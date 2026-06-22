Esenlikler. Haftaya Venüs Satürn üçgeni yani uyumlu açısı ile başlıyoruz. Sosyal ve ikili ilişkilerde almamız gereken sorumluluklar var ve bu sorumluluklar konusunda biz de istekliyiz. Eski bir arkadaşla görüşmek, çözülmemiş bazı konuların tekrar gündeme gelip disiplinli ve olgun bir şekilde yeniden masaya yatırılması ve düzeltilmesi gündeme gelebilir. Güneş Neptün sert etkileşimi de haftanın bir diğer açısı. Bu açı da bir o kadar düzensizlik ve karışıklık getirebilir. İfade güçlükleri, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Hafta ortası biraz karışık olduğu için çok önemli işler için beklenebiliyorsa bir iki gün beklemekte fayda var. Haftanın hatta ayın en önemli açılarından biri Mars Jüpiter uyumlu açısı olacak. Bu açının etkilerini zaten bir süredir hissediyoruz ama bu hafta açı kesinleşecek. Yani iki gezegen de aynı dereceye gelecekler. Bu çok güçlü ve pozitif bir etki. Aldığımız aksiyonlarda elde edeceğimiz başarı ve talih demek. Özgüvenli bir şekilde, fırsatları yakalar şekilde aksiyon almak demek. Fiziksel aktiviteler için de oldukça elverişli.
Son olarak haftanın son günü Mars İkizler burcuna geçiyor. Boğa burcunda yavaş ve çok da girişken olmayan, savaşmayı son dakikaya bırakan Mars artık çok daha enerjik, çabuk sinirlenen, çok iletişimci ve hareketli bir durumda. Dilimizin çok sivrilmesi söz konusu. Yolculuklardaki sakarlıklara ve tartışmalara dikkat. Ama Mars’ın çok daha rahat ettiği bir burçtur ikizler. Entelektüel faaliyetleri hızlandırır.
Günlük etkilere geçecek olursak
Pazartesi
Güne Ay Terazi burcunda başlıyoruz. Oldukça sosyal, özellikle ikili ilişkilere, karşılıklı yapılan işlere odaklı, sakin bir gün ve Ay’ın açıları da güzel. Pluton, Uranüs ve Venüs’ten olumlu açılarla dolu bir gün. Sosyal, genelde iyi hissettiğimiz, ayrıca sezgilerimizin güçlü, duygularımızın yoğun olduğu bir gün.
Salı
Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de oldukça sosyal, diplomatik bir gün. Güzelleşme ile ilgili kararlar veya operasyonlar için dün ve bugün oldukça elverişli.
Çarşamba
Ay Akrep burcuna geçiyor. Gün içerisinde Plüton ve Jüpiter ile sert etkileşimi var. Bugüne dikkat, biraz krizli, patlayıcı, çok kurcalayıcı ve kontrollü olabilir. Güneş ile uyumlu açısı da var, bu da bize ifade becerisi ve özgüven veriyor.
Perşembe
Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Venüs ile sert bir etkileşim olsa da Venüs sert bir gezegen olmadığı için genelde biraz rahat, zevklere düşkün bir gün olabilir. Ama Ay Akrep olduğunu da unutmayalım, duygularımız yine oldukça yoğun.
Cuma
Ay bugün de Akrep burcunda. Günün ilerleyen saatlerinde Yay burcuna geçecek. Merkür ve Jüpiter’den uyumlu açıları var. Akrep de olsa yine de iyimser hissettiğimiz, duygusal tatmin hissettiğimiz güzel bir gün. Merkür açısı ile de eğitim, öğrenme konularında derinleşebiliriz.
Cumartesi
Ay Yay burcuna geçiyor. Haftanın güzel günlerinden. Hem yay burcu iyimserliği var hem de Neptün ve Plüton açısı ile duygusal bir temizlik, bir romantizm, iyi hissetme hali içerisindeyiz.
Pazar
Ay Bugün de Yay burcunda. Haftanın yine güzel günlerinden. Venüs ile uyumlu açı alıyor ve sosyal açıdan harika bir gün. Dışarı aktiviteleri, belki birtakım outdoor maceralar (yani doğada geçirebileceğimiz bir zaman) için güzel bir zaman, enerjik, hareketli ve evde oturmaktan daha eğlenceli şeyler yapabileceğimiz bir gün.
Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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Bəs xərçəng bürcü