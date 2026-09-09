Zendaya’nın bugün kırmızı halıda yaptığı her seçim, yalnızca “iyi giyinmiş bir ünlü” görüntüsünden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bir filmin tanıtımında giydiği kıyafetler filmin hikâyesine gönderme yapabiliyor, geçmişten bir tasarımı yeniden gündeme taşıyabiliyor ya da birkaç saat içinde sosyal medyanın en çok konuştuğu moda anlarından birine dönüşebiliyor. Üstelik bu yaklaşım Zendaya’nın kariyerinin başından beri sahip olduğu bir özellik değil. Onun moda dünyasındaki konumu yıllar içinde, oldukça bilinçli bir stil dönüşümüyle oluştu.

Zendaya ve uzun yıllardır birlikte çalıştığı stilist Law Roach’ın işbirliği henüz Zendaya 14 yaşındayken başladı. O dönemde Disney Channel'ın genç yıldızı olarak tanınan Zendaya’nın moda dünyasında kendisine yer açması kolay değildi. Roach’ın daha sonradan anlattığına göre bazı büyük modaevleri genç yıldızı giydirmek istemiyordu. Bunun üzerine ikili, dikkat çekmek için daha alışılmadık seçimlere yöneldi. Zendaya’nın başkalarının daha önce giydiği kıyafetleri yeniden yorumlaması da bu dönemin stratejilerinden biriydi.

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Bu başlangıç önemliydi çünkü Zendaya’nın bugün sahip olduğu stil özgürlüğünün temelinde, daha en başından itibaren tek bir görüntüye sıkışmama fikri bulunuyordu. Onu yalnızca romantik elbiselerle, yalnızca seksi görünümlerle ya da yalnızca genç ve eğlenceli parçalarla tanımlamak mümkün olmadı. Bir görünümde eski Hollywood yıldızlarını çağrıştırırken başka bir görünümde fütüristik, maskülen ya da deneysel bir çizgiye geçebildi.

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Zendaya'nın stilindeki değişimin başlangıcı

Zendaya’nın moda kimliğinin belirginleşmesinde 2010’ların sonu önemli bir dönüm noktası oldu. Kariyeri Disney yıldızı olmaktan büyük kitlelerin takip ettiği sinema oyunculuğa doğru ilerledikçe, kıyafetleri de yaşının ve kariyerinin değişimine eşlik etmeye başladı. Burada önemli olan yalnızca daha pahalı veya daha gösterişli kıyafetler giymesi değil, kıyafetlerin bir karakter yaratabileceğini keşfetmesi oldu.

Zendaya bir dönem David Bowie’den Joan of Arc’a, eski Hollywood yıldızlarından popüler kültür karakterlerine kadar farklı referansları kendi görünümüne taşıdı. Bu nedenle kırmızı halıdaki kıyafetleri yalnızca “Zendaya bugün ne giydi?” sorusuyla değerlendirilemeyecek hale geldi. Her görünüm, başka bir hikâyenin parçası gibi çalışmaya başladı.

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Bu noktada Law Roach’ın rolü de yalnızca “hangi elbiseyi giyeceğine karar veren stilist” olmaktan çıkıyor. Roach kendisini bir image architect, yani kişinin kamuya açık imajını inşa eden biri olarak tanımlıyor. Zendaya ile birlikte yaptıkları işbirliği de zaman içinde tek tek kıyafet seçimlerinden, daha kapsamlı bir görsel anlatıya dönüştü.

Zendaya’yı diğer yıldızlardan ayıran şey: Kıyafet değil, hikâye

Zendaya’nın moda kariyerindeki en belirgin dönüm noktalarından biri, film tanıtımlarında method dressing olarak anılan yaklaşımı kullanması oldu. Burada oyuncu, tanıttığı filmin karakterinden, atmosferinden veya hikâyesinden ilham alan kıyafetler giyiyor. Böylece basın turundaki her etkinlik, birbirinden bağımsız kırmızı halı görünümleri olmaktan çıkıp aynı hikâyenin farklı bölümlerine dönüşüyor.

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Dune: Part Two bunun en güçlü örneklerinden biriydi. Zendaya’nın basın turunda kullandığı görünümler, filmin bilimkurgu atmosferini, çöl dünyasını ve fütüristik estetiğini farklı tasarımlar üzerinden taşıdı. Arşiv tasarımlarının ve mimari silüetlerin kullanılması, kıyafetleri filmin görsel dünyasının bir uzantısına dönüştürdü. Law Roach da bu yaklaşımı açıkça “method dressing” olarak tanımladı.

