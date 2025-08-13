Yazlık kıyafetleri sonbahara taşımanın yolları

Yaz mevsiminin bitmesine sayılı günler kaldı... Peki, geçiş mevsiminde gardırop dönüşümü nasıl yapılır? İşte yazlık kıyafetleri sonbahar mevsimine uyarlamanın yolları...

Yazlık kıyafetleri sonbahara taşımanın yolları
Moda
Giriş: 13 Ağustos 2025 14:35
Yaz biterken, sevdiğimiz parçaları bir kenara kaldırmak istemiyoruz. İyi haber şu ki doğru kombinlerle yazın enerjisini sonbahara taşıyabilirsiniz. İşte 2025 sonbaharına uygun, trendlerden beslenen geçiş tüyoları:


Cropları blazer ceketlerle katmanla!

Croplarınızı veya şifon, dantel bluzlarınızı sonbaharın serin günlerinde de şıklığınızdan ödün vermeden giyebilirsiniz. Klasik bir görünüm için bu kombinlemeyi plazzo pantolonlarla, daha günlük bir görünüm içinse açık renk jeanler ile yapabilirsiniz. Daha trend bir görünüm için bu yılın krem, zeytin yeşili ve gri gibi öne çıkan renklerini kullanmayı unutmayın!


Midi etekler çizme uyumu

Çiçek desenli midi etekler, sonbaharın vazgeçilmez dizüstü çizmeleriyle mükemmel bir uyum yakalıyor. Yazın sandaletle kullandığınız bu etekleri, deri çizmeler ve yumuşak trikolarla tamamlayabilirsiniz. Aksesuar olarak kapitone deri çantalar sonbahar ruhunu kıyafetlerinize iyice işleyecektir.


Jelly ayakkabılar ve çorap kombini

Bu yaz en çok da jelly ayakkabıları gördük – geçtiğimiz birkaç yaz gibi-. Bu jelly ayakkabıları renkli çoraplarla ve kalın örgü kazaklarla bir araya getirerek dikkat çekici bir sokak stili oluşturabilirsiniz. Böylece hem yazdan kopmamış hem de stilinizi sonbahara taşımış olursunuz!


Puantiyeleri sonbahara taşıyın

Bu yazın desen trendi olan puantiyeler aslında ne kadar da sonbahar havasına sahip değil mi? Turuncu, kırmızı bandanalar, deri el çantaları, marry jane ayakkabılar ile kombinleyebileceğiniz puantiyeli kıyafetlerinizi sonbahar mevsiminde de keyifle kullanabilirsiniz.


Geçiş mevsiminde anahtar parça katmanlamadır. Yaz parçalarını tamamen kaldırmak yerine, kalın dokular, çizmeler ve sonbahar tonlarıyla kombinleyerek hem pratik hem de trend bir görünüm oluşturabilirsiniz.


