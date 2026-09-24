Londra Moda Haftası'nın ardından göze çarpan trendler

Londra Moda Haftası, nostaljik detayları cesur ve modern tasarımlarla buluşturarak sezona damgasını vurdu. Dantel ve püsküllerin romantik havasından rock estetiğine kadar podyumları etkisi altına alan başlıca trendler şöyle:

Dantel şıklığı

1920’lerden bu yana en güçlü dönemini yaşayan danteller; Yuhan Wang, Ashley Williams ve Simone Rocha tasarımlarında askılı elbiselerle hayat buldu. Erdem’de omuzlardan sarkan tüy şallar ve opera paltoları öne çıkarken; Chopova Lowena, McQueen ve Susan Fang’da dantelli sütyenler başroldeydi.

İç çamaşırı trendi

Alt giyimde sınırları zorlayan tasarımcılar, iç çamaşırlarını doğrudan sergiledi. Erdem külot şortları boncuk ve payetlerle işlerken; Simone Rocha deri ve ipek dokular kullandı. KNWLS ise "düşüyormuş" izlenimi veren etek ve pantolon hileleriyle iç giyimi açıkta bıraktı.

Omuz dekoltesi

New York Moda Haftası’nda Tory Burch ve Altuzarra ile başlayan omuzları açıkta bırakan silüetler Londra Moda Haftası’nda da görüldü. Dreaming Eli, Simone Rocha, Erdem ve KNWLS; omuzdan düşen askılarla tasarımlara çabasız ve romantik bir hava kazandırdı.

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Püsküllerle 1920'ler esintisi

Podyumlarda kovboy etkisinden ziyade Art Deco esintili püskül kullanımı hakimdi. Roksanda bunu kabarık elbiselerin üzerine ince püskül detayları işledi. Erdem ise ipeksi gece elbiselerine hareketli bir doku olarak kullandı. Ahluwalia ise Vücuda oturan elbiseleri ipek püsküllerle tamamlayıp pantolon ve ceketleri fular ve hareketli eteklerle katmanlandırdı.

Trend kumaş: Organze

Narin ve feminen yapısıyla bilinen organze kumaş, tasarımcıların elinde yenilikçi biçimlere büründü. Çiçek ve dantellerle romantic ve klasik bir havanın katıldığı organze kumaş Ahluwalia’nın tasarımlarında püsküller ile spor giyimle harmanladı.

Rock şıklığı

Indie Sleaze akımının dönüşü beklenirken, Londra podyumları çok daha ağır ve sert bir rock estetiğine imza attı. Punk tarzı deri ceketler, zımbalı kemerler, sivri uçlu kolyeler, açık burunlu salaş bilek botları ve pop-punk pembesi tonlarıyla bu tarzı benimseyenlerin beğenisini topladı.

Tasarım yağmurluklar/trençkotlar

Bahar aylarının vazgeçilmezi olan yağmurluklar, sıradan bir dış giyim parçası olmaktan çıkıp iddialı birer tasarım haline dönüştü. Burberry bunu zarif işlemeler ile Mulberry klasik kareli desenler ile Toga ve Keburia’da ise şeffaf/plastik dokular ile ön plana çıktı.

Referanslar

Rebecca Rhys-Evans. “Straight From the Runway: 5 Trends From London Fashion Week I Want to Wear Now”. Şuradan alındı: https://www.whowhatwear.com/london-fashion-week-spring-summer-2027-trends (24.09.2026)

Ella O'Keeffe. “Trend Report: The London Fashion Week Runways Were Steeped In Sex Appeal”. Şuradan alındı: https://coveteur.com/london-fashion-week-trends-ss27