Saçınız bu testi geçebilecek mi?

Gözenek dendiğinde birçoğumuzun aklına cildimizdeki gözenekler gelir; yüzümüzdeki gözeneklere hepimiz aşinayız, peki ya saçımızın da gözenekleri olduğunu söylesek? Merak etmeyin bu gözeneklere savaş açmamıza gerek yok!

Saç gözenekleri nedir ve ne işe yarar?

Sağlıklı ve bakımlı saçlar için kullandığımız ürünlerin, nemin ve yağın saça nüfuz etmesini yani dış tabakadan geçip iç tabakaya ulaşmasını isteriz. İşte gözenekler tam da bu noktada devreye giriyor. Dış kısmını oluşturan küçük yapıların sıklığına göre gözenekler oluşuyor ve iç kısmına ne kadar madde gideceğini etkiliyor. Bu gözenekler sıksa ürünü emmesi, seyrekse nemini tutması zorlaşıyor.

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Saçımın gözenekli olup olmadığını nasıl anlarım?

Çok kısa ve basit bir testle saçınızı daha iyi tanımanız mümkün. Bu test için bir bardak su ve bir adet saç teliniz yeterli olacaktır.

Temiz, herhangi bir ürün uygulanmamış ve kuru olan saçınızdan bir teli alıp bir bardak suyuna içine koyun ve hareketini izleyin. Saç teli batmadan önce bir süre su yüzeyinde yüzüyorsa az gözenekli, hemen batıyorsa çok gözenekli, suda asılı kalıyorsa iste orta gözenekli diyebiliriz.