Dünyada neden artık her şey gri, bej ve beyaz?

Yeni yapılmış bir apartmanın pencereleri, bir otomobilin rengi, mutfak dolapları, bir kafenin duvarları, mağazaların iç mekânları... Dikkatinizi çekti mi? Gri, bej, beyaz, siyah ve bunların birbirine yakın tonları her yerde.

Türkiye'de bu manzaranın en çarpıcı örneklerinden biri, antrasit. Pencerelerden kapılara, mutfaklardan dış cephelere kadar antrasit son yıllarda o kadar yaygınlaşmış halde ki bir zamanlar belirgin bir tasarım tercihi olan bu renk artık neredeyse varsayılan seçeneklerden biri. Peki ne oldu da 2000'lerin başına kadar fotoğraflara yansıyan renkli dünyadan griye, beje ve beyazın hakim olduğu bir dünyaya geldik?

REKLAM

Renkler bir gecede kaybolmadı

Aslında renkler hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmadı. 2000'lerin başında bile bej, krem ve beyaz gibi nötr renkler giyim, dekorasyon ve dış mekanlarda kullanımdaydı. Hatta 90'lar, özellikle mobilyada kahverengi tonlardan oluşan bir zeminle hatırlanıyor. Fakat 2010'lara kadar daha cesur renkler de gündelik hayatın çok daha görünür bir parçasıydı. Sarılar, pembeler, turuncular, maviler ve yeşiller moda, dekorasyon ve tüketici ürünlerinde kendilerine daha fazla yer buluyordu. Özellikle de makyajda... Göz makyajında renkli farlar, 80'lerden 90'lara, hatta 2000'li yılların başına kadar uzanan bir kullanıma sahipti.

Sonraki yıllarda, dünya genelinde kullanılan renk paleti giderek sakin tonlara döndü. Özellikle 2010'larda gri, modern tasarımın en güçlü nötrleyici unsurlarından birine dönüştü. Gri; minimalist, endüstriyel ve sade tasarımlarla birlikte anılmaya başladı. Bir önceki dönemin bej ağırlıklı dünyasının yerine daha soğuk ve daha kentli bir görünüm geldi.

REKLAM

Bugün ise bu dönüşümün yalnızca griyle sınırlı olmadığını görüyoruz. Beyaz, siyah, gri ve bej gibi nötr renkler hâlâ özellikle otomotiv ve tasarım dünyasında güçlü. Axalta'nın 2025 küresel otomotiv renk verilerine göre otomobillerin yüzde 29'u beyaz, yüzde 23'ü siyah, yüzde 22'si gri ve yüzde 7'si gümüş. Avrupa'da ise gri yüzde 26 ile ilk sırada.

Yani çevremizdeki renklerin birbirine benzemeye başladığı hissine sahipseniz, bu bir hayal değil. Fakat ilginç olan, bunun yalnızca “gri moda oldu” diye açıklanamayacak kadar geniş bir dönüşüm olması.

REKLAM

Antrasit neden bu kadar yayıldı?

Türkiye'de antrasit kullanımının yaygınlaşması, bunun iyi bir örneği olarak gözlemleniyor. Antrasit aslında yeni keşfedilmiş bir renk değil. Fakat bir tasarım tercihi olarak yaygınlaştıkça, farklı ürün kategorilerinde tekrar tekrar karşımıza çıkmaya başladı. Pencere üreticileri bugün antrasiti doğrudan “trend” ve “zamansız” bir seçenek olarak sunuyor; rengin modern mimariyle uyumu, farklı cephelerle kolayca birleşebilmesi ve bakım açısından pratik olması özellikle vurgulanıyor.

Burada moda döngüsünün önemli bir özelliği devreye giriyor: Bir tercih ne kadar çok görünürse, o kadar tanıdık hale geliyor. Tanıdık hale gelen bir tercih de zamanla daha az riskli görünmeye başlıyor. Böylece “Ben antrasiti seviyorum” ile “Antrasit zaten güzel bir seçim” demek arasındaki mesafe kapanıyor.

REKLAM

Bu, yalnızca Türkiye'ye özgü bir tüketim davranışı değil. Sosyolog Pierre Bourdieu'nün beğeni üzerine çalışmaları da estetik tercihlerin yalnızca bireysel zevklerden oluşmadığını; sosyal çevre, kültür ve toplumsal konumla birlikte şekillendiğini ortaya koyuyor.

Sosyal medyanın bu mekanizmayı daha da hızlandırmış olabileceğini de göz önünde tutmakta fayda var. Dünyanın farklı yerlerindeki evleri, kıyafetleri ve tasarım örneklerini aynı ekran üzerinden görmeye başladığımızda, belirli bir estetik çok daha kısa sürede ortak bir görsel dile dönüşebiliyor. Bir süre sonra artık tek tek insanların neyi sevdiğinden çok, neyin modern göründüğünü konuşmaya başlıyoruz.

REKLAM

Peki neden gri?

