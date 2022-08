Yumuşacık tüyleri ile kediler, her zaman insanların gözde ev hayvanları olmuştur. Bir kediye sahip olma fikri çoğu kişi için kulağa harika gelse de yaşayan bir canlının sorumluluğunu almak ve bunu hakkıyla yerine getirmek çok da kolay bir iş değil. Bir kediyi sahiplenmeye hazır olduğunuzu söyleyebilmek için düşünülmesi gereken birçok şey var. Her ikinizin de iyiliği için bunları dikkate almalısınız.

Kedi sahiplenmeden önce bilmeniz gerekenler

Kediler genellikle 12 ile 18 yıl arasında yaşarlar. Bir kedi sahipleniyorsanız zamansal ve maddi yönden bunu 15 yıl boyunca sürdürebileceğinize güvenmeniz gerekiyor.

Çoğu durumda, yavru kediler 8 haftalık olduklarında sütten kesilene kadar anneleriyle birlikte kalırlar. Sütten kesilirken yavaş yavaş normal yem ve suya geçerler. Barınaklardaki yavru kedilerin çoğu 8 ila 16 hafta arasında evlat edinilebilir.

Çoğu barınak, evlat edinmeden önce yavru kedileri ve kedileri kısırlaştırır. Eğer kısırlaştırılmamış bir hayvan sahipleniyorsanız, bu ameliyata maddi olarak hazırlanmanız gerekir.

Yeni kedinize veya yavru kedinize yeni evlerine alışması için bolca zaman ayırmanız gerekir. Kedilerin alışmasının birkaç gün sürmesi alışılmadık bir durum değildir ve özellikle bir barınaktan diğerine nakledilip evinize kabul edildiyse, genç yavru kedilerin bile kendilerini rahat hissetmeleri biraz zaman alabilir.

Kediler dışarda beslenebilir mi?

Sokak kedilerini kendinize alıştırabilir, onları belirli yerlerde besleyebilir ve zaman zaman evinize alabilirsiniz ancak evcil bir kedi, dışarıda yaşamayı başaramaz. Bir kedi sahipleniyorsanız ve bu bir ev kedisi olacaksa sadece evde olmalıdır.

Sokakta yaşayan kedilerin ömrü ev kedilerinin aksine 3 ila 6 yıl arasında değişir. Bunun sebebi çoğunlukla, dışarıda maruz kaldıkları araç kazası, hayvan saldırısı veya hastalıklar gibi tehlikelerdir.

Çoğu kedi, tüm yaşamları boyunca ev içerisinde mutlu bir şekilde yaşayabilir ve dışarı çıkma ihtiyacı duymaz.

Yavru kediler en az 6 aylık olmadan ve kısırlaştırılmadan asla dışarı çıkarılmamalıdır. 6 aydan küçük kedi yavruları çok genç ve savunmasızdır ve tam aşı setine sahip olmayabilirler, bu nedenle açık havada yüksek risk altındadır.

Aşırı sıcak, soğuk veya fırtına gibi hava uyarıları varsa kedinizi içeri alın.

Kediler genellikle evinizi sizinle paylaşmaktan mutlu olurlar, ancak sadece onlar için bazı özel eşyaların olması iyi bir fikirdir. Yataklar, saklanma evleri, kedi ağaçları ve diğer eşyalar, kedinizin normal davranışlarını sürdürebilmeleri için bir yaşam alanı sağlayabilir.

Kediler nasıl beslenmeli?

Yavru kedileri, yaklaşık 10 – 12 aylık olana kadar yavru kedi maması ile beslemelisiniz.

Günlük doğru miktarın beslenmesini sağlamak için yavru kedi maması paketlerinin üzerindeki besleme kılavuzu talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Uygun kilo alımı ve bir yavru kediyi ne zaman yetişkin kedi mamasına yavaş yavaş geçirmeniz gerektiği konusunda rehberlik için veterinerinize danışın.

Yavru kedi ve kedilere her gün bol miktarda taze temiz su vermelisiniz.

Sokakta yaşayan kedilerin her zaman temiz suya erişimi olmalıdır. Soğuk aylarda suyun değiştirildiğinden ve donmadığından emin olmalısınız.

Kedilere tuvalet eğitimi nasıl verilir?

Genel olarak, yavru kedilerin "eğitilmiş" olması gerekmez. Çoğu yavru kedi bu davranışı annelerinden öğrenir. İnsanlar tarafından biberonla büyütülen yavru kedilerin biraz rehberliğe ihtiyacı olabilir, ancak genellikle kumlarını kullanma içgüdüsü vardır.

