Zamansız bir şıklık için...

Moda dünyasına her gün bir yenisi eklenen akımlardan biraz uzaklaşarak her zaman şık görünmenin yollarını sizin için derledik.

Zamansız bir şıklık için...
Moda
Giriş: 23 Kasım 2023 14:36
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Yıllar değiştikçe günden güne birçok moda akımına şahit oluyoruz ve belki de hemen hepsine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu hakımların çoğu o sene için geçerliliğini sürdürse de yine her zaman kendimizi sürekli giyilebilecek parçaları ve stilleri ararken buluyoruz. İşte yıllar geçse de zarifliği ve zamansızlığı değişmeyecek önerilerimiz:


1- Ton sür ton/monokrom

Aynı tonda veya birbirine yakın tonlarda aynı renkteki parçaları kombin yaparken bir araya getirmek uzun yıllardır şıklığın bilindik bir görünümü olarak biliniyor. Bu tarz kombinlerde hem olduğunuzdan daha uzun ve zayıf hem de daha zarif görünürsünüz. Basit ama bir o kadar etkili bir kombin için bu yöntemi kullanabilirsiniz.


2- Saat/güneş gözlüğü

Bu iki parça her ne kadar küçük bir etki yaratacak gibi düşünülse de kombininize bambaşka bir hava katabilirler. Kıyafetinizle uyumlu zarif ve dönemsiz bir saatin yanında takacağınız zamansız bir gözlükle çok daha havalı görünebilir ve sıradan bir kombini daha özenli bir hale getirebilirsiniz.


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3- Vücudunuza çok iyi oturan bir elbise

Herkesin gardırobunda favori elbisesi vardır. Kendinizi giydiğinizde çok iyi hissettiğiniz bir elbiseniz varsa çok şanslısınız. Hele ki bu elbise sade ve birçok mekana uyum sağlayabilecek bir elbiseyse yıllar geçse de birbirinden farklı şekillerde kombinleyebileceğiniz için zamansızlığı tartışılmaya kapalı bir hale gelecektir. Vücut tipine uyumlu giyinmek için bu önerilere göz atabilirsiniz.


4- Takım elbise

Genellikle günlük hayatta daha şık günler, mekanlar ya da iş yerlerinde tercih edilen takım elbiseler bu gibi günlerin kurtarıcı parçalarıdır. Vücut şeklinize uygun siyah bir takım elbise bulduğunuzda asla kaçırmayın. Bu parçalar birlikte veya ayrı ayrı kombinlenirken birçok tarzda değerlendirilebilirler.


5- Az ama öz

Gardırobunuzun kıyafetlerle dolup taşmasına gerek yok. Her zaman kullanabileceğiniz parçaları modası çabucak geçecek parçalarla değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bunun için beyaz atletlere, vücudunuza yakışan formda kotlara, birçok kombine eşlik edebilecek hırka ve trençkotlara yatırım yapabilir ve modası geçmeyecek parçalara sahip olabilirsiniz.


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