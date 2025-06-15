Hangi burç nasıl baba olur?

Koç Burcu: Koç burcu erkekleri liderlik etmeyi, yol göstermeyi severler. Bu nedenle çocuğunuzun hayat koçu olabilecek bir yapıya sahiptirler. Ancak zaman zaman biraz sabit fikirli olabilirler. İlerleyen süreçlerde ve ergenlikte çocuğunuz babasıyla bu özellikleri nedeniyle çatışabilir. Ama yine de hem eğlenceli, hem komik, hem de yol gösterici olmasından kaynaklı iyi bir baba olacaklardır.
Boğa Burcu: Boğa erkeklerinin, dostluğa ve arkadaşlığa çok önem vermesine rağmen, çocuklarıyla arasındaki ilişki arkadaşlıktan öte baba-çocuk ilişkisi olacaktır. Sabırlı ve sakindir çoğu zaman ama damarına basınca öfke kontrolünü kaybedebilir ve yıkıcı bir ilişki yaratabilir. Sabırlı ve sevgi dolu bir baba olacaktır ama öfkesine yenildiği zamanlara dikkat etmek gerekir.
Burçlara göre kadınların seks hayatı
İkizler Burcu: İkizler burcunun en belirgin özelliği dengesizliğidir. Kendi hayatlarında durağan şeylerden haz etmediklerinden hem sizin hem de çocuğunuzun hayatını oldukça hareketli kılacaklardır. Ancak bu durağanlıktan hoşlanmama durumu çocuğunuzu yetiştirirken disipline edememesine de neden olabilir. Ayrıca otoriter bir tutarlılığa da sahip olamayacağından çocuğunuzun da kafasını karıştırabilir. Yine de çocuğunuzla beraber kitaplar okuyacak, sosyal etkinliklere katılacak ve kültürel faaliyetlerde ve sohbetlerde çocuğunuzu yanından ayırmayacaktır. İlk öğretmeninin babası olmasını isterseniz, İkizler burcu erkeği tam da istediğiniz gibi bir baba olacaktır.
Yengeç Burcu: Zodyak kuşağında ailesine en düşkün babalar Yengeç erkekleridir. O kadar ki çocuklarla yakından ilgilenir, adeta ikinci bir anne olurlar. Fakat bazı durumlarda aşırı korumacı olmaları çocuklarda kendine güvenle ilgili sorunlara neden olabilir. İş ve para, Yengeç erkekleri için ailelerini feraha kavuşturmak için bir araçtır. Bu nedenle maddi kazançları için sizin aile olarak manevi ihtiyaçlarınızı bir kenara atmayacaktır.
Burç taşınızı biliyor musunuz?
Aslan Burcu: Aslan burcunun gururu, dünyada önemseyebileceği tek şeydir. Doğmuş veya doğacak çocuğunuz da onun için bir gurur kaynağı olmalıdır. Eğitimi, terbiyesi ve disiplini ile çok fazla ilgilenir, hatta bazen bu çekilmez bir duruma bile dönüşebilir. Çok hafif bir narsistlik de söz konusudur Aslan erkeğinde, babasını gözünde güçlü bir otorite olarak gören çocukta sürekli kendini beğendirme ve onaylatma eğilimi yaratabilir. Ama gene de Aslan erkeği sürüsüne sahip çıkma ve koruma konusunda oldukça başarılıdır.
Başak Burcu: Detaycı ve titiz Başak erkekleri çocuklarıyla ancak belli bir yaşa geldikten sonra ilgilenirler. Çocukları o belli yaşa geldikten sonra ise oldukça güçlü bir bağ kurarlar. Çocuklarıyla arkadaş gibi olabilen burçlardandır. Çocuğunuzun bir birey olduğunu kabul eder ve ona karar verme süreçlerinde özgür bir alan yaratır. Bu da çocuğunuzun erken de olsa sağlıklı bir olgunlaşma süreci yaşamasını sağlar.
Terazi Burcu: Terazi erkekleri baba olduklarında oldukça dengeli olacaklardır. Çocukları hayatının olmazsa olmazları değildir, ama hayatlarının bir parçasıdır. Sizi çocuğunuzdan kıskanabilecek bir yapıya sahip olduklarını söylemeden geçemeyeceğiz.
Yay burcunun ev dekorasyonu
Akrep Burcu: Akrep erkekleri dediğim dedik ve otoriter babalar olacaklardır. Bu durum birçok zaman çocuğuyla arasında buzlar yaratmasına neden olsa da ona göre doğru olan şekilde davrandığı için geri adım atmayacaktır. Çocuğunuz onun onaylayacağı şeyleri tercih ettiği zamanlar eğlenceli ve keyifli bir baba olabilir.
Yay Burcu: Yay burcu erkekleri çocuğunuzla çocuk olabilecek türden bir baba olurlar. Hem oyun arkadaşı, hem baba olabilecek karaktere sahiptirler. Hataları eleştirirken bile bunu eğlenceli bir hale getireceğinden çocuklarla arasında aşılmaz duvarlar hiçbir zaman olmayacaktır. Fakat onlar bu kadar eğlenirken bazen kendinizi dışlanmış gibi hissedebilirsiniz aman dikkat!
Burcunuza göre nasıl bir annesiniz?
Oğlak Burcu: Oğlak erkekleri geleneksel ve klasik bir baba olacaklardır. İlişkinin sınırları bellidir. Herkes görevini yerine getirir ve aksatmazsa aile içinde de bir sorun çıkmaz. Çocuklarını sevmeleri onları disipline etmek adına cezalandırmayacakları anlamına gelmez. Sakin ve huzurlu bir baba-çocuk ilişkisi yaşarlar.
Kova Burcu: Kova erkekleri biraz sorumsuz olurlar. Bu da çocuklarla beraber aranızda yapacağınız görev dağılımını sık sık ihmal edebilecekleri anlamına gelebilir. Çocuk olduktan sonra genellikle çocukla değil sizinle sorun yaşarlar. Bağlayıcı bir sorumluluğu kaldırabilecek yapıda olmamaları bu sorunların en başında gelir.
Balık Burcu: Çocuklarına çok düşkün olan babalar genelde bu burçtan çıkar. İletişimleri çocukları ilk doğduğu andan itibaren çok kuvvetlidir. Çocuklarıyla oyun oynamayı ve onları güldürmeyi çok sever. Evde küçük tiyatrolar seyretmeye hazır olun. Balık erkeklerinin çocuklarına sınırlar koymakta zorlanması dikkat etmeniz gereken bir hususdur. Yasak dinlemeyecek ve sizin koyduğunuz yasakları çocuğunuzla suç ortağı olarak kıracaktır. Evdeki “kötü polis”in anne olacağı aşikar!
Bana ne giydiğini söyle sana burcunu söyleyeyim!
Kardes? Peki sen ne yaptin
Kardes? Peki sen ne yaptin
Kardes? Peki sen ne yaptin
Kardes? Peki sen ne yaptin
Kardes? Peki sen ne yaptin
Kardes? Peki sen ne yaptin
Kardes? Peki sen ne yaptin