Yumurtalı patates kızartması

Az yağ kullanarak airfriyerda kızarttığım baharatlı patatesleri yumurta ile tavada buluşturduğum yapılışı pratik lezzet. Müjgan Yurtseven'in nefis tarifi ile yumurtalı patates kızartması...

Yumurtalı patates kızartması
Yaşam
Giriş: 28 Nisan 2025 09:58 Güncelleme: 09 Mayıs 2025 00:05
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Tarif defterimden;

Yağda kızartılana göre daha hafif ve sağlıklı olan yumurtalı patates ve yanında bol yeşillikli salata ile öğün olarak tüketilebilir.


Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 3 adet patates, 800 gr
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

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  • 3 yumurta
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

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  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

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  • 7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış




Yapılışı:

*Patateslerin kabuklarını soyarak küp küp doğrayın, bol suda yıkayarak nişastalarından arındırın. Süzgeçe aktarıp temiz mutfak havlusuyla iyice kurulayın ve geniş bir kaba aktarın, iki yemek kaşığı zeytinyağı, zerdeçal, karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırın. Airfriyerın patates kızartma bölümünde kızartın.


*Patatesler kızarırken bu arada yumurta, pul biber, karabiber ve tuzu bir kasede el çırpıcısı ile çırpın.


*Geniş bir tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı alın ve kızarmış patatesleri yerleştirin, üzerlerine çırpılmış yumurtalı karışımı patatesleri kaplayacak gibi akıtın. Tavanın kapağı kapalı olarak orta ateşte yumurta pişme kıvamına gelene kadar pişirin. Dilerseniz üzerine maydanoz serpiştirin.


Kısa bir not;

*Patatesleri airfriyer yerine 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika kızartabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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