Merkür Retro'su bittikten sonra neler yapılabilir?

Merkür Retro'sunda yeni işlere imza atmamaya, kurduğumuz iletişime, alacağımız teknolojik aletlere ekstra dikkat ederiz. Bugün itibariyle biten Merkür Retro'sunun ardından yapabilecekleriniz...

Merkür Retro'su bittikten sonra neler yapılabilir?
Astroloji
Giriş: 29 Ağustos 2024 00:16
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Merkür Retro’su bitince, iletişim, teknoloji, seyahat ve anlaşmalarla ilgili işlerde rahatlama hissedebilirsiniz. Bu dönemde şu adımları atmak faydalı olabilir:


Planlarınızı yeniden değerlendirin

Merkür Retro’su sırasında yaşadığınız aksaklıkları gözden geçirerek, gelecekteki planlarınızı buna göre güncelleyebilirsiniz.


Yeni projelere başlayın

Retro dönemi, yeni başlangıçlar için genellikle önerilmez. Retro sona erdiğinde, beklettiğiniz projeleri hayata geçirebilirsiniz.


İletişimi güçlendirin

Retro döneminde yaşanan iletişim sorunlarını telafi etmek için sevdiklerinizle, iş arkadaşlarınızla veya ortaklarınızla daha güçlü ve açık bir iletişim kurmaya çalışın.


Teknoloji ve araçları gözden geçirin

Merkür Retro’su sırasında bozulmuş veya sorun yaşamış teknolojik araçları tamir ettirebilir ya da yenileyebilirsiniz.


Kararlar alın

Retro döneminde alınmayan ya da ertelenen önemli kararları, retro bittiğinde daha net bir zihinle değerlendirebilir ve uygulamaya koyabilirsiniz.


Merkür Retro’su sonrasında, genel olarak kendinizi daha rahat ve net hissedebilirsiniz, bu da işleri yoluna koymanız için uygun bir zaman olabilir.


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