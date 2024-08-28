Numerolojide ilişki analizi nasıl yapılır?

Numeroloji ile ilişki analizi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İnci Gücen numerolojiyi kullanarak ilişki analizi yapmanın yollarını anlattı.

Numerolojide ilişki analizi nasıl yapılır?
İlişki
Giriş: 28 Ağustos 2024 21:33 Güncelleme: 29 Ağustos 2024 00:22
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Numeroloji ile ilişki analizi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Yaşamda her rakamın ve harfin bir titreşimi vardır ve hiçbir şey tesadüfi değildir. Kendinizi ve partnerinizi ilişkilerinizde daha iyi anlamak isterseniz, doğum tarihinizdeki tüm sayıları toplayarak tek bir rakama ulaşana dek sadeleştirebilir ve detayları açıklama kısmından okuyabilirsiniz.


Örnek numerolojik hesaplama

01.01.1991 tarihinde doğmuş bir kişi için yaşam yolu =


1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 1 = 22 = 2 + 2 = 4’tür.


Yaşam yolunuza göre okumak için;


1: Bu kişiler yükselme, öncü olma ve başarma arzusu ile doludur. Övgülerden ve desteklenmekten hoşlanırlar. İlişkilerde özgüvenli ve net kişiler isterler. Bağımsızlıklarının kısıtlandığı yerde duramazlar. Duygularını yalnızca güvende hissettiği kişilere açarlar. 1, 2, 3, 5 ve 7, 9 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar. 4, 6 ve 8 ile uyumsuzdurlar.


2: Bu kişiler genellikle eş ruh ve ikiz ruh deneyimi yaşarlar. Empatik, dengeli, sevgi dolu ve koruyucu kişilerdir. Alma verme dengelerini doğru kurmaları gerekir. Ona sevginizi hissettirmeli, hassas yaklaşmalı, empatik olmalısınız. Bu kişiler 1, 2, 3, 4, 6, 8 ve 9 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.


3: Bu kişiler ilişkilerde iletişim kurmayı önemseyen, eğlenceli, romantik kişilerdir. İlişkilerde harekete, ilgiye ve yeterli hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Sizin için yaptığı şeyleri takdir etmeli, sevginizi sık sık dile getirmeli, kendisi olmasına ve sizinle çocuklaşabilmesine izin vermelisiniz. Bu kişiler 1, 2, 3, 5, 6 ve 9 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.


4: Bu kişiler bir ilişkiyi sürdürebilmek için güvene ihtiyaç duyar ve hızlı ilerlemekten hoşlanmazlar. Mantık, duygularından önce gelir ve sevgilerini sözle değil somut yollarla (hediye, yemek vb) gösterirler. Sadakat, netlik, dürüstlük, düzen, sakinlik ve özel hissetmek onlar için önemlidir. Bu kişiler 2, 4, 6, 7 ve 8 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.


5: Bu kişiler deneyimlemeyi, keşfetmeyi, yeniliği, gezmeyi severler. Partnerlerinin onun ufkunu genişletmesi, onu heyecanlandırması, spontane olması gerekir. Özgürlüklerinin kısıtlandığı veya monotonluğun olduğu yerde duramazlar. Çocuklarla ilgilenmeyi severler. Sıkıcı ve kendini tekrar eden kişilerle yapamazlar. 1, 3, 5, 7 ve 9 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.


6: Bu kişiler evlilik için en ideal partnerlerdir. Zarif, dengeli, uyumlu, sorumluluk sahibi, yardımsever ve sevgi dolu kişilerdir. Ruh eşi ve ruh ikizi deneyimleri yoğundur. Sevgi dolu, ilgili, hedeflerini destekleyen ve iletişim kurmayı seven kişilerle iyi anlaşırlar. 2, 3, 4, 6, 8 ve 9 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.


7: Bu kişiler genellikle doğru ilişkiyi beklenenden geç fakat beklediğinden güzel yaşarlar. Öncelikle kendilerini tanımaları, amaçlarına ulaşmaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri gerekir. Onlar için kendileriyle zaman geçirmek, kişisel gelişime önem vermek, sessizlik ve huzur önemlidir. Sizin de bilgili, kültürlü, olgun biri olmanız, sadakat sunabilmeniz gereklidir. Güven sunduğunuzda içindeki eğlenceli, sevgi dolu ve paylaşımcı ruhla karşılaşabilirsiniz. 1, 4, 5, 7 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.


8: Bu kişiler otorite, başarı, kalite ve yaşamın zenginliklerine önem verirler. Sizin göze hitap eden, kendi ayakları üzerinde duran, statü sahibi, derin ve güçlü biri olmanızı isterler. Güven veren, tutkulu, ilişkisi için çaba harcayan, koruyucu kişilerdir. 2, 4, 6 ve 8 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.


9: Bu kişiler; yüksek bir ruhsal farkındalığa sahip, affedici, yardımcı, kendi kendilerine yeten, çekici görünümlü kişilerdir. Onların size gösterdiği yanlarıyla değil iç dünyaları ile ilgilenirseniz, size duygularını açar ve bağlılıklarını sunarlar. Güçlü görünmeleri; geçmiş yaralarını, korkularını ve duygusallıklarını gizlemek içindir. 1, 2, 3, 5, 6 ve 9 yaşam yoluna sahip kişilerle uyumludurlar.


