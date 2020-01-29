Vücut tipine göre giyim önerileri

Vücut şeklinize göre giyinme tüyoları arıyorsanız doğru yerdesiniz! İşte "Vücuduma göre nasıl giyinmeliyim?" sorusunun yanıtı...

+ Sonra Oku
Vücut tipine göre giyim önerileri

Vücut tipinizin ne olduğunu bilerek alışveriş yaparsanız daha verimli bir alışveriş gerçekleştirmiş olursunuz. Hem de vücudunuzun dezavantajlarını bildiğiniz için etkili ve şık görünüm elde edebilirsiniz. Uzun boylular ve kısa boylular için şıklığı avantaja çevirmenin tüyoları nedir? İşte detaylar...

 

Kısa boylular nasıl giyinmeli?

Boyunuz kısaysa bu küçük kıyafet hileleri sizi olduğunuzdan daha şık gösterecektir.

 

  • Yalın, düz kesimleri tercih edin.
  • Aksesuarlarınızı boyunuzla orantılı seçin, fazla büyük parçalardan kaçının.
  • Kol ve paça boylarınızı gerekiyorsa kısalttırın ama sanki büyük beden giymiş gibi durmamasına özen gösterin.
  • Gereksiz cep, kemer, duble paça gibi enine çizgi yaratan detaylardan uzak durun.
  • Ayakkabıda stiletto tercih edin.
  • Etek boyunuzu diz hizasında tutun.
  • Mümkün olduğunca dikey detaylar kullanın (Bunlar dikey pensten, dikey çizgiye, pantolondaki ütü çizgisinden, kirpiğinizdeki maskaraya kadar her şey olabilir).
  • Dokusu fazla kalın, tüylü kumaşlardan kaçının.
  • Derin V yakalar kullanın.
  • Saçınızın üst kısmını hafifçe kabartın.
  • Dik oturun ve dik yürüyün.
  • Kıyafetinizde baştan aşağı, ayakkabı ve çorap dahil aynı rengi kullanın.
  • Düz ayakkabıdan kaçının, en azından 2-3 cm. topuklu giyin.

 

UZUN BOYLU GÖRÜNMENİN YOLLARI

 

Uzun boylular nasıl giyinmeli?

Boyunuz uzunsa bu kıyafet hileleri sizi olduğunuzdan daha şık gösterecektir.

 

  • Küçük desenlerden uzak durun.
  • Kısa üstler yerine uzun üstler kullanın.
  • Fazla uzun olduğunuzu düşünüyorsanız, giyiminizde dikey detaylardan kaçının.
  • Proporsiyon prensibini unutmayın ve boyunuzla orantılı büyük takılar, büyük çantalar kullanın.
  • Postür herkes için çok önemli ama uzunlar için bir başka. Topuklu olduğu kadar, topuksuz ayakkabıların da keyfini çıkarın, fazla miniler yerine uzun etekler giyin.
  • Bilekten bağlı ya da yuvarlak burunlu ayakkabıları tereddüt etmeden kullanın.
  • Baştan aşağı tek renk kullanmayın, onun yerine renk blokları yaratın.
  • Pantolon ve kol boylarınızın bir beden küçükmüş gibi kısa kalmamasına dikkat edin.

 

STİL SAHİBİ OLMANIN İPUÇLARI

 

Gövdesi bacak boyuna göre uzun olanlar nasıl giyinmeli?

Her zaman bacak boyu uzun olmayabilir. Peki bacak boyu kısa, gövdesi uzun kişiler nasıl giyinmeli? İşte gövdesi uzun olan kişilere giyim önerileri...

 

  • Kısa üstler kullanın.
  • Ayakkabılarınızı pantolonunuzla aynı renkte ve daha da iyisi topuklu seçin.
  • Üstlerinizi dışarıda tutmak yerine, içeri sokmayı deneyin.
  • Kısa kolyeleri, boyun çevresinde toplanmış fularları tercih edin.
  • Sık sık elbise giyin.
  • Yüksek bel pantolon kullanın.
  • Pantolon paçalarınızı biraz uzun tutup topuklu ayakkabı ile giyin, birlikte kullanacağınız kemerin rengini pantolon ya da etekle aynı tutun.
  • Çizgili (tabii ki boyuna) altlar tercih edin.
  • Kalın kemerler seçin.
  • Duble paçadan kaçının.

 

GENİŞ KALÇALILAR NASIL GİYİNMELİ

 

Uzun bacaklılar nasıl giyinmeli?

Bacak boyu uzun olanlara özel giyinme tüyoları...

 

  • Düşük bel pantolon kullanın.
  • Ayakkabınızı etek ya da pantolonunuzdan farklı bir renkte seçin.
  • Fazla kalın kemer kullanıp belinizi daha da yukarı çekmek yerine, ince kemer kullanın.
  • Uzun kolyeler, boynunuzun iki yanından sarkan uzun fularlar, derin V yakalar deneyin.
  • Kısa üstlerden kaçının.
  • Çizgili altlardan kaçının ama üstleri çizgili seçin.
  • Bluzlarınızı içeri sokmak yerine dışarıda bırakın.

 

GÖBEKLİ KADINLAR İÇİN GİYİM TÜYOLARI

 

İnce belliler nasıl giyinmeli?

İnce bele sahip olmak en büyük avantajlar arasında sayılır. Peki ince belli kadınlar giyinirken nelere dikkat etmeli?

