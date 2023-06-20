Yulaf ve badem sütü arasındaki farklar neler?

Yulaf ve badem sütleri, en çok tercih edilen bitkisel sütler arasında. Her ikisi de bitkisel bazlı, laktoz içermiyor ve çeşitli beslenme şekillerine uygun ve sağlıklı birer alternatif olarak kabul edilebiliyor. Peki yulaf sütü mü, badem sütü mü? Hangisi daha iyi?

Yulaf sütü nedir, nasıl yapılır?

Suda bekletilen yulaf ezmesi ile elde edilen yulaf sütü, tatlımsı bir tada ve hafif yoğun bir kıvama sahip. Yüksek oranda lif içeren yulaf sütü, düşük yağ oranı ve az kalorili olmasıyla da tercih sebebi. Kiloyu korumak ve kalp sağlığı için hafif beslenmek isteyenler için yulaf sütü, ideal bir alternatif.

Yulaf sütü yapmak için:

- Bir su bardağı yulaf ezmesini bir kaba koyun ve üzerine 4 su bardağı su ekleyin. Yulaf ezmesini suyla iyice karıştırın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bu süre yulaf ezmesinin suyu emmesini sağlayacak ve süt kıvamına gelmesini sağlayacaktır.

- Bekleme süresi sonunda yulaf ezmesini süzgeçten geçirerek veya bir tülbent yardımıyla süzün. Yulaf sütünü süzerken yulaf ezmesini iyice sıkarak suyunun çıkmasını sağlayın.

- Süzme işlemi tamamlandıktan sonra elde ettiğiniz yulaf sütünü bir sürahiye aktarın.

- İsteğe bağlı olarak tuz, bal, akçaağaç şurubu veya vanilya özütü gibi tatlandırıcıları ekleyerek sütü tatlandırabilirsiniz. Bu adım tamamen kişisel tercihinize bağlıdır.

- Yulaf sütünü iyice karıştırın ve ardından buzdolabında saklayın. Yulaf sütü buzdolabında 3-4 gün kadar taze kalabilir.

Badem sütü nedir, nasıl yapılır?

Badem sütü, bademlerin suyla karıştırılması ve öğütülmesiyle elde edilir. Kremsi bir dokuya sahip olan badem sütü, yüksek miktarda E vitamini, kalsiyum ve sağlıklı yağlar içerir. Çölyak hastaları veya laktoz intoleransı olanlar için iyi bir seçenek olan badem sütü, aynı zamanda lezzetli bir alternatif olarak da tercih edilebilir. Protein kaynağı olarak tüketiyorsanız, veganlar için protein kaynakları içeriğine bakmak isteyebilirsiniz.

Badem sütü yapmak için:

- 1 su bardağı bademi bir gece öncesinden bir kaba koyun ve üzerini kapatacak kadar suyla tamamen kaplayın. Bademleri bir gece boyunca suda bekletin. Bu işlem, bademlerin yumuşamasını ve daha kolay işlenmesini sağlar.

- Ertesi gün bademleri süzün ve temiz suyla durulayın. Bu durulama, bademlerin üzerindeki fazla lifleri ve kabuk kalıntılarını temizlemeye yardımcı olacaktır.

- Temizlenmiş bademleri blendere veya mutfak robotuna aktarın. Üzerine 4 su bardağı su ekleyin. İsteğe bağlı olarak bir çimdik tuz da ekleyebilirsiniz.

- Blendere veya mutfak robotuna aldığınız bademlerle suyu yaklaşık 2-3 dakika boyunca yüksek hızda karıştırın. Bademler iyice öğütülüp suyla karıştığında, sıvı karışımın homojen ve sütlü bir kıvam alması gerekmektedir.

- Elde ettiğiniz karışımı süzmek için bir süzgeç veya tülbent kullanın. Süzme işlemi sırasında badem sütünün suyunu süzülecek ve posaları ayrılacak. Badem sütünü iyice sıkarak suyunun çıkmasını sağlayın.

- İsteğe bağlı olarak tatlandırıcı ekleyebilirsiniz. Bal, akçaağaç şurubu veya vanilya özütü gibi tatlandırıcılarla badem sütünü istediğiniz gibi tatlandırabilirsiniz. Bademleri suyla karıştırırken bir adet hurma, bir çay kaşığı tarçın gibi tatlandırıcılar da tercih edebilirsiniz.

- Elde ettiğiniz badem sütünü bir sürahiye aktarın ve buzdolabında saklayın. Badem sütü buzdolabında 3-4 gün kadar taze kalabilir.

Yulaf sütü ve badem sütü arasındaki farklar nelerdir?

Yulaf sütü ile badem sütü, hayvansal süte alternatif olarak düşünüldüğünde birbirine oldukça yakın ürünler ancak aralarında belli başlı farklılıklar da mevcut:

Besin değerleri: Yulaf sütü, yüksek lif içeriğiyle bağırsak sağlığına katkıda bulunurken, badem sütü kalsiyum, E vitamini ve sağlıklı yağlar gibi önemli besinleri sağlar.

Alerjik reaksiyonlar: Bazı insanlar badem sütüne karşı alerjik reaksiyonlar gösterebilir, bu nedenle badem alerjisi olanlar için yulaf sütü daha iyi bir seçenek olabilir.

Tercihler ve kullanım alanları: Yulaf sütü, tatlımsı bir tada sahip olduğu için bazı tariflerde veya kahve/çayda tercih edilebilir. Badem sütü ise daha kremsi bir yapıya sahip olduğundan smoothie, tatlı ve farklı tariflerde kullanılabilir.

Sonuç olarak, yulaf sütü ve badem sütü her ikisi de sağlıklı ve lezzetli bitkisel süt alternatifleridir. Hangisinin sizin için daha iyi olduğunu belirlemek, bireysel tercihlerinize, beslenme ihtiyaçlarınıza ve alerjilerinize bağlıdır. Kişisel tercihlerinizi ve sağlık durumunuzu göz önünde bulundurarak, hangi süt alternatifinin size uygun olduğunu belirleyebilirsiniz. Unutmayın, her bireyin beslenme ihtiyaçları farklıdır, bu yüzden kendinize en uygun olanını seçmek önemlidir.