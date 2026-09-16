Bilim insanı Canan Dağdeviren, New York Moda Haftası kapsamında podyuma çıktı. Dağdeviren, kadınların maruz kaldığı şiddete ve mağduru suçlayan anlayışa dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, tasarımcı İkbal Gülin Şenyuva Aktuğ’un kendisi için tasarladığı çağdaş “Mor Cepken”i giydi. Yörük ve Türkmen geleneğinde kadının yaşadığı şiddeti sessizce duyurmasının sembolü olarak anlatılan Mor Cepken, yaklaşık üç yüzyıllık kumaş ve kadın hikâyelerini bir araya getiriyor.

Canan Dağdeviren sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşarak, şu ifadelerini kullandı: "Dün gece New York Moda Haftası’nın podyumunda yürürken, omuzlarımda yalnızca bir kıyafeti değil; kadınların yüzyıllara uzanan hafızasını, emeğini, direnişini ve cesaretini taşıdım.

New York Borsası’nın ikonik işlem salonunda gerçekleşecek Rise’ın “What Were You Wearing? — Ne Giyiyordun?” defilesinde yer almaktan büyük onur duyuyorum. Astronot, Rise’ın kurucusu ve Nobel Barış Ödülü adayı Amanda Nguyen’in öncülüğündeki bu etkinlik, cinsel şiddet mağdurlarını ve onların destekçilerini bir araya getirerek mağduru suçlayan anlayışa karşı çıkıyor ve çok temel bir gerçeği vurguluyor: Bir insanın üzerindeki kıyafet asla rıza anlamına gelmez.

Bu tarihi gece için tasarımcı, küratör ve araştırmacı, MüzeShop’ın kurucusu İkbal Gülin Şenyuva Aktuğ, benim için çağdaş bir Mor Cepken—“The Purple Guard”—tasarladı.

Yörük ve Türkmen geleneğinde anneler, kızlarının çeyiz sandığına, hiç ihtiyaç duymamaları dileğiyle mor bir cepken koyardı. Bir kadın evliliğinde şiddete veya ağır bir haksızlığa uğrarsa, mor cepkenini giyerek köy meydanına çıkardı. Tek kelime söylemeden yaşadıklarını görünür kılar; toplum da onun korunmaya ihtiyacı olduğunu anlardı.

Bu çağdaş Mor Cepken, yaklaşık üç yüzyıla yayılan kumaşları ve kadın hikâyelerini bir araya getiriyor: Hatay’dan mor ham ipek; Denizli’den el dokuması pembe ipek peştemal; gümüş klaptan işlemeli 19. yüzyıl başlarına ait Hereke ipeği; antika altın ve gümüş iplikler; ipek şifon; geleneksel iğne ve firkete oyaları; suzani işlemeler ve ben yürürken hareket ederek ses çıkaran antika madalyonlar…

Bu eser; İkbal Gülin Şenyuva Aktuğ, Fatma Deniz, Ayşegül Orhan, Emel Duman, Azime Yüksel ve Güler Boran’ın ellerinde hