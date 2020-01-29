Vücut tipine göre giyim önerileri

Vücut şeklinize göre giyinme tüyoları arıyorsanız doğru yerdesiniz! İşte "Vücuduma göre nasıl giyinmeliyim?" sorusunun yanıtı...

Vücut tipinizin ne olduğunu bilerek alışveriş yaparsanız daha verimli bir alışveriş gerçekleştirmiş olursunuz. Hem de vücudunuzun dezavantajlarını bildiğiniz için etkili ve şık görünüm elde edebilirsiniz. Uzun boylular ve kısa boylular için şıklığı avantaja çevirmenin tüyoları nedir? İşte detaylar...

Kısa boylular nasıl giyinmeli?

Boyunuz kısaysa bu küçük kıyafet hileleri sizi olduğunuzdan daha şık gösterecektir.

Yalın, düz kesimleri tercih edin.

Aksesuarlarınızı boyunuzla orantılı seçin, fazla büyük parçalardan kaçının.

Kol ve paça boylarınızı gerekiyorsa kısalttırın ama sanki büyük beden giymiş gibi durmamasına özen gösterin.

Gereksiz cep, kemer, duble paça gibi enine çizgi yaratan detaylardan uzak durun.

Ayakkabıda stiletto tercih edin.

Etek boyunuzu diz hizasında tutun.

Mümkün olduğunca dikey detaylar kullanın (Bunlar dikey pensten, dikey çizgiye, pantolondaki ütü çizgisinden, kirpiğinizdeki maskaraya kadar her şey olabilir).

Dokusu fazla kalın, tüylü kumaşlardan kaçının.

Derin V yakalar kullanın.

Saçınızın üst kısmını hafifçe kabartın.

Dik oturun ve dik yürüyün.

Kıyafetinizde baştan aşağı, ayakkabı ve çorap dahil aynı rengi kullanın.

Düz ayakkabıdan kaçının, en azından 2-3 cm. topuklu giyin.

Uzun boylular nasıl giyinmeli?

Boyunuz uzunsa bu kıyafet hileleri sizi olduğunuzdan daha şık gösterecektir.

Küçük desenlerden uzak durun.

Kısa üstler yerine uzun üstler kullanın.

Fazla uzun olduğunuzu düşünüyorsanız, giyiminizde dikey detaylardan kaçının.

Proporsiyon prensibini unutmayın ve boyunuzla orantılı büyük takılar, büyük çantalar kullanın.

Postür herkes için çok önemli ama uzunlar için bir başka. Topuklu olduğu kadar, topuksuz ayakkabıların da keyfini çıkarın, fazla miniler yerine uzun etekler giyin.

Bilekten bağlı ya da yuvarlak burunlu ayakkabıları tereddüt etmeden kullanın.

Baştan aşağı tek renk kullanmayın, onun yerine renk blokları yaratın.

Pantolon ve kol boylarınızın bir beden küçükmüş gibi kısa kalmamasına dikkat edin.

Gövdesi bacak boyuna göre uzun olanlar nasıl giyinmeli?

Her zaman bacak boyu uzun olmayabilir. Peki bacak boyu kısa, gövdesi uzun kişiler nasıl giyinmeli? İşte gövdesi uzun olan kişilere giyim önerileri...

Kısa üstler kullanın.

Ayakkabılarınızı pantolonunuzla aynı renkte ve daha da iyisi topuklu seçin.

Üstlerinizi dışarıda tutmak yerine, içeri sokmayı deneyin.

Kısa kolyeleri, boyun çevresinde toplanmış fularları tercih edin.

Sık sık elbise giyin.

Yüksek bel pantolon kullanın.

Pantolon paçalarınızı biraz uzun tutup topuklu ayakkabı ile giyin, birlikte kullanacağınız kemerin rengini pantolon ya da etekle aynı tutun.

Çizgili (tabii ki boyuna) altlar tercih edin.

Kalın kemerler seçin.

Duble paçadan kaçının.

Uzun bacaklılar nasıl giyinmeli?

Bacak boyu uzun olanlara özel giyinme tüyoları...

