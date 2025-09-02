Sonbaharın in ve out ayakkabıları

Ayakkabı trendleri baştan sona değişiyor! İşte bu sezondan itibaren daha sık göreceğimiz ayakkabılar...

Sonbaharın in ve out ayakkabıları
Giriş: 02 Eylül 2025 13:19
Yazın vazgeçilmezleri arasında yer alan bantlı sandaletler, havaların serinlemesiyle yerini sonbaharın yeni trend ayakkabılarına bırakıyor. Peki, bu sezon öne çıkan modeller neler? İşte gardıroplarda öne çıkan sonbahar ayakkabı trendleri…


Out: Kalın tabanlı spor ayakkabılar

İn: İnce spor ayakkabılar

Geçtiğimiz yıllarda zirvede olan “chunky” sneakerlar bu sezon tahtını daha zarif görünümlü modellere devrediyor. Defilelerde sıkça karşımıza çıkan ince süet sneakerlar, oversized silüetlerle kontrast yaratıyor ve kombine sofistike bir hava katıyor. Kalın tabanlı sneakerlar henüz tamamen sahneden çekilmese de modanın yeni gözdesi minimalist ve ince tabanlı versiyonlar.


Out: Babet ayakkabılar

İn: Terlik ayakkabı

Her dönem popüler olan bale ayakkabıları bu sezon yerini terlik modellere bırakıyor. Ev rahatlığını sokağa taşıyan terlikler, artık sadece ev içi kullanım için değil; şehir hayatında da güçlü bir alternatif. İster trençkot ve kumaş pantolonla, ister kot pantolon ve tişörtle… Terlik ayakkabılar bu sonbaharın en çok tercih edilen parçası olmaya aday.


Out: Chelsea botları

İn: Çorap botlar

Klasikleşen Chelsea botlar bir süreliğine geri planda. Yerini alan ise bileği saran, ince yapısıyla dikkat çeken çorap botlar. Hem şık hem modern bir görünüm sunan bu model, midi eteklerden cropped pantolonlara kadar pek çok kombinle kusursuz uyum sağlıyor. Sokak stili ikonlarının şimdiden favorisi haline gelmiş durumda.


Out: Geleneksel loaferlar

İn: Loafer terlikler

Her sezon farklı bir yorumla karşımıza çıkan loaferlar bu defa terlik versiyonlarıyla öne çıkıyor. Kalın tabanlar, metal detaylar ve iddialı kaplamalar sayesinde klasik görünüm modern bir dokunuş kazanıyor. Ofis stiline uyum sağlarken hafta sonu kombinlerine de rahatlıkla eşlik ediyor.


Out: Yuvarlak burunlu topuklu ayakkabılar

İn: Açık burunlu topuklu ayakkabılar

Sezonun en dikkat çekici yükselişlerinden biri açık burunlu topuklular. 2000’lerin başındaki formlarını anımsatan bu modeller, günümüzde çok daha rafine ve zarif bir yorumla karşımıza çıkıyor. İster ince topuklu, ister sandalet formunda olsun; açık burunlu modeller her stile modern bir şıklık katıyor.


Out: Bağcıklı botlar

İn: Giy-çıkar botlar

Bağcıklı botların yerini bu sezon pratik ve minimal giy-çıkar modeller alıyor. Bağcıksız yapısıyla zamansız bir duruş sergileyen bu botlar, feminen parçalarla birleştiğinde kontrast bir şıklık sunuyor. Slip elbiselerden saten eteklere kadar birçok kombinle uyum sağlayarak sonbaharın en çok aranan bot modellerinden biri haline geliyor.


Out: Siyah ayakkabılar

İn: Bordo ayakkabılar

Her daim şıklığın simgesi olan siyahın yerini bu sezon bordo alıyor. Güçlü ve sofistike bir etki yaratan bordo tonları, diz üstü çizmelerden günlük Mary Jane’lere kadar her modelde kendini gösteriyor. Hem zengin hem de şaşırtıcı derecede nötr bir renk olan bordo, klasik görünümlere farklı bir yorum katıyor.