Challengers döneminde ise tenis teması öne çıktı. Bu kez kıyafetler yalnızca Zendaya’nın görünümünü değil, filmin merkezindeki spor dünyasını da anlatıyordu. Tenis topu yeşili, file detayları, tenis kıyafetlerini çağrıştıran silüetler ve sportif göndermeler, tanıtım turunun tamamında farklı biçimlerde kullanıldı. Bu yaklaşım daha sonra başka ünlülerin basın turlarında da sıkça görülmeye başladı.

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2026’da The Drama için gerçekleştirilen basın turunda da aynı anlatı fikrinin başka bir versiyonunu gördük. Bu kez gelinlikler, beyaz tonları, eski ve yeni tasarımların bir araya getirilmesi gibi unsurlar filmin evlilik temasına bağlandı.

Yani Zendaya’nın kırmızı halı başarısının sırrını yalnızca “doğru elbiseyi seçmek” üzerinden okumak eksik kalıyor. Burada yaptığı şey, modayı bir anlatım aracına dönüştürmek oldu.

Arşiv modasına yaklaşımı da onu farklılaştırıyor

Zendaya’nın stil dönüşümünün bir başka önemli tarafı, geçmişin tasarımlarına yaklaşımı. Özellikle son yıllarda arşiv modasının yeniden gündeme gelmesinde Zendaya’nın payı büyük. Ünlü modaevlerinin geçmiş koleksiyonlarından tasarımları günümüz kırmızı halısına taşıması, “eski kıyafeti yeniden giymek” fikrinin çok daha yaratıcı bir biçimini ortaya koyuyor. Bunun en güçlü örneklerinden biri 2024 Met Gala oldu. Zendaya aynı gece iki farklı görünümle kırmızı halıya çıktı. Burada dikkat çekici olan, geçmişi olduğu gibi yeniden üretmekten çok geçmiş ile bugünün arasında bir bağ kurması. Bu da Zendaya’nın stilini yalnızca trendleri takip eden değil, moda tarihine referans veren bir çizgiye taşıyor.

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Peki Zendaya ne zaman “moda ikonu” oldu?

Aslında bunun tek bir tarihi yok. Zendaya’nın bugün bulunduğu noktaya gelmesinde küçük küçük biriken moda anlarının etkisi var.

Disney dönemindeki genç yıldız imajı zamanla daha cesur seçimlerle değişti. Ardından karakter odaklı kırmızı halı görünümleri geldi. Sonra arşiv tasarımları, tematik basın turları ve modaevleriyle kurulan daha güçlü ilişkiler bu dönüşümü hızlandırdı. Bugün Zendaya’nın bir davete ne giyeceğinin merak edilmesi, bir sonraki görünümünde anlatacağı hikayenin ne olduğunu bilmemek. Bu, Law Roach’ın yıllar önce Zendaya için söylediği önemli bir noktayı da açıklıyor: Zendaya’nın tek bir “imza stili” yok. Onu ilginç kılan da zaten bu değişkenlik. Bir gün eski Hollywood zarafetini, başka bir gün sportif bir karakteri, başka bir gün bilimkurgu estetiğini taşıyabiliyor. Fakat bütün bu değişimlerin altında ortak bir özellik var: Kıyafeti yalnızca güzel görünmek için kullanmıyor; görünümün bir anlam taşımasına izin veriyor.

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Belki de Zendaya’nın moda dünyasındaki asıl başarısı burada yatıyor. Onun stilini etkileyici yapan şey her zaman en gösterişli elbiseyi seçmesi değil; giydiği kıyafetin neden orada olduğunu izleyiciye düşündürmesi. Bu nedenle Zendaya’nın stil dönüşümünü yalnızca genç bir oyuncunun giderek daha iyi giyinmeye başlaması olarak okumak mümkün değil. Bu, bir ünlünün kendi görsel dilini bulmasının ve moda ile kariyer anlatısını birbirinden ayırmadan kullanmayı öğrenmesinin hikâyesi.

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Zendaya bugün kırmızı halıya çıktığında artık yalnızca bir oyuncu olarak görülmüyor. Aynı zamanda ne giyeceği merak edilen, referansları araştırılan ve moda dünyasının bir sonraki hamlesi için takip ettiği bir figür haline geliyor. Stilini asıl güçlü kılan da tek bir tarzı olması değil, her defasında yeni bir hikâye anlatabilecek kadar özgür olması.