Kahve neyle içilir?

Kahve kültürünün daha da yaygınlaşmaya ve çeşitlenmeye başlamasıyla birlikte, çok çeşitli kahvelerle karşılaşıyor, kahvemizin keyfini çıkarmanın çeşitli yollarını keşfediyoruz. Kahvemizi tatlandırmak, çeşnilendirmek, daha hafif ya da daha yoğun bir hale getirmek için birçok ekstra malzeme kullanabiliriz ve bu ekstralar bazen bir fincan kahveyi çok daha etkili ve sağlıklı bir hale getirebilirken, bazı ilaveler kahveyi zararlı bir keyfe dönüştürebiliyor.

1- Yapay tatlandırıcılar

Şeker yerine kullanılmak üzere üretilmiş sakarin, sukraloz ve benzeri yapay tatlandırıcılar, çay kaşığı başına 16 kalori içeren geleneksel şekere kıyasla çok daha düşük kalorili bir alternatif oldukları için tercih ediliyorlar.

70’li yıllarda yapılan bazı araştırmalar, yapay tatlandırıcıların mesane kanserine yol açtığı yönünde bazı sonuçlar elde etmiş olsa da, bugün bu ürünler genellikle güvenli ve zehirsiz addediliyor. Kahvenizi tamamen şekersiz içmeyi tercih etmeniz, aslında en güvenli ve sağlıklı seçenek. Ancak şekersiz içemiyorsanız, beyaz şekere kıyasla yapay tatlandırıcı daha tercih edilebilir gibi gözüküyor.

2- Beyaz şeker

Yapay tatlandırıcılar yüzde yüz güvenli olarak önerilmese de, bazı diyetisyenler tercih edilebileceklerini söylüyor. Ancak beyaz şeker, kimsenin savunduğu bir şey değil!

Beyaz şeker (toz şeker veya küp şeker), herhangi bir besin ihtiyacınızı karşılamadığı gibi, düzenli kullanımda diyabet, obezite, kalp hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa davetiye çıkarabiliyor. Amerikan Kalp Vakfı, bir günde alınabilecek şeker miktarının erkekler için en fazla 8, kadınlar içinse en fazla 6 çay kaşığı olabileceğini söylüyor.

Her gün bir-iki bardak kahve içiyorsanız ve kahvenize iki çay kaşığı şeker ilave ediyorsanız, bu günde alabileceğiniz şeker miktarından yaklaşık %60 daha fazla şeker alıyor olduğunuz anlamına gelebilir!

Kahveden de şekerden de vazgeçemiyorsanız, şeker ikamelerini denemek için kendinize bir şans verin. Yapay tatlandırıcılar, stevia ya da hindistancevizi şekeri gibi doğal alternatifler, kahve keyfinizi daha sağlıklı hale getirmenize yardımcı olabilir.

3- Bitkisel sütler

Bitkisel sütler sadece inek-keçi sütü gibi hayvansal sütlere iyi bir alternatif değil, karbon ayak izinizi azaltmanın da iyi bir yolu. Artık marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz yulaf, badem, soya, fındık sütü gibi çeşitli alternatifler mevcut. Kahvenizi sütle yumuşatmayı seviyor ve hayvansal süt tüketiminizi azaltmak ya da tamamen kesmek istiyorsanız, bitkisel sütlere alışmanız hiç zaman almayacak. Üstelik karbonhidrat, yağ ve protein de içeren bitkisel sütler, kahve asidini de dengeleyerek diş ve bağırsak sağlığınızı destekleyecektir.

4- Süt tozu

Tatlandırıcı, aroma verici ve kısmen trans yağ içeren süt tozu, kahvenizi tatlandırmak için çok da sağlıklı bir seçenek değil. Kalorisi oldukça fazladır ve biraz önce de bahsettiğimiz gibi, kahvenize süt eklemek için onlarca farklı seçeneğe ulaşabilecekken neden böyle yapay bir katkı maddesine ihtiyaç duyalım ki?

5- İnek sütü

Kalsiyum, D vitamini ve protein kaynağı olan hayvansal süt, işlenmiş krema ve süt tozu gibi katkılara kıyasla daha az doymuş yağ ve şeker içerir. Bazı araştırmalar düzenli olarak süt tüketmenin faydalarından bahsediyor, bazıları ise çok fazla süt tüketmememiz gerektiğini söylüyor. En iyisi bedeninizi dinleyin ve size iyi gelmiyorsa, özellikle süt tükettikten sonra şişkinlik, gaz, ishal ve benzeri sindirim sorunları yaşıyorsanız, laktozu sindirmekte zorlanıyor olabilirsiniz ve bu durumda, kahvenizi bitkisel sütlerle tatlandırmak daha sağlıklı olacaktır.

6- Tereyağ veya hindistancevizi yağı

Kurşun geçirmez kahve trendini duydunuz mu? Sıcak kahvenizin içine ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı tuzsuz tereyağ veya organik, soğuk sıkım hindistancevizi yağı, kahvenizi sağlıklı bir öğüne dönüştürmenizi sağlayabilir. Özellikle ketojenik beslenenleri baş tacı olan yağlı kahve, sabahları tüketmek için ideal.

7- Baharatlar

Tarçın, zerdeçal, kakule gibi baharatlar herkesin amak tadına hitap etmez ama seveni için de bunlar vazgeçilmez tatlardır. Kahvenize ekleyeceğiniz bir parça baharatın zararı olmaz; aksine tarçın, kan şekerinizi dengeler; zerdeçal, bolca antioksidan almanızı sağlar. Kahveyi tatlandırmak için baharatlar daima iyi bir seçenektir.

8- Aromalı şuruplar

Beyaz çikolata, karamel, vanilya gibi tatları kahvenize çok yakıştırıyor olabilirsiniz ama kahvenize ekleyeceğiniz sağlıklı seçeneklerin arasında ne yazık ki aromalı şuruplar yer almıyor. Bolca şeker ve yapay tatlandırıcı içeren bu şuruplar, tek serviste yaklaşık 100 kalori ve 25 gram şeker içerirler, bu da günlük en fazla alabileceğiniz miktarlara eşdeğerdir.

İlla ki kahvenizi tatlandırmak için bir katkıya ihtiyaç duyuyorsanız, akçaağaç şurubu, bal ya da doğal vanilya özütü kullanmayı deneyebilirsiniz.

Referanslar:

Alexandra Emanuelli. "Best And Worst Ingredients To Add To Your Coffee, According To Experts". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/best-and-worst-coffee-ingredients_l_6048ec03c5b60e0725f4735d (18.03.2021)