 

  • Her zaman belinize oturan kıyafetler tercih edin. İşin en güzel tarafı ise şudur: İnce belli kadınlar ne kadar kilo alırlarsa alsınlar, belleri hep vücutlarına oranla ince kalır ve onlar her kiloda diğerlerinden daha zarif görünürler. Yani çok kilolu dahi olsanız mutlaka belinize oturan giysiler kullanın.
  • Belinizi vurgulayacak, inceliğini öne çıkaracak bir aksesuar olan kemerleri bolca kullanın. Yalnızca bacak boyunuz, vücudunuza oranla çok uzunsa, kemerden kaçının çünkü vücudunuzdaki hatayı öne çıkarır.

 

Beli kalın olanlar nasıl giyinmeli?

Kalın belli olanlara özel giyinme tüyoları...

 

  • Kruvaze kesimli üstler kullanarak belinizi ince gösterin.
  • Derin V yakalar, belinizin daha ince görünmesini sağlayacaktır.
  • Kıyafetinizdeki kuplar, ince bel etkisi yaratabilir ama belinizde fazlalık varsa bundan kaçının.
  • Düz, bol kesimleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.

 

BÜYÜK GÖĞÜSLÜ KADINLARA TÜYOLAR

 

Uzun boyunlular nasıl giyinmeli?

Boynu uzun olanlara özel giyinme tüyoları...

 

  • Fazla derin V yaka giymeyin.
  • Dik yakalar, yarım balıkçılar size çok yakışır.
  • Gömlek yakalarınız fazla ince olmasın. Biraz kalın olsun ki, boynunuzun uzunluğu dengelensin.

 

Kısa boyunlular nasıl giyinmeli?

Kısa bir boyna sahipseniz bu giyim tüyoları işinize yarayabilir.

 

  • Derin V yakalar giyerek boynunuzun uzun görünmesini sağlayın.
  • Dik yaka ve yarım balıkçıdan kaçının. Bunları giydiğiniz zaman mutlaka üzerine derin V yakalı ikinci bir parça ya da derin V yaka etkisi yaratacak şekilde bağlanmış uzun bir fularla dengeleyin.

 

GÖMLEK GİYMEYİ BİLİYOR MUSUNUZ?

 

Dar omuzlular nasıl giyinmeli?

Omuzlarınızın genişliği kalçanızın genişliğinden darsa bu giyinme önerilerine dikkat!

 

  • Hafif vatkalı giysiler kullanın.
  • Geniş kayık yakalar, enine çizgi yaratarak, omuzlarınızın daha geniş görünmesini sağlar.
  • Geniş V yakaları bolca kullanın. Evet, V yaka denilen şey her derde deva, herkesin bolca kullanması gerekir.
  • Çan etekler kullanarak alt kısmınızın daha dar görünmesini sağlayabilirsiniz. Birazcık renklerle oynayın. Üstünüzde daha açık ve parlak, altınızda daha koyu ve mat tonları tercih ederek vücudunuzu dengeleyin.

 

Geniş omuzlular nasıl giyinmeli?

Geniş omuzlara sahipseniz proporsiyonunuzu dengelemek için bu önerilere kulak verin!

 

  • Yukarıdaki ‘dar omuz’ mantığından yola çıkarak, bunun da herhalde, kalçadan daha geniş omuz anlamına geldiğini anlamışsınızdır.
  • Yine renklerle oynayın ve bu defa da, üstünüze koyu renk, altınıza açık renk giyin.
  • Dar V yaka kullanarak üstünüzü daha dar gösterin.
  • Kayık yakadan kaçının 0 yakayı deneyin.

 

En şık burç hangisi?
+12
Koç Koç kadınının hep harika bir moda zevki olmuştur ve görünüşü de kesinlikle orijinal ve benzersizdir. Koyu renkleri ve keskin değişimleri tarzında barındırmayı sever. Her zaman kendi tarzını yaratmıştır, günlük kıyafetlerden seksi bir kıyafete rahatlıkla dönebilir ve her tür tarzı rahatlıkla taşıyabilir. Kırmızı, yeşil, beyaz, siyah gibi renkler onun renkleridir. Aksesuar seçimlerindeki kontrast renkler onun bu işe ne kadar profesyonelce yaklaştığının bir göstergesidir.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
3
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Satın alma ör: Ev botu
Satın alma ör: Ev botu
5 kilo daha zayıf görünmek için 8 ipucu
5 kilo daha zayıf görünmek için 8 ipucu
Jean almadan önce bunlara dikkat edin
Jean almadan önce bunlara dikkat edin
Modada terimleri sözlüğü
Modada terimleri sözlüğü
Satın alma ör!
Satın alma ör!
Davetlerde şıklığınızla göz kamaştırın
Davetlerde şıklığınızla göz kamaştırın
Genç görünmenizi sağlayacak 4 aksesuar
Genç görünmenizi sağlayacak 4 aksesuar
Kış trendi: Örgü yelek
Kış trendi: Örgü yelek

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Boş kavanozdan nasıl çerçeve yapılır?
    Boş kavanozdan nasıl çerçeve yapılır?

    Süresi : 00:54 İzlenme : 2473

  • Bebek banyosu nasıl yaptırılır?
    Bebek banyosu nasıl yaptırılır?

    Süresi : 05:37 İzlenme : 3562

  • Corona virüsü nasıl bulaşır?
    Corona virüsü nasıl bulaşır?

    Süresi : 02:08 İzlenme : 249

  • Kaktüs tasarımı nasıl yapılır?
    Kaktüs tasarımı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:26 İzlenme : 7103

  • Doğal deodorant nasıl yapılır?
    Doğal deodorant nasıl yapılır?

    Süresi : 01:19 İzlenme : 1392

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X