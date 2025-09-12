Mürdüm erikli sonbahar keki

Karpuz Sıvı tüketiminizin az olduğu günlerde su ihtiyacınızı biraz da olsa karşılayabilecek meyvelerden olan karpuz kalp ve damar sağlığı açısından oldukça faydalı. Eylül ayında serinlemek ve mevsiminde sağlıklı tüketmek için karpuz yemenizde fayda var.

İncir Klasiyum açısından oldukça zengin bir meyve olan incir bağırsaklarınıza da iyi gelebilir. Antioksidan özelliği ile de bilinen inciri bu ayda tüketmeniz sağlıklı olacak.

Kızılcık Reçeliyle öne çıkan kızılcık, kalp hastalığı riskini azaltması ile biliniyor. Özellikle C vitamini açısından oldukça zengin bu meyve, ayın en sağlıklı meyveleri arasında.

Üzüm Kolestrol dengesini sağlaması, antioksidan özelliği ve daha birçok faydasıyla bilinen üzüm, peynirin eşlik etmesiyl birlikte oldukça lezzetli olmasının yanında ayın meyveleri içerisinde yer alıyor.

Mürdüm eriği Yüksek C vitamini kaynağı olan mürdüm eriği, kan yapma özelliği ile biliniyor. Yazın son zamanlarına doğru yemesi oldukça keyifli hale gelen eriğin cilde faydalı olmasının yanında mevsimlik tüketilmesi de daha birçok faydayı beraberinde getiriyor.

Börülce Eylül ayında tüketilmesi gereken en önemli sebzelerden biri börülce. Salatasından yemeğine kadar birçok şekilde değerlendirebilirsiniz börülceyi. Protein kaynağı olarak bilinen börülceyi ay boyunca tüketebilirsiniz.

Domates En önemli faydalarından biri kanseri önlemeye yardımcı olması olan domates, yaz son bulmadan o harika tadıyla sofralarınızda her türlü yemeğin içinde yer almaya hazır.

Mantar Kızartmasından haşlamasına kadar birçok yemekte kullanabileceğiniz mantar harika bir protein kaynağı. Öyle ki kırmızı etten daha fazla protein sağladığı biliniyor. Siz de bu ay yemeklerinizde mantara bolca yer vermeyi unutmayın.

Barbunya Pilakisinin herkesi mest ettiği barbunyanın kilo vermeye yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Diğer besinlerle birlikte dengeli bir şekilde tüketildiğinde faydalarını kendinizde görürken eylül ayı boyunca da harika bir lezzeti yakalamış olacaksınız.