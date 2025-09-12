Mürdüm erikli sonbahar keki

Servis: 24 cm lik kelepçeli kalıpta
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 40 - 45 dakika
Malzemeler
250 ml lik bardak ölçüsüyle;
1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için
10 adet mürdüm eriği, her biri dörde bölünmüş
125 gr tereyağı, oda ısısında
Yarım bardak esmer şeker
Yarım bardak toz şeker
1 portakalın rendelenmiş kabuğu
3 adet M boy yumurta, oda ısısında
Yarım bardak + 2 yemek kaşığı un
Yarım bardak badem unu
1 paket kabartma tozu
1 tutam tuz
Kek hamurunun üzerine;
6 adet mürdüm eriği, her biri ikiye bölünmüş
1 yemek kaşığı esmer şeker
Pişirdikten sonra üzerine;
1 yemek kaşığı pudra şekeri
Yapılışı
*Kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın, yanlarına tereyağını sürüp un serpiştirin ve unun fazlalığını silkeleyip atın.
*Tereyağı, esmer şeker ve toz şekeri derin bir kaba alarak kremamsı olana kadar mikserin yüksek deviri ile çırpın, rendelenmiş portakal kabuğu ve yumurtaları ekleyip 3 - 4 dakika çırpın.
*Un, badem unu, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek vanilya ile birlikte yumurtalı karışıma ilave edin ve spatula yardımıyla karıştırın. Dörde bölünmüş erikleri de ekleyip karıştırarak kalıba aktarın.
*İkiye bölünmüş mürdüm eriklerini kek hamurunun üzerine sıralayın ve esmer şekeri serpiştirin.
*170 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 40 - 45 dakika pişirin.
*Kekin fırından çıkardıktan sonra ılınınca üzerine pudra şekeri serpiştirin.
Kısa notlar;
* Kek hamuruna daha önceden rendeleyip dondurucuda sakladığım portakal kabuğunu kullandım, yerine rendelenmiş limon kabuğu kullanabilirsiniz.
* Pişirip soğuttuktan sonra yaklaşık 4 cm yüksekliğinde bir kek oluyor.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
