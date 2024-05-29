Yulaf burun ameliyatı ile daha rahat nefes alıyor

1,5 yaşındaki "Yulaf" isimli kedi, burun operasyonu ile sağlığına kavuştu.

Yulaf burun ameliyatı ile daha rahat nefes alıyor
Yaşam
Giriş: 29 Mayıs 2024 14:49
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Sivas'ta burun deliklerinin dar olması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 1,5 yaşındaki "Yulaf" isimli kedi, burun operasyonu ile sağlığına kavuştu. Ataberk Dursun, Scottish cinsi kedisi Yulaf'ın rahat nefes alamaması nedeniyle veterinere başvurdu.



Yapılan kontrollerde burun yapısı dar olan kedinin burun operasyonuna karar verildi. Başarılı operasyon geçiren Yulaf, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Yulaf'ın operasyon ile burun kanallarını genişletildi.


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Medikal sebepten dolayı bu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten veteriner İbrahim Özmen: "Veteriner tıpta, beşeri tıptaki gibi bu tip uygulamalar yapılıyor. Tabii ki amaçlarımız farklı, orada daha ziyade estetik ve kozmetik amaçlı yapılıyor. Ama bizde medikal sebeplerle yapılıyor. Bu durum, dar burun yapısından kaynaklanıyordu ve burun kanallarını operasyonla genişlettik. Durumu gayet iyi, biraz ödemi var ve onun azalmasını bekliyoruz. Eğer bu operasyon yapılmasaydı sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı. Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığı artacak, çabuk yorulma olacaktı. Bundan sonra hayat kalitesi daha iyi olacak" açıklamasında bulundu.


* Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.


Kedinizin uyku pozisyonları ne anlama geliyor?

Sevimli arkadaşlarımız kediler bizimle doğrudan konuşamazlar. Bu yüzden onların beden dilini ve anlamlarını öğrenmek ilişkinizi daha iyi bir hale getirecektir.

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Kıvrılmış pozisyon "Uyumaya çalışıyorum ama burada tam rahat değilim" anlamına gelen bu pozisyonda kedinizin savunmasız hissettiğini ve yaşamsal organlarını korumaya çalıştığını gösterir. Kedi, karnını gizler ve kuyruğunu bedeninin etrafına sarar. Bu pozisyon aynı zamanda kedinin vücut sıcaklığını daha iyi korumasını sağlar.
Sfenks pozisyonu "Burada olmak güzel" anlamına gelen bu pozisyon, kedinizin etrafta bir tehdit görmediğinde kaçmaya hazır olmayan bir oturuşa geçtiği haldir. Bu pozisyon aynı zamanda kedinizin vücudunu ısıtması ya da soğutması için harcayacağı enerjiden tasarruf etmesini sağlar.
Göbek havada pozisyonu "Sana çok güveniyorum" anlamına gelen bu pozisyon, kedinizin size yaşamsal organlarının en savunmasız olduğu göbek bölgesini güvenle açtığını gösterir. Kediniz koltukta göbeği havada, bacakları farklı yönlere bakmış bir halde uyuyorsa tebrikler, onun güvenini kazanmışsınız! Bu pozisyon evde yaşayan kediler arasında daha çok görülür.
Gözleri yarı açık uyumak "Evet, tabii ki uyuyorum" gibi bir anlama gelen bu pozisyon, kedinizin etrafında olan bitene anında tepki verme isteğinden dolayıdır. Sonuçta o hala bir vahşi kedidir. Beyninin bir kısmı uyurken bir kısmı uyanıktır.
Yan uyku pozisyonu "Uyku zamanı!" anlamına gelen bu pozisyon, bir kedinin benimseyebileceği en rahat pozisyondur. Kediniz kendini güvende ve huzurlu hissettiğinde, iç organlarını korumaya ihtiyaç duymadığında bu pozisyonda yatar. Bu pozisyonda kediniz derin uykudadır.
Kıvrımlı pozisyon "Burada güvende hissediyorum" anlamına gelen bu pozisyon, evde yaşayan kediler için en uygun pozisyondur. Kediniz bu pozisyonla hem hassas vücut bölümlerini korur ve vücudunu sıcak tutabilir. Aynı zamanda kedinizin rahat ve güvende hissettiğini gösterir. Ama dikkat edilmesi gereken bir detay da bazen kedilerin hastayken ve acı çekiyorken yattığı pozisyondur. Bu nedenle kedinizin davranışlarını düzenli olarak kontrol etmelisiniz.
Saklanmış yüz pozisyonu "Lütfen bana dokunma" anlamına gelen bu pozisyon, kedinizin o an rahatsız edilmek istemediğinin ve ona dokunmamanız gerektiğinin açık bir işaretidir. Bu pozisyondaki kediniz biraz huzur ve yalnızlık istiyor demektir. Kedinizin "ben" zamanın rahatlıkla geçirmesine izin verin ve daha sonra yanınıza geldiğinizde onu sevgiyle karşılayın.



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