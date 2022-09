Isı kullanmadan saç nasıl şekillendirilir?

Saçlarınız güzelse siz de güzelsiniz! Güzel ve bakımlı saçlar içinse her gün saatler harcamak ve sürekli ısıya maruz bırakarak saçlarınızı yıpratmak zorunda değilsiniz. Özellikle havanın sıcak olduğu günlerde çabuk bozulan ve sıcaklığı iyice arttıran ısı ile çalışan saç şekillendirme aletlerini bir kenara bırakın ve bu ısısız saç şekillendirme yöntemlerine bir şans verin.

1- Plaj dalgalarını deneyin

Duştan sonra havluyla fazla suyu alınmış ancak hala nemli olan saçınıza serum veya saç yağı sürdükten sonra saçınızı birkaç bölüme ayırın ve her bölümü gevşek, kıvrımlı bir topuz haline getirin. Bir saat bu şeklin yerleşmesine izin verin ve açın. Dilerseniz sabitleyici kullanabilirsiniz. Bu yöntem size denizden yeni çıkmış gibi duran bir plaj dalgası dokusu verir. Dalgalar, maşa veya düzleştirici kullanıyormuşsunuz gibi belirgin olmaz ama size o hafif ve doğal dalgaları sağlar. Saçınız bukleleri iyi tutmuyorsa, bukle belirginleştirici bir üründen de yardım alabilirsiniz.

2- Örgüyle uyuyun

Tüm saç tipleri için iyi sonuç veren yöntemlerden biri de örgülü saç ile uyumaktır. Özellikle halat örgü olarak bilinen ve örülen her bir tutamın bükülerek örgüye dâhil edildiği biçim, size en hareketli saçı sağlayabilir. Kalın ve düz saçlarınız varsa dört, ince saçlarınız varsa, iki tutamla deneyebilirsiniz. Uyandığınızda, klasik bir örgüden aldığınız garip kıvrımdan ziyade saçınız daha doğal ve maşa görüntüsüne benzer bir dalgaya sahip olur.

3- Saç kreminden vazgeçmeyin

Nemlendirilmiş saç elektriklenmeyi engellediği için sıcak havalarda bakım önemlidir. Özellikle saç kurutma makinesi kullanacağınız durumlarda bu durum daha da büyük bir önem arz eder. Kurutarak şekillendirme için, kütikülleri kapatmak ve nem kaybını engellemek için nem açısından zengin ürünler kullanmalısınız. Kıvırcık saçlarınız varsa, en iyi görüntü için saç kremlerine yatırım yapmalısınız. Çoğu zaman kıvırcık saçlıların yaşadığı bir problem olan kabarma, basitçe kafa derisindeki yağın saç uçlarına ulaşamayıp saçı nemsiz ve hasara karşı dayanıksız bırakmasıyla meydana gelir. Bu yüzden haftada bir kez Hindistan cevizi yağıyla uyuyarak saçlarınızı bir nem bombası haline getirebilirsiniz.

4- Saç kremi kokteyli oluşturun

Saçlarınızı kuruturken kabarmayı önlemek için önce fazla sudan arındırın ve daha sonra kâğıt havluyla kurutarak ilerleyin. Saçınızı hem nemlendirecek hem de şekillendirecek bir ürün için, bir miktar hafif jöle ile saç kremini karıştırarak köklerinizin biraz ilerisinden uçlara doğru sürerek gidebilirsiniz.

5- Farklı modeller deneyin

Isısız şekillendirme yöntemleri size tamamen bir maşa görüntüsü sağlamaz, daha doğal bitişler vee hareketler verir. Sonuçtan memnun olmadığınız da ısılı şekillendiricilere koşmadan önce neler yapabileceğinizi düşünün. Jöleyle tamamen yatıştırılmış saçlarla bir topuz veya örgüyle sonlanan bir atkuyruğu? Saçlarınızı daha güzel bir hale getirmek için sayısız yönteme sahipsiniz ve bunları deneyerek bir şans vermeyi düşünmelisiniz.

Referans: Kathleen Hou. “6 Tricks for Styling Your Hair Without Heat”. Şuradan alındı: https://www.thecut.com/2014/07/6-tricks-for-styling-your-hair-without-heat.html (21.06.2014).