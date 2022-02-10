Kapanan kulak deliği nasıl açılır?

Küpenizi takmayı unuttunuz ve deliğiniz kapandı, şimdi ne olacak?

Kapanan kulak deliği nasıl açılır?
Güzellik
10 Şubat 2022 Perşembe

Yeni bir piercing yaptırmak heyecan verici bir duygudur ancak bazen, takınızı çıkarırsanız veya delinen bölgeye gereken özen gösterilmezse, deliğiniz kapanabilir. Yani delik, üzerinde büyüyen dokuyu yeniden oluşturur ve küpenizi veya piercinginizi takmayı imkânsız hale getirir.


Bu durumlarda cilt, delinen bölge etrafında iyileşmek yerine, yara dokuları yolu kapatır ve cildin iki tarafı birbirine temas ederek delinen bölgenin kapanmasına sebep olur. Delinen bölge kaybolur ve olan cilt iyileşen yara dokusunun eklenmesiyle nispeten normale döner. Deliğinizin kapanması tesadüfiyse, tekrar açılabileceğine dair bir umut var. Sorunu ortaya çıkmadan durdurmak için, yine de, takısız ne kadar süreceğini ayarlamak ve piercinginizin bakımını düzenli olarak yapmak, hatta yaptırdıktan aylar veya yıllar sonra bile önemlidir.


Küpe takmazsam deliğim kapanır mı?

Yepyeni bir piercing ise, mücevherin çıkarılması birkaç saat içinde kapanmasına neden olabilir. İyileşme döneminde takı, yeni doku yenilenirken cildi belirli bir şekilde tutmak için bir sınır görevi görür. Çıkarılırsa, bu doku delme bölgesi üzerinde tekrar büyüyecektir. Bu, tam olarak iyileşmeyen, iyileşmesi yaklaşık altı ay süren piercingler için geçerlidir. Bu vücuttan vücudave hatta piercingden piercinge değişir. Genel olarak, bir piercing ne kadar eski ve yerleşikse, kapanması ve iyileşmesi o kadar uzun sürer.


Yine de daha eski bir piercing de kapanma ihtimalinden tamamen kurtulmaz. Bölge iyileştiği için bir takıyı çıkarmak zarar vermiyormuş gibi görünebilir; ancak, piercing tam olarak şekillendirilebilse ve etrafındaki doku yeniden oluşsa da kalıcı değildir. Son derece eski piercinglerin takı olmadan kapatılması çok uzun zaman alabilir.


Tecrübeliden piercing sorularına cevaplar!
Tecrübeliden piercing sorularına cevaplar!

Kapanan küpe deliği yeniden açılabilir mi?

Delik tamamen kapalı görünüyorsa, kendi başınıza yeniden açmanın bir yolu yoktur; küpeyle zorlamak kanlı, açık bir yaraya ve muhtemelen bir enfeksiyona neden olur. Bununla birlikte, kapalı duran bir deliğin yalnızca kısmen örtülme olasılığı vardır. Deliğin üzerinde ince bir deri tabakası büyümüş ve deliği hemen altında saklamış olabilir. Piercinginizin kısmen kapandığını düşünüyorsanız yeniden açmayı deneyebilirsiniz. Ancak sıcak bir duştan sonra küpenizi geri takamıyorsanız, zorlamayın. Bu kanamaya ve enfeksiyona sebep olabilir.


Deliği nazikçe yeniden açmayı denemek için, cildi yumuşatmak için bir banyo veya duşta ılık suyla ıslatın. Vazelin gibi nazik bir merhem kullanarak, deliği açmaya çalışmak için kulak memenizi nazikçe aşağı ve yanlara doğru gerin. Bu noktada, delikten küçük bir küpeyi itmeyi deneyin; olmuyorsa zorlamayın.


Kulak deliğinin kapanmaması için ne yapılması gerekir?

Küpe takmıyorken deliğin kapanmadığından emin olmak istiyorsanız bu pek mümkün değil. Vücut daima kendini onarmaya çalışır ve boşluk bırakırsanız orayı dolduracaktır. Deliğin kapanmasını önlemek için küçük de olsa bir takı takın ve Vazelin gibi bir ürün kullanarak düzenli olarak döndürün.


Kapanan delik tekrar delinir mi?

Deliğinizin kapanmasına rağmen, geri büyüyen şey öncekiyle aynı dokudur, sadece yaralıdır. Yine delmek, cildi yaralamanızı gerektirir ve vücudunuzun orijinal delme işlemiyle ne kadar travmatize olduğuna bağlı olarak, deliği yeniden delebilirsiniz. Doku yeniden büyüdüğü için yaralı da olsa kolayca tekrar delinebilir. Ancak başka bir iğne ile tekrar girmeden önce bölgenin tamamen iyileştiğinden emin olmak önemlidir.


Referanslar:

Isabelle Lichtenstein. “So Your Piercing Hole Closed—What Now?” Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/closed-nose-piercing-5191242 (23.08.2021).


Piercing!
Piercing!


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