Aşırı duygusal, hassas olan yengeç erkekleri, mesleki olarak çok tembeldirler. Bazı işleri bitirmek için çok zaman harcarlar ve işi erteleme eğilimindedirler. Bir ilişki içindeyken, birlikte oldukları kişiye karşı tutarlı bir davranışa sahip olmayabilirler. Peki, yengeç burcu erkeği nelerden hoşlanır? İşte yanıtlar…
Yengeç burcu erkeğinin zaafları nelerdir? Yengeç burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır?
Yengeç burcu erkekleri duyguları ile oldukça iç içedir. Yengeç erkekleri tanışacağınız en duyarlı, ilgili insanlardan biri olabilir. Bu nedenle duygularına hitap edebilmek onların zaaflarından biridir. Romantik ve gerçek bir bağın olduğu ilişkiler yaşamak ister. Romantik bir kadın olmanız da yengeç burcu erkeklerini etkiler. “Cool” davranışlar onların çok hoşuna gitmez bu nedenle olduğunuz gibi olmanız önemlidir.
Yengeç burcu erkeği nasıl fizikli kadınlardan hoşlanır?
Yengeç burcu erkeği minyon yapılı kadınlardan hoşlanır. Fazla kilolu olmayacak şekilde hafif balık etli kadınlar da dikkatlerini çeker. Çok hareketli yapıya sahip olan kadınlar yengeç erkekleri için pek dikkat çekici değildir.
Yengeç erkeğini etkilemek için neler yapmak gerekir? Yengeç burcu erkeği nasıl etkilenir?
Yemgeç burcu erkekleri duygusal yapılarından sebep sıklıkla partnerleriyle birlikte olmak isteseler de arada sadece kendileri ile baş başa kalmaya da ihtiyaçları vardır. Genellikle evcimen erkeklerdir bu nedenle sakin yapılı, sosyalleşmeyi çok öncelik olarak görmeyen, güven veren kadınlardan fazlasıyla etkilenirler. Ancak burç olarak en uyumlu çifti akrep burcundan olabilir. İki su grubu, güven ve bağlılık konusunda duygusal uyumluluğu ve benzer değerleri paylaşır. Benzer şekilde, Yengeç su burcu olan Balık ile de iyi anlaşır.
Yengeç burcu erkeğini kendime nasıl aşık edebilirim? Yengeç erkeği nasıl aşık edilir?
Yengeç burcu erkeğini kendinize aşık etmenin anahtarı onun duygularını anlamaktadır. Onu anlıyor musunuz, ona güven veriyor musunuz? Yengeç burcu erkeği bu soruların yanıtını arar. Duygularına hitap eden insanlarla çok kolay bir şekilde duygusal yakınlık kurar. Bu da süreç içinde güven bağı ile güçlenerek ideal bir aşk yaşanması mümkün olur. Yengeç burcunun seks hayatı hakkında bir şeyler okumak istiyorsanız: Yengeç burcunun seks hayatı nasıldır?
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