Belki de sorunun en ilginç kısmı burada yatıyor. Gri yalnızca nötr bir renk olduğu için tercih edilmiyor. Aynı zamanda çok az risk taşıyor. Kolay kombinleniyor, farklı malzemelerle uyum sağlıyor, belirli bir döneme aitmiş gibi görünmeden modern kalabiliyor. Bu özellikler onu yalnızca tüketici için değil, üretici için de cazip hale getiriyor. Geniş bir kesime hitap eden bir renk üretmek, çok kişisel ve iddialı bir renk üretmekten daha güvenli bir ticari tercih olabiliyor.

REKLAM

Üstelik renk seçimi gerçekten de tüketici davranışının önemli bir parçası. Rengin bir ürünün nasıl algılandığını ve satın alma kararını etkileyebildiğini gösteren araştırmalar bulunuyor. Dolayısıyla renk, üreticinin yalnızca estetik karar verdiği bir alan değil; ürünün pazarlanabilirliğiyle de bağlantılı bir konu. Böyle bakıldığında gri, bej ve beyazın yükselişi bir çeşit "riskten kaçınma estetiği" olarak okunabilir.

Zamanın ruhu

Burada daha spekülatif ama ilginç bir soru ortaya çıkıyor: Acaba renk seçimlerimiz yaşadığımız dönemin ruh halinden de etkileniyor mu? Bunu doğrudan “İnsanlar daha karamsar olduğu için griyi seçiyor” şeklinde söylemek mümkün değil. Böyle bir neden-sonuç ilişkisini kanıtlayan yeterli veri bulunmuyor. Fakat renklerin kültürel dönemlerle birlikte değiştiğini de biliyoruz.

REKLAM

Savaş sonrası dönemlerde pastel ve iyimser renklerin, 1960'larda parlak ve psychedelic renklerin, 1970'lerde toprak tonlarının, 1980'lerde neonların öne çıkması bunun örnekleri. Renk trendleri, içinde bulundukları dönemin estetik ve kültürel atmosferinden tamamen bağımsız değil.

Bugün ise ekonomik belirsizlikler, pandemi deneyimi, savaşlar, iklim krizi ve sürekli değişen teknolojiyle birlikte daha yoğun bir belirsizlik duygusu içinde yaşıyoruz. Bu durumun doğrudan gri renk tercihini yarattığını söylemek için elimizde doğrudan bir veri yok. Ancak daha sakin, tanıdık ve kontrol edilebilir görünen seçimlerin artık daha cazip olması mümkün görünüyor. Gri, bej ve beyaz ne çok iddialı ne de kolayca "yanlış tercih" olarak görünmemeleri nedeniyle tam da bu ihtiyacı karşılıyor.

REKLAM

Gri dünya yavaş yavaş renkleniyor olabilir

Peki, grinin yükselişi ne aşamada? Dünya, grinin tonlarına biraz doymuş olabilir mi? En güncel otomotiv verileri tam tersini söylüyor: BASF'nin 2025 verilerinde gri küresel olarak iki puan yükselirken, yeşil kromatik renkler arasında en hızlı yükselen renk oldu. Avrupa'da yeşil kırmızıyı geride bıraktı; Amerika kıtasında ise yeşil, bej, kahverengi ve mor gibi renkler güç kazandı. Yani dünyada bir anda renk patlaması yaşanmıyor. Daha ilginç bir şey oluyor: Nötr renklerin tekeli kırılmaya başlıyor.

Belki de renkli bir dünyaya geri dönmek, 1980'lerin neonlarına ya da 2000'lerin parlak pembelerine dönmek anlamına gelmeyecek. Sıcak kahverengiler, yeşiller, terrakotalar, sarılar ve daha kişisel renk kombinasyonları nötrlerin yanına yeniden yerleşebilir. Bu aynı zamanda başka bir değişime işaret ediyor olabilir. Uzun süre iyi tasarım; sade, zamansız, uyumlu ve risksiz olmakla eşleştirildi. Şimdi ise bunun karşısında başka bir değer güçleniyor: kişilik.

Dünyanın renksizleşmeye başlamasının nedeni, renkleri sevmemek değil, gerçekten neyi sevdiğimiz sorusundan uzaklaşmak olabilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde “Hangi renk moda?” yerine "Ben gerçekten hangi rengi seviyorum?” diye sormak, dünyanın daha renkli bir yer haline gelmesine yardımcı olabilir.

Referanslar: Axalta, 2025 Global Automotive Color Popularity Report. https://ir.axalta.com/news/press-releases/detail/673/axalta-releases-2025-global-automotive-color-popularity-report

BASF Coatings, Color Report 2025. https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2026/01/p-26-Coat01

REHAU Türkiye, Antrasit Pencereler – Eviniz için trend bir renk. https://window.rehau.com/tr-tr/antrasit-pencereler

Lizardo, O., Bourdieu, Distinction, and Aesthetic Consumption, Oxford Handbook of Consumption. https://academic.oup.com/edited-volume/28147/chapter-abstract/212923240.

Sydney Hirsch. "Clever’s Guide to Color Trends Through the Decades". https://www.architecturaldigest.com/story/color-trends-through-the-decades