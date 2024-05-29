Yulaf burun ameliyatı ile daha rahat nefes alıyor

Kıvrılmış pozisyon "Uyumaya çalışıyorum ama burada tam rahat değilim" anlamına gelen bu pozisyonda kedinizin savunmasız hissettiğini ve yaşamsal organlarını korumaya çalıştığını gösterir. Kedi, karnını gizler ve kuyruğunu bedeninin etrafına sarar. Bu pozisyon aynı zamanda kedinin vücut sıcaklığını daha iyi korumasını sağlar.

Sfenks pozisyonu "Burada olmak güzel" anlamına gelen bu pozisyon, kedinizin etrafta bir tehdit görmediğinde kaçmaya hazır olmayan bir oturuşa geçtiği haldir. Bu pozisyon aynı zamanda kedinizin vücudunu ısıtması ya da soğutması için harcayacağı enerjiden tasarruf etmesini sağlar.

Göbek havada pozisyonu "Sana çok güveniyorum" anlamına gelen bu pozisyon, kedinizin size yaşamsal organlarının en savunmasız olduğu göbek bölgesini güvenle açtığını gösterir. Kediniz koltukta göbeği havada, bacakları farklı yönlere bakmış bir halde uyuyorsa tebrikler, onun güvenini kazanmışsınız! Bu pozisyon evde yaşayan kediler arasında daha çok görülür.

Gözleri yarı açık uyumak "Evet, tabii ki uyuyorum" gibi bir anlama gelen bu pozisyon, kedinizin etrafında olan bitene anında tepki verme isteğinden dolayıdır. Sonuçta o hala bir vahşi kedidir. Beyninin bir kısmı uyurken bir kısmı uyanıktır.

Yan uyku pozisyonu "Uyku zamanı!" anlamına gelen bu pozisyon, bir kedinin benimseyebileceği en rahat pozisyondur. Kediniz kendini güvende ve huzurlu hissettiğinde, iç organlarını korumaya ihtiyaç duymadığında bu pozisyonda yatar. Bu pozisyonda kediniz derin uykudadır.

Kıvrımlı pozisyon "Burada güvende hissediyorum" anlamına gelen bu pozisyon, evde yaşayan kediler için en uygun pozisyondur. Kediniz bu pozisyonla hem hassas vücut bölümlerini korur ve vücudunu sıcak tutabilir. Aynı zamanda kedinizin rahat ve güvende hissettiğini gösterir. Ama dikkat edilmesi gereken bir detay da bazen kedilerin hastayken ve acı çekiyorken yattığı pozisyondur. Bu nedenle kedinizin davranışlarını düzenli olarak kontrol etmelisiniz.