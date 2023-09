Yemek masası seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Sizin için en iyi yemek masası, bütçenize uygun, sağlam yapılı, yemek odanıza ve ya salonunuza uyum sağlayan ve yıllarca seveceğiniz bir tarza sahip olan bir yemek masasıdır. İyi bir mobilya seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı temel faktörler var. Öncelikle, trendlere kapılmama konusunda dikkatli olmanız gerekiyor.

Mobilya mağazalarındaki masaları incelerken uygun fiyatlar ve zamansız bir tarzın yanı sıra sağlamlık ve yapının da incelenmesi bir o kadar önemli. Oturmasının nasıl bir his olduğunu, uzun süre rahat olup olmayacağını düşünün ve zemin modellerini aşınma belirtileri açısından inceleyin ve kendi evininizdeki zemini düşünün.

İlk olarak boyutlar

Bir numaralı kural: Yemek masanız yemek alanınıza uygun olmalı. Ancak yemek masası siz fark etmeden aldatıcı bir mobilya türüne dönüşebilir. Bunun sebebi kenarlarındaki sandalyeleri de hesaba katmamak olabilir. Masanın kapladığı alana ek olarak, bir sandalyede rahatça oturup alanda hareket etmek için her tarafta bir metrelik nefes alma alanı bırakmak alanınız varsa göz önünde bulundurulabilecek en iyi faktörlerden biri.

Görüntüsel olarak da masanızın büyük olmaması gerek. Kulağa biraz ilginç gelse de boyutu herne kadar uygun olsa da çok koyu renkli bir yemek takımı seçtiğinizde ve diğer mobilyalara yakın olarak konumlandırdığınızda olduğundan daha büyük gibi görünüp bulunduğu yeri hakimiyeti altına alabilir.

Henüz evinize gelmemiş bir masanın odanızda ne kadar yer kaplayacağını merak ediyorsanız boyacı bantlarından kullanabilirsiniz.

Şekline karar vermeden önce ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun

Kare ve dikdörtgen masalar en yaygın masa tipleri. Bu nedenle bu şekillere sahip masalarda stiller, boyutlar ve genişletilebilir seçeneklerle daha fazla sayıda seçenek bulabilirsiniz. Ancak yuvarlak veya oval bir masalar, size biraz daha fazla hareket alanı sağlayabilir. Daha dar, dikdörtgen alanlar için oval masalar daha iyi bir tercih olabilirler. Aynı zamanda yuvarlak ve oval masalar kalabalık sofraları daha keyifli bir hale getirebilir ve herkesin birbirini daha iyi görmesini sağlar.

Masa desteklerinize karar verin

Masa bacakları bir masaya kaç kişi sığdırabileceğinizi etkileyebilirler. Yeterli alanınız varsa ve kişi sayınız azsa bazı masaların alt kısmında yer alan destekler sorun çıkarmayabilir. Bu yüzden masa seçimi esnasında bacaklarınızın masanın desteklerine çarpıp çarpmadığını ve içe doğru kaydığınızda alanınızı daraltmadığını bilmeniz önemli. Bunun yanında yuvarlak ve oval masalarda masanın bacakları konusunda daha dikkatli olmanız gerektiğini unutmayın.

Odanızın tarzına uygun bir masa seçin

Yemek masanız için malzeme seçmek zor olabilir. Doğru olanı seçmek için fiyat, bakım kolaylığı ve kişisel tarzınızı dengelemeniz gerekebilir. Bunlardan herhangi birine uymayan bir masa, daha sonra pişman olacağınız bir satın alma kararı anlamına da gelebilir. İşte en yaygın malzemeler ve her biri için dikkate alınması gerekenler:

Ahşap: Masif ahşap klasik bir malzemedir çünkü dayanıklıdır ve onarımı kolaydır. Çam, akasya, mango ve tik ağacı popüler ve daha ucuz seçeneklerdir. Ahşap, ısı ve nem nedeniyle genişleyebilir ve çizikler/aşınmalar gösterebilir ancak bu durumda da onarımı oldukça kolaydır.

Kaplama/ahşap görünümlü: Ahşap kaplama genellikle masif ahşaba göre daha uygun fiyatlı bir alternatiftir. Burada çok ince bir masif ahşap tabakası veya ahşap gibi görünecek şekilde basılmış malzeme bir kontrplağa veya başka bir ahşap çekirdeğe yapıştırılır. İyi bir kaplamayı anlamak için fırınlanmış sert ağaç gibi iç kısımlara sahip masalar olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

Taş/taş görünümlü: Taş masa tablaları mermer, kuvars kompozit veya dökme taş çimento gibi malzemelerden yapılmış olabilirler.. Taş dayanıklıdır ancak gözeneklerinden dolayı lekeleri kolayca emebilirler. Kimi zaman da nasıl yapıldığına bağlı olarak ufalanma ve çatlamaya meyilli olabilirler. Tabii ki ağırlığını da göz önünde bulundurmakta fayda var.

Cam: Cam masa tablalarının şeffaf, buzlu veya renkli versiyonları vardır. Daha fazla alan ve açıklık hissi yaratması açısından cam masalar daha avantajlı olabilirler ve nispeten daha ucuzdurlar. Neme karşı hassas almayan bu materyalin bir dezavantajı çabuk kırılabilmeleri, çizilebilmeleri ve çatlayabilmeleri. Bunun dışında eğer çok titizseniz üzerindeki parmak izleri de sizi rahatsız edebilir.

Metal: Paslanmaz çelik, pirinç, çinko ve bunların lake veya boyalı versiyonları da dahil olmak üzere metal, masa tabanlarında üst kısımlarda çokça kullanılan bir materyal. Ancak diğer materyallere göre parlak olmasından dolayı parmak izini kolayca gösterir ve özel temizleme malzemeleri kullanmanız gerekebilir. Ayrıca boyalı metallerin onarılması da biraz zor olabilir. Metal masalar ahşap masalardan daha ucuz olabilirler.

Plastik ve laminantlar: Plastik ve laminant masalar uzun süre dayanbilirler ancak en kaliteli malzeme olduğunu söylemek de doğru olmaz. Leke tutmamaları ve bakımının kolay olması sebebiyle avantajlılardır ve birçok materyale sahip masadan daha ucuzlardır.

Referans: Ayn-Monique Klahre. "How to Choose the Right Dining Table for Your Home". Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/2018/01/09/smarter-living/how-to-choose-the-right-dining-table-for-your-home.html. (9 Ocak 2018).