Saçınız bu testi geçebilecek mi?

Saçınızın gözenek yapısını öğrenmeniz daha doğru saç bakımı uygulayabilmeniz için oldukça önemli. Gözenek yapısını öğrenmek ise düşündüğünüzden çok daha basit!

Saçınız bu testi geçebilecek mi?
Güzellik
11 Haziran 2021 Cuma

Gözenek dendiğinde birçoğumuzun aklına cildimizdeki gözenekler gelir; yüzümüzdeki gözeneklere hepimiz aşinayız, peki ya saçımızın da gözenekleri olduğunu söylesek? Merak etmeyin bu gözeneklere savaş açmamıza gerek yok!


Saç gözenekleri nedir ve ne işe yarar?

Sağlıklı ve bakımlı saçlar için kullandığımız ürünlerin, nemin ve yağın saça nüfuz etmesini yani dış tabakadan geçip iç tabakaya ulaşmasını isteriz. İşte gözenekler tam da bu noktada devreye giriyor. Dış kısmını oluşturan küçük yapıların sıklığına göre gözenekler oluşuyor ve iç kısmına ne kadar madde gideceğini etkiliyor. Bu gözenekler sıksa ürünü emmesi, seyrekse nemini tutması zorlaşıyor.


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Saçımın gözenekli olup olmadığını nasıl anlarım?

Çok kısa ve basit bir testle saçınızı daha iyi tanımanız mümkün. Bu test için bir bardak su ve bir adet saç teliniz yeterli olacaktır.


Temiz, herhangi bir ürün uygulanmamış ve kuru olan saçınızdan bir teli alıp bir bardak suyuna içine koyun ve hareketini izleyin. Saç teli batmadan önce bir süre su yüzeyinde yüzüyorsa az gözenekli, hemen batıyorsa çok gözenekli, suda asılı kalıyorsa iste orta gözenekli diyebiliriz.


Peki, bunlar ne anlama geliyor?

Saçımızın yapısı büyük oranda genetiğimizce belirlenir ve tamamen değiştiremeyiz fakat saçımızın yapısını ve ihtiyaçlarını tanıyıp rutinimizi buna göre şekillendirebiliriz.


Az gözenekli bir saçta ürünlerin emilmesi ve saçın kuruması daha uzun sürecektir. Bu yüzden:

  • Nemlendirmeyi amaçlayan ürünleri saçınız ıslakken kullanmak emilmesini kolaylaştırabilir.

  • Protein içerikli kremler daha zor emildiğinden bunları tercih etmeyebilirsiniz.

  • Daha zor emilen yağlardansa gliserin içerikli ürünlere yönelebilirsiniz.

Çok gözenekli bir saç ise dışarıdan daha kolay ürün kabul ettiği gibi nemini de daha çabuk kaybeder. Bu nedenle:

  • Şampuan ve kremlerinizi yağ içerikli seçerek saçınızın nemlenmesini kolaylaştırabilirsiniz.

  • Durulanmayan saç kremleri ile nemin saça hapsolmasını sağlayabilirsiniz.

  • Saçınızı mümkün olduğu kadar ısıl işlemlerden uzak tutup, ısıya karşı koruyucu ürünler kullanarak saçınızın yapısını koruyabilirsiniz.

Orta gözenekli bir saçınız varsa tebrikler, en ideal saç yapısına sahipsiniz!


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Referanslar:

Valencia Higuera. “What Type of Hair Porosity Do You Have?” Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/hair-porosity (22.08.2019).


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