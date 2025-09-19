Süet parçalar nasıl kombinlenir?

Bu senenin trend parçalarından biri de süet kumaşlardan oluşuyor. Peki, süet parçalar nasıl kombinlenir? İşte süet giyerken dikkat etmeniz gerekenler...

19 Eylül 2025
Soğuk havaların vazgeçilmez kumaşı olan süet hem şıklığı hem de zamansız duruşu ile gardıropların kurtarıcı parçaları arasında yer alıyor. Yumuşak dokusu ve mat görünümü sayesinde hem gündüz hem de gece kombinlerinde rahatlıkla kullanılabilen süet, doğru parçalarla bir araya getirildiğinde sofistike ve modern bir tarz yaratıyor. Peki, süet parçaları nasıl kombinlemeli? İşte stil ipuçları:


Süet ceketler: Zamansız klasik

Süet ceketler, özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında hem şık hem de işlevsel bir seçenek sunuyor. Skinny jean ve basic tişört ile spor-şık bir görünüm elde edebilir, midi etek ve topuklu botlarla daha feminen bir tarz yakalayabilirsiniz. Oversize süet ceketleri deri pantolonlarla kombinlemek ise modern bir kontrast yaratır.


Süet etekler: Feminen ve güçlü

Düğmeli süet etekler son yılların en çok tercih edilen parçaları arasında. Kısa süet etekleri kalın çoraplar ve dizüstü çizmelerle tamamlayarak 70’ler esintili bir görünüm yakalayabilirsiniz. Midi boy süet etekler ise boğazlı trikolar ve topuklu botlarla iş ortamı için şık bir alternatif sunar.


Süet pantolonlar: Günlük şıklık

Dar kesim süet pantolonlar, basic kazaklarla kombinlendiğinde bile sofistike bir hava katar. Bol paça süet pantolonları ise kısa blazer ceketler ve loafer ayakkabılarla birleştirerek maskülen ama zarif bir görünüm elde edebilirsiniz.


Süet ayakkabı ve çantalar

Süet çanta ve ayakkabılar kombinin tamamlayıcı unsurlarıdır. Kahverengi ve bej tonlarındaki süet botlar, jeanlerle mükemmel uyum sağlarken; siyah süet topuklular gece davetlerinde zarafeti öne çıkarır. Süet çantalar ise özellikle nötr tonlarda kullanıldığında, kıyafetlere sofistike bir dokunuş katar.


Renk uyumu ve katmanlar

Süet parçaları kombinlerken renk uyumuna dikkat etmek gerekir. Toprak tonları süetin doğallığını öne çıkarırken, siyah ve gri süet parçalar daha modern bir görünüm yaratır. Katmanlı kombinlerde süet yelekler ya da trençkotlar, özellikle mevsim geçişlerinde hem sıcak tutar hem de tarzınıza derinlik katar.


Süet parçalar, doğru kombinlerle gündelik şıklığı da özel davet zarafetini de kolayca yakalamanıza olanak tanır. Gardırobunuza birkaç temel süet parça ekleyerek, farklı tarzlara uyum sağlayan zamansız bir şıklık yakalayabilirsiniz.


Sonbaharın in ve out ayakkabıları

2025 sonbaharının 7 trendi

Sıcak yaz günlerinin ardından, serinleyen havalar kat kat giyinmenin keyfini hatırlatıyor. Bu sezon, podyumlardan sokak stiline uzanan çizgide öne çıkan trendler; güçlü silüetler, iddialı renkler ve nostaljik dokunuşlarla şekilleniyor. İşte 2025 sonbaharına damga vuracak trendler...

7
Ekose Sonbaharın vazgeçilmez deseni ekose, bu yıl klasik yorumlarının ötesine geçiyor. Tibi, ekoseyi metalik detaylarla modernleştirirken; Burberry, desenin zamansız cazibesini geleneksel bir yaklaşımla sundu. Bu sezon, daha büyük ve daha küçük desenlerle oynanan ekoseler, doygun renk paletleriyle yeni bir soluk kazanıyor.
Pelerinlerle dramatik stil Pelerinler, sonbahar dış giyimine dramatik bir hava katıyor. İlkbahar defilelerinde yükselişe geçen bu parça, serin havalarla birlikte gardıroplarda başrolü üstleniyor. Şık elbiselerden jean kombinlerine kadar pek çok parça ile uyum sağlayan pelerin, gösterişli olduğu kadar kullanışlı yapısıyla da dikkat çekiyor.
Heykelsi blazerlar Blazer ceketler bu sezon güçlü silüetlere evriliyor. Givenchy ve Mugler'in podyumlarında öne çıkan, omuzları belirgin ve belden daralan blazerları, klasik parçaya modern ve iddialı bir yorum katıyor. Sadece ceketlerde değil, elbiselerden dış giyime kadar pek çok tasarımda büzgüler, balon kollar ve abartılı formlar ön plana çıkıyor.
Bol deri ceketler Klasik, yapılı deri ceketlerin yerini bu yıl oversize kesimler alıyor. Saint Laurent ve Isabel Marant'ın öncülük ettiği bu akımda, yumuşak dokulu ve salaş deri ceketler dikkat çekiyor. Günlük stil için en risksiz seçeneklerden biri olan bu parça, kot pantolon ve beyaz tişört ile kombinlendiğinde zahmetsiz bir şıklık yaratıyor.
Doygun renkler Bu sonbaharın renk paleti oldukça cesur. Morlar, canlı yeşiller ve zümrüt tonları öne çıkarken, pudra pembesi gibi daha yumuşak tonlar denge unsuru oluyor. Bu doygun renkler, klasik nötr parçalarla uyumlu bir şekilde kombinlenerek gardıroplara canlılık katıyor.
Ragbi stili Sportif şıklık, ragbi tişörtleriyle yeniden gündemde. Miu Miu ve Dries Van Noten gibi markalar, bu klasik parçayı bol kesimler ve sıra dışı kombinlerle yeniden yorumluyor. Payetli bir etekle eşleştirilen çizgili ragbi tişörtü, sezonun en dikkat çekici kontrastlarından biri haline geliyor.
Kahverengi aksesuarlar Sonbaharın en güçlü tamamlayıcılarından biri kahverengi çantalar. Süetten deriye farklı dokularda tasarlanan çantalar, siyahın yerine geçerek görünümlere sıcaklık katıyor. Çikolata, karamel ve toprak tonlarındaki modeller, sezonun ruhuna uyum sağlayan en pratik aksesuarlar arasında. Referanslar Madeline Galassi. "The 7 Fashion Trends That Are Dominating Fall 2025". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/fall-fashion-trends/ (14.08.2025).


