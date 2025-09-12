Mürdüm erikli sonbahar keki

Çay & kahve yanına çok yakışan ve yerken ağızda dağılan esmer şekerli, badem unlu, mürdüm erikli nefis kek, Müjgan Yurtseven tarifiyle...

Mürdüm erikli sonbahar keki
Yaşam
Giriş: 12 Eylül 2025 09:41 Güncelleme: 12 Eylül 2025 09:46
ABONE OL

Servis: 24 cm lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 - 45 dakika


Malzemeler

250 ml lik bardak ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için

10 adet mürdüm eriği, her biri dörde bölünmüş

125 gr tereyağı, oda ısısında

Yarım bardak esmer şeker

Yarım bardak toz şeker

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

3 adet M boy yumurta, oda ısısında

Yarım bardak + 2 yemek kaşığı un

Yarım bardak badem unu

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz


Kek hamurunun üzerine;

6 adet mürdüm eriği, her biri ikiye bölünmüş

1 yemek kaşığı esmer şeker


Pişirdikten sonra üzerine;

1 yemek kaşığı pudra şekeri


Yapılışı

*Kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın, yanlarına tereyağını sürüp un serpiştirin ve unun fazlalığını silkeleyip atın.

*Tereyağı, esmer şeker ve toz şekeri derin bir kaba alarak kremamsı olana kadar mikserin yüksek deviri ile çırpın, rendelenmiş portakal kabuğu ve yumurtaları ekleyip 3 - 4 dakika çırpın.

*Un, badem unu, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek vanilya ile birlikte yumurtalı karışıma ilave edin ve spatula yardımıyla karıştırın. Dörde bölünmüş erikleri de ekleyip karıştırarak kalıba aktarın.

*İkiye bölünmüş mürdüm eriklerini kek hamurunun üzerine sıralayın ve esmer şekeri serpiştirin.

*170 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 40 - 45 dakika pişirin.

*Kekin fırından çıkardıktan sonra ılınınca üzerine pudra şekeri serpiştirin.


Kısa notlar;

* Kek hamuruna daha önceden rendeleyip dondurucuda sakladığım portakal kabuğunu kullandım, yerine rendelenmiş limon kabuğu kullanabilirsiniz.

* Pişirip soğuttuktan sonra yaklaşık 4 cm yüksekliğinde bir kek oluyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





Eylül ayında bu meyve ve sebzeleri tüketin

Her sebze ve meyvenin mevsiminde yenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. İşte bu ayın en sağlıklı sebze ve meyveleri...

10
Karpuz Sıvı tüketiminizin az olduğu günlerde su ihtiyacınızı biraz da olsa karşılayabilecek meyvelerden olan karpuz kalp ve damar sağlığı açısından oldukça faydalı. Eylül ayında serinlemek ve mevsiminde sağlıklı tüketmek için karpuz yemenizde fayda var.
İncir Klasiyum açısından oldukça zengin bir meyve olan incir bağırsaklarınıza da iyi gelebilir. Antioksidan özelliği ile de bilinen inciri bu ayda tüketmeniz sağlıklı olacak.
Kızılcık Reçeliyle öne çıkan kızılcık, kalp hastalığı riskini azaltması ile biliniyor. Özellikle C vitamini açısından oldukça zengin bu meyve, ayın en sağlıklı meyveleri arasında.
Üzüm Kolestrol dengesini sağlaması, antioksidan özelliği ve daha birçok faydasıyla bilinen üzüm, peynirin eşlik etmesiyl birlikte oldukça lezzetli olmasının yanında ayın meyveleri içerisinde yer alıyor.
Mürdüm eriği Yüksek C vitamini kaynağı olan mürdüm eriği, kan yapma özelliği ile biliniyor. Yazın son zamanlarına doğru yemesi oldukça keyifli hale gelen eriğin cilde faydalı olmasının yanında mevsimlik tüketilmesi de daha birçok faydayı beraberinde getiriyor.
Börülce Eylül ayında tüketilmesi gereken en önemli sebzelerden biri börülce. Salatasından yemeğine kadar birçok şekilde değerlendirebilirsiniz börülceyi. Protein kaynağı olarak bilinen börülceyi ay boyunca tüketebilirsiniz.
Domates En önemli faydalarından biri kanseri önlemeye yardımcı olması olan domates, yaz son bulmadan o harika tadıyla sofralarınızda her türlü yemeğin içinde yer almaya hazır.
Mantar Kızartmasından haşlamasına kadar birçok yemekte kullanabileceğiniz mantar harika bir protein kaynağı. Öyle ki kırmızı etten daha fazla protein sağladığı biliniyor. Siz de bu ay yemeklerinizde mantara bolca yer vermeyi unutmayın.
Barbunya Pilakisinin herkesi mest ettiği barbunyanın kilo vermeye yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Diğer besinlerle birlikte dengeli bir şekilde tüketildiğinde faydalarını kendinizde görürken eylül ayı boyunca da harika bir lezzeti yakalamış olacaksınız.
Patlıcan Vazgeçilmez yemeklerin ana maddesi patlıcan, C ve K vitaminleri bakımından oldukça değerli. Kalp sağlığına katkısı ve anemiye karşı savaşması en önemli özelliklerinden birkaçıyken eylül ayında tüketmek açısından da oldukça mantıklı.


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.