Bir evde, orada yaşayan kedi sayısından bir fazla tuvalet olmalıdır. Örneğin, iki kediniz varsa, evde üç tane tuvalet bulundurmalısınız.

Yavru kediniz kumunu düzgün kullanmıyorsa, bu altta yatan başka bir probleme işaret edebilir, veterinerinizle görüşmeniz gerekebilir.

Kedimi ne sıklıkta veterinere götürmeliyim?

Sahiplenme süresine başlamadan önce bir veterinerle ilişki kurmak iyi bir fikirdir. Aşılar, ameliyatlar ve tedaviler için önceden bilgi sahibi olup, maddiyatınızı buna göre ayarlayabilirsiniz.

Çoğu yavru kedi, sahiplenildikten sonra gerekli temel aşılar ve önleyici tedaviler için bir veterinere götürülmelidir.

Veteriner tedavileri maliyetli olabilir. Bir kediye sahip olmanın gelecek yıllarda sahip olacağı olası finansal zorluklara hazır olduğunuzdan emin olmak iyi bir fikirdir.

Kediler nasıl vakit geçirir?

Kedi yavruları oynamayı sever! Hem gündüz hem de gece çok sayıda hareketli oyunlara hazır olun.

Yavru kedinizin oynaması için çeşitli ilginç yavru kedi güvenli oyuncaklara sahip olun. Aktif oyun oynamaları için onlarla sık sık etkileşim kurmak iyi bir fikirdir. Fare oyuncakları, tüyler, şıngırdayan toplar, bir yavru kedinin doğal içgüdülerini oynamaya ve av numarası yapmaya teşvik eden harika oyuncaklardır.

Yaşlı kediler biraz daha sakin olabilir ama yine de oynamayı ve egzersiz yapmayı severler.

Kedi ağaçları, bir yavru kedinin ev ortamına için harika olabilir. Kediler içgüdüsel olarak tırmanmayı, saklanmayı ve tırmalamayı severler. Bu davranışları sergileyebilecekleri bir şey sağlamak, enerjilerini harcamalarına izin verirken, mobilyalarınızı güvende tutmanıza yardımcı olur.

Kediler nasıl temizlenmeli?

Kediler genellikle günde birkaç kez kendilerini tımar ederler. Çoğu durumda, dışarıda vakit geçirerek veya buna benzer bir şeyle özellikle kirlenmedikçe kedileri yıkamak zorunda kalmazsınız.

Kedinizin tırnaklarını kesmek, düzenli olarak yapmak isteyeceğiniz bir şey olacaktır. Mobilyalarınıza ve kilimlerinize zarar vermelerini ve yanlışlıkla çizilmelerini önlemeye yardımcı olacaktır.

Yavru bir kediniz varsa, patileri ve tırnaklarıyla oynayarak onları bu fikre alıştırın. Pençelerini ve ayak parmaklarını hafifçe vurun ve düzeltici ile tırnaklarını kesiyormuş gibi yapın. Bu onların patilerine dokunmanıza ve düzelticinin görüntüsüne, kokusuna ve hissine alışmasını sağlayacaktır. Bunu ne kadar çok yaparsanız, kedinin gelecekte tırnak kesmeyi o kadar kolay kabul etmesi daha olasıdır.

Yavru kediniz kirli kulaklar, akan gözleri veya burun akıntısı gibi herhangi bir sorun gösteriyorsa, hemen veterinerinizle konuşun. Bunlar temel bakım sorunları gibi görünse de çoğu durumda üst solunum yolu enfeksiyonu, kulak enfeksiyonu veya kulak akarları gibi altta yatan bir hastalığın belirtileridir.

Bir canlının bakımını sağlamak çok kolay bir iş olmasa da karşılıklı sevgi birçok şeyi kolaylaştırabilir. Kedinizin ihtiyaçları olan ancak bunları dile getiremeyen biri olarak görebilirsiniz. Onun sağlıklı hallerini ve davranışlarını tanımak, bir sorun olduğunda bunu erkenden fark etmenizi sağlayabilir. Şüpheye düştüğünüz her durumda, veterinerinizle görüşmekten çekinmeyin.

Referans: “Things to Consider Before Adopting a Cat or Kitten” Şuradan alındı: https://nhspca.org/things-to-consider-before-adopting-a-cat-or-kitten/ (01.06.2022).