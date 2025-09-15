Müjgan Yurtseven, Patlıcan Musakka tarifi için "Patlıcanlı yemekler içinde en lezzetlilerinden biri olan musakka veya büyüklerimizin deyimiyle oturtmayı patlıcan mevsimi bitmeden deneyin derim." diyor.

Servis: 4 - 5 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 + 15 dakika

Malzemeler:

6 adet orta boy patlıcan + 1 yemek kaşığı tuz + yeterli kadar su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük kuru soğan, yemeklik doğranmış

350 gr az yağlı dana kıyma

4 sivri biber, ince doğranmış

3 diş sarımsak, minik doğranmış

3 domates, minik küp küp doğranmış

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

Patlıcanları kızartmak için;

1 su bardağı ayçiçek yağı, 200 ml

1 su bardağı sıcak su, 200 ml

Yapılışı

* Patlıcanları alacalı doğrayıp geniş bir kaba aktarın, tuz serperek su ekleyin, üzerlerine bir tabak veya dolma taşı yerleştirin. Patlıcanların acı suyunu bırakması için su içinde yaklaşık yarım saat bekletip bol sudan geçirerek temiz bir mutfak havlusu ile iyice kurulayın.

* Patlıcanları tuzlu suda bekletirken bu arada kıymalı harcı hazırlayalım;

Zeytinyağı ve kıymayı geniş bir tavaya alın, orta ateşte suyunu salmaya başlayınca soğanı ekleyin ve iyice kavurun. Doğranmış biberler ve sarımsakları ilave ederek karıştırın. Domates, salça, baharatlar ve tuzu ekleyerek domatesler yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin, ocağı kapattıktan sonra maydanozu ekleyip karıştırın.

*Patlıcanları kızartmak için geniş ve derin tavaya yağı akıtın, açık ateşte yağ kızınca patlıcanların her iki tarafını kızartıp kağıt peçete üzerine alın.

*Kızarttığınız patlıcanları yayvan bir tencereye sıralayın, üzerine kıymalı harcı yayın, 1 bardak sıcak suyu üzerine akıtıp tencerenin kapağı kapalı olarak yaklaşık 15 dakika pişirin.

Kısa bir not;

Patlıcanları tavada kızartmak yerine fırınlayabilirsiniz, yöntem şöyle;

Öncelikle fırınınızı 15 dakika önceden 220 derecede ısıtmaya başlayın. Doğranıp tuzlu suda bekletilmiş patlıcanları durulayıp kuruladıktan sonra tek sıra halinde fırın tepsisine yerleştirin. Fırça yardımıyla her iki taraflarına zeytinyağı sürün. Tepsiyi fırına sürdükten sonra ısıyı 200 dereceye düşürün, patlıcanlar kızarmaya başlayınca yaklaşık 30 dakika sonra fırından çıkartın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...