtüsünü abartırsa çevresine yabancılaşabilir ve tuhaf karşılanabilir.

Balık

Duygusal, sezgisel, empatik, yardımsever, yaratıcı bir zihindir. Ruhsal ve şifacı yetenekleri vardır. İyi bir psikolog, terapist, sanatçı olabilir. Ruhsal durumu sözcüklerini ve yaşamı algılayışını etkiler, dalgın ve unutkan olabilir. İzole kalmaya herkesten çok ihtiyaç duyar ve sessizlikte daha yaratıcı olabilir. Gerçekçi ve net olmayı öğrenmesi gerekir.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi