Numerolojide ilişki analizi nasıl yapılır?

Numeroloji ile ilişki analizi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Yaşamda her rakamın ve harfin bir titreşimi vardır ve hiçbir şey tesadüfi değildir. Kendinizi ve partnerinizi ilişkilerinizde daha iyi anlamak isterseniz, doğum tarihinizdeki tüm sayıları toplayarak tek bir rakama ulaşana dek sadeleştirebilir ve detayları açıklama kısmından okuyabilirsiniz.

Örnek numerolojik hesaplama

01.01.1991 tarihinde doğmuş bir kişi için yaşam yolu =

1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 1 = 22 = 2 + 2 = 4’tür.

Yaşam yolunuza göre okumak için;

1: Bu kişiler yükselme, öncü olma ve başarma arzusu ile doludur. Övgülerden ve desteklenmekten hoşlanırlar. İlişkilerde özgüvenli ve net kişiler isterler. Bağımsızlıklarının kısıtlandığı yerde duramazlar. Duygularını yalnızca güvende hissettiği kişilere açarlar. 1, 2, 3, 5 ve 7, 9 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar. 4, 6 ve 8 ile uyumsuzdurlar.

2: Bu kişiler genellikle eş ruh ve ikiz ruh deneyimi yaşarlar. Empatik, dengeli, sevgi dolu ve koruyucu kişilerdir. Alma verme dengelerini doğru kurmaları gerekir. Ona sevginizi hissettirmeli, hassas yaklaşmalı, empatik olmalısınız. Bu kişiler 1, 2, 3, 4, 6, 8 ve 9 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.

3: Bu kişiler ilişkilerde iletişim kurmayı önemseyen, eğlenceli, romantik kişilerdir. İlişkilerde harekete, ilgiye ve yeterli hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Sizin için yaptığı şeyleri takdir etmeli, sevginizi sık sık dile getirmeli, kendisi olmasına ve sizinle çocuklaşabilmesine izin vermelisiniz. Bu kişiler 1, 2, 3, 5, 6 ve 9 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.

4: Bu kişiler bir ilişkiyi sürdürebilmek için güvene ihtiyaç duyar ve hızlı ilerlemekten hoşlanmazlar. Mantık, duygularından önce gelir ve sevgilerini sözle değil somut yollarla (hediye, yemek vb) gösterirler. Sadakat, netlik, dürüstlük, düzen, sakinlik ve özel hissetmek onlar için önemlidir. Bu kişiler 2, 4, 6, 7 ve 8 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.

5: Bu kişiler deneyimlemeyi, keşfetmeyi, yeniliği, gezmeyi severler. Partnerlerinin onun ufkunu genişletmesi, onu heyecanlandırması, spontane olması gerekir. Özgürlüklerinin kısıtlandığı veya monotonluğun olduğu yerde duramazlar. Çocuklarla ilgilenmeyi severler. Sıkıcı ve kendini tekrar eden kişilerle yapamazlar. 1, 3, 5, 7 ve 9 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.

6: Bu kişiler evlilik için en ideal partnerlerdir. Zarif, dengeli, uyumlu, sorumluluk sahibi, yardımsever ve sevgi dolu kişilerdir. Ruh eşi ve ruh ikizi deneyimleri yoğundur. Sevgi dolu, ilgili, hedeflerini destekleyen ve iletişim kurmayı seven kişilerle iyi anlaşırlar. 2, 3, 4, 6, 8 ve 9 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.

7: Bu kişiler genellikle doğru ilişkiyi beklenenden geç fakat beklediğinden güzel yaşarlar. Öncelikle kendilerini tanımaları, amaçlarına ulaşmaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri gerekir. Onlar için kendileriyle zaman geçirmek, kişisel gelişime önem vermek, sessizlik ve huzur önemlidir. Sizin de bilgili, kültürlü, olgun biri olmanız, sadakat sunabilmeniz gereklidir. Güven sunduğunuzda içindeki eğlenceli, sevgi dolu ve paylaşımcı ruhla karşılaşabilirsiniz. 1, 4, 5, 7 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.

8: Bu kişiler otorite, başarı, kalite ve yaşamın zenginliklerine önem verirler. Sizin göze hitap eden, kendi ayakları üzerinde duran, statü sahibi, derin ve güçlü biri olmanızı isterler. Güven veren, tutkulu, ilişkisi için çaba harcayan, koruyucu kişilerdir. 2, 4, 6 ve 8 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.

9: Bu kişiler; yüksek bir ruhsal farkındalığa sahip, affedici, yardımcı, kendi kendilerine yeten, çekici görünümlü kişilerdir. Onların size gösterdiği yanlarıyla değil iç dünyaları ile ilgilenirseniz, size duygularını açar ve bağlılıklarını sunarlar. Güçlü görünmeleri; geçmiş yaralarını, korkularını ve duygusallıklarını gizlemek içindir. 1, 2, 3, 5, 6 ve 9 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.

Elbette her ilimde olduğu gibi numeroloji de daha derin bir alandır. Her ruh kendine özel ve biriciktir. Kişiye özel analizin isim soy isim ve doğum tarihlerinizle birlikte yapılması gerekmektedir.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Instagram: @incininyildizi