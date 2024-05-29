Yulaf burun ameliyatı ile daha rahat nefes alıyor

Sivas'ta burun deliklerinin dar olması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 1,5 yaşındaki "Yulaf" isimli kedi, burun operasyonu ile sağlığına kavuştu. Ataberk Dursun, Scottish cinsi kedisi Yulaf'ın rahat nefes alamaması nedeniyle veterinere başvurdu.
Yapılan kontrollerde burun yapısı dar olan kedinin burun operasyonuna karar verildi. Başarılı operasyon geçiren Yulaf, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Yulaf'ın operasyon ile burun kanallarını genişletildi.
Medikal sebepten dolayı bu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten veteriner İbrahim Özmen: "Veteriner tıpta, beşeri tıptaki gibi bu tip uygulamalar yapılıyor. Tabii ki amaçlarımız farklı, orada daha ziyade estetik ve kozmetik amaçlı yapılıyor. Ama bizde medikal sebeplerle yapılıyor. Bu durum, dar burun yapısından kaynaklanıyordu ve burun kanallarını operasyonla genişlettik. Durumu gayet iyi, biraz ödemi var ve onun azalmasını bekliyoruz. Eğer bu operasyon yapılmasaydı sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı. Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığı artacak, çabuk yorulma olacaktı. Bundan sonra hayat kalitesi daha iyi olacak" açıklamasında bulundu.
* Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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