Elbette her ilimde olduğu gibi numeroloji de daha derin bir alandır. Her ruh kendine özel ve biriciktir. Kişiye özel analizin isim soy isim ve doğum tarihlerinizle birlikte yapılması gerekmektedir.


Sevgilerimle,


İnci Gücen

Instagram: @incininyildizi


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Sezgisel, astrolog ve numerolog Michele Bernhardt, yılın her gününe bir rengi atamak için bireyin güneş burcunu, yönetici gezegenlerini, numeroloji ve astroloji ile birleştirdi. 366 doğum günü rengine ek olarak, doğum ayınızı en iyi şekilde kapsayan bir renkle 12 aylık bir rehber tasarladı. Renginizi öğrenmeden önce; tam olarak kim olduğunuzdan çok neye ihtiyacınız olduğuna göre seçildiğini bilmeniz gerekiyor. Daha dengeli hissetmenize yardımcı olabilecek bir renge dayanıyor. Bu açıdan renk astrolojisini, gök cisimlerinin yaşamlarımız üzerindeki etkisini yorumlayan astrolojiden farklıdır. Ve size bir zodyak işareti atandığı için renginize bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Neleri kaçırdığınızı ve bunu kendinize nasıl uygulayabileceğinizi görmek için diğer doğum günü ve ay renklerine bakabilirsiniz. Giyebilirsiniz, o renk ile sarabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Renkleri dahil etmek için çok yaratıcı yollar kullanabilirsiniz.
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Şubat Renk Leylak Özellikler İlham veren, yaratıcı, canlandırıcı Ne zaman dahil etmelisiniz? Duygusal olarak dolaşmış hissettiğinizde size yardımcı olur Anlamı Leylak, insanlığın ruhunu anlamamıza yardımcı olur. Arkadaşlarımızı ve topluluğumuzdaki insanları aile olarak deneyimlememize izin verir.
Mart Renk Su rengi Özellikler Empatik, sezgisel, ince Ne zaman dahil edilmeli? İlhama, sezgiye ihtiyacınız olduğunda veya moralinizin yükseltmeniz gerektiğinde Anlamı Rüya gibi ve yanıltıcı olan bu renk, insanları bilinçli ve bilinçaltı dünyalar arasında yönlendirmeye yardımcı olur.
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Mayıs Renk Tomurcuk yeşili Özellikleri İstikrarlı, başarılı, gençleştirici Ne zaman dahil etmelisiniz? Bir güç ve madde dengesine ihtiyacınız olduğunda Anlamı Hayati ve güven verici, istikrar ve iyileşmenin rengidir.
Haziran Renk Altın sarısı Özellikler Uyarıcı, ışıltılı, canlandırıcı Ne zaman dahil edilmeli? İletişim ve hafıza konusunda yardıma ihtiyacınız olduğunda Anlamı Enerji veren ve harekete geçiren, parlaklık ve ışıkla dolu bir renktir.
Temmuz Renk Blush pembesi Özellikler Besleyici, nazik, alıcı Ne zaman dahil edilmeli? Özellikle değişim ve travma zamanlarında, duygusal iyileşmeye veya başkalarından sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduğunuzda Anlamı Blush pembesi, dişil enerjiyle hizalanır ve alıcılığı artırır. Sevgiyi ve tatlılığı hayatınıza çekmeye yardımcı olur.
Ağustos Renk Güneş turuncusu Özellikler Parlak, kendinden emin, güçlü Ne zaman dahil etmelisiniz? Kendinizi bilinçli hissettiğinizde ve daha fazla yaratıcılığa ve neşeye ihtiyacınız olduğunda Anlamı Güç ve büyüklük ile rezonansa giren bir renktir.
Eylül Renk Baja mavisi Özellikleri Zeki, bilge, artistik Ne zaman dahil etmelisiniz? Huzura ihtiyacınız olduğunuzda ve hayatınızı düzenlemeye yardım ettiğinizde Anlamı Bu, güzellik, saflık ve bilgelikle rezonansa giren ilahi ve çekici bir renktir.
Ekim Renk Gök mavisi Özellikler Sakin, yatıştırıcı, dengeli Ne zaman dahil etmelisiniz? Barış, sakinlik ve verme ile alma arasındaki dengeyi sağlamak istediğinizde Anlamı Bize güçlü olmamız ve kararlı adımlar atmamız için ilham verirken, barış ve dinginliğin özünü temsil eder.
Kasım Renk Bordo Özellikler Tutkulu, motive edici, yoğun Ne zaman dahil edilmeli? Bir geçiş sırasında yardıma ihtiyacınız olduğunda, duygusal blokajları kaldırmak için veya cinsel bir yükselmeye ihtiyacınız olduğunda Anlamı Yoğun ve tutkulu, bu renk derinlik, güç ve sevgiye ilham veriyor.
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