Birlikte kullanılabilen cilt bakım içerikleri

Cilt bakım rutininiz esnasında birçok asit ve vitamini bir arada kullanıyor olabilirsiniz. Bunların birçoğunu bilmeden bir arada kullanıyor ve cildinizde fark etmeden cilt problemleri ortaya çıkarıyor olabilirsiniz. Bunlar kızarıklık, tahriş veya pütürtü şeklindeki sivilceye benzer yapılarda oluyor olabilir. İşte en sade kullanımlarıyla bir arada tercih edebileceğiniz birkaç cilt bakımı içeriği:

1- Arbutin & Niasinamid

Geçmiş dönemlerde birçok ürünün içerisinde bulunan niasinamid yeniden birçok cilt bakımının içeriğinde kendisine yer buldu. Bunun sebebi oldukça kolay bir kullanıma sahip ve diğer içeriklerie iyi anlaşabilir bir yapıya sahip olması. Özellikle cilt tonu eşitleme ve leke görünümünü azaltmaya yardımcı olan arbutinle birlikte kullanıldığında etkisini daha net bir şekilde görebilirsiniz. Cildinizin daha aydınlık bir görünüm kazandığını göreceksiniz. Fakat arbutin kullanırken Alpha arbutin bulunan bir ürün tercih ediyorsanız %2'den fazla olmamasına dikkat etmelisinniz. Bu içerikleri kullanırken ilk başta dermatoloğunuza danışmayı unutmayın.

2- Peptitler & Ginseng

En fazla 20'li yaşlarda üretilen peptitler cildinizin daha gergin ve dolgun bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Aslında vücutta kendiliğinden bulunan bu içeriği ileriki yaşlarda birlikte kullanbileceğiniz Ginseng bitkisinin faydalarıyla birleştirmek kulağa bir hayli mantıklı geliyor. Ginseng'in kan dolaşımını artırarak oksijen üretimine fayda sağlaması sayesinde cildiniz olduğundan daha dolgun bir görünüme kavuşuyor ve yaşa bağlı etkilerin azalmasına yardımcı oluyor. Bu sayede cildinizin yaşlanma sürecini yavaşlatabilirsiniz. Yine de dermatoloğunuza başvurmayı ihmal etmemelisiniz.

3- Retinol & Niacinamide

Bu iki cilt bakım içeriği birlikte kullanıldığında birçok fayda sağlamasına rağmen ilk kullanıldıklarında her gün birlikte kullanılmaları çok da iyi olmayabilir. Bunun sebebi her gün kullanılmalarının ciltte sivilcelenmeye sebep olması olabilir. İçerikleri birlikte kullanmaya başladığınızda her gün kullanmamaya ve bazen dönüşümlü kullanmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Sivilcelere, cilt tonu eşitsizliğine ve yaşlanma belirtilerine karşı etkili olduğu bilinen retinol ile niasnamid birlikte kullanıldığında retinolün neden olabileceği tahriş etkisini azaltabilirsiniz ve aynı zamanda niasinamid ile cilt bariyerinizi güçlendirebilirsiniz. Bu içerikleri kullanırken ilk başta dermatoloğunuza danışmayı unutmayın.

4- C vitamini & SPF

Dermatologlar ve birçok cilt bakım uzmanı C vitamininin akşamları uygulanmasını söyler. Bunun sebebi C vitamininin güçlü bir vitamin olmasından dolayı cildi aydınlatma özelliğinden faydalanırken lekelere sebep olmasının istenmemesidir. C vitaminini gündüz kullanmanız durumunda güneşle etkileşime girmesi her ne kadar oldukça faydalı olsa da güneş kremi kullandıktan sonra evden çıkmanız şart. Aksi halde cildinizde lekeler oluşabilir. Eğer güneş kremi kullanmak konusunda emin olamıyor ama yine de cildinizin ışıltı kazanmasını ve cilt tonunuzun eşitlenmesini istiyorsanız C vitaminine akşam rutininizde de yer verebilirsiniz. Yine de dermatoloğunuza başvurmayı ihmal etmemelisiniz.

5- Peptitler & Hyalüronik asit

Hyalüronik asit hemen hemen her cilt bakım içeriğiyle uyum sağlayabilen bir asit. Nemi cildinize hapsetmesi ve uzun süreli kullanımda cildinize ışıltı vermesi sayesinde birçok cilt bakım ürününün içerisinde hyalüronik asite denk gelebilirsiniz. Çeşitli peptitler ile birlikte kullanıldığında cilde dolgun bir görünüm vererek ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur ve cildinize nem takviyesi sağlar. Bu içeriklerin bir arada olduğu ürünleri kullanmadan önce dermatoloğunuza başvurmanızı öneririz.