Düşük bel pantolon kullanın.

Ayakkabınızı etek ya da pantolonunuzdan farklı bir renkte seçin.

Fazla kalın kemer kullanıp belinizi daha da yukarı çekmek yerine, ince kemer kullanın.

Uzun kolyeler, boynunuzun iki yanından sarkan uzun fularlar, derin V yakalar deneyin.

Kısa üstlerden kaçının.

Çizgili altlardan kaçının ama üstleri çizgili seçin.

Bluzlarınızı içeri sokmak yerine dışarıda bırakın.

İnce belliler nasıl giyinmeli?

İnce bele sahip olmak en büyük avantajlar arasında sayılır. Peki ince belli kadınlar giyinirken nelere dikkat etmeli?

Her zaman belinize oturan kıyafetler tercih edin. İşin en güzel tarafı ise şudur: İnce belli kadınlar ne kadar kilo alırlarsa alsınlar, belleri hep vücutlarına oranla ince kalır ve onlar her kiloda diğerlerinden daha zarif görünürler. Yani çok kilolu dahi olsanız mutlaka belinize oturan giysiler kullanın.

Belinizi vurgulayacak, inceliğini öne çıkaracak bir aksesuar olan kemerleri bolca kullanın. Yalnızca bacak boyunuz, vücudunuza oranla çok uzunsa, kemerden kaçının çünkü vücudunuzdaki hatayı öne çıkarır.

Beli kalın olanlar nasıl giyinmeli?

Kalın belli olanlara özel giyinme tüyoları...

Kruvaze kesimli üstler kullanarak belinizi ince gösterin.

Derin V yakalar, belinizin daha ince görünmesini sağlayacaktır.

Kıyafetinizdeki kuplar, ince bel etkisi yaratabilir ama belinizde fazlalık varsa bundan kaçının.

Düz, bol kesimleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Uzun boyunlular nasıl giyinmeli?

Boynu uzun olanlara özel giyinme tüyoları...

Fazla derin V yaka giymeyin.

Dik yakalar, yarım balıkçılar size çok yakışır.

Gömlek yakalarınız fazla ince olmasın. Biraz kalın olsun ki, boynunuzun uzunluğu dengelensin.

Kısa boyunlular nasıl giyinmeli?

Kısa bir boyna sahipseniz bu giyim tüyoları işinize yarayabilir.

Derin V yakalar giyerek boynunuzun uzun görünmesini sağlayın.

Dik yaka ve yarım balıkçıdan kaçının. Bunları giydiğiniz zaman mutlaka üzerine derin V yakalı ikinci bir parça ya da derin V yaka etkisi yaratacak şekilde bağlanmış uzun bir fularla dengeleyin.

Dar omuzlular nasıl giyinmeli?

Omuzlarınızın genişliği kalçanızın genişliğinden darsa bu giyinme önerilerine dikkat!

Hafif vatkalı giysiler kullanın.

Geniş kayık yakalar, enine çizgi yaratarak, omuzlarınızın daha geniş görünmesini sağlar.

Geniş V yakaları bolca kullanın. Evet, V yaka denilen şey her derde deva, herkesin bolca kullanması gerekir.

Çan etekler kullanarak alt kısmınızın daha dar görünmesini sağlayabilirsiniz. Birazcık renklerle oynayın. Üstünüzde daha açık ve parlak, altınızda daha koyu ve mat tonları tercih ederek vücudunuzu dengeleyin.

Geniş omuzlular nasıl giyinmeli?

Geniş omuzlara sahipseniz proporsiyonunuzu dengelemek için bu önerilere kulak verin!

Yukarıdaki ‘dar omuz’ mantığından yola çıkarak, bunun da herhalde, kalçadan daha geniş omuz anlamına geldiğini anlamışsınızdır.

Yine renklerle oynayın ve bu defa da, üstünüze koyu renk, altınıza açık renk giyin.

Dar V yaka kullanarak üstünüzü daha dar gösterin.

Kayık yakadan kaçının 0 yakayı deneyin.

En şık burç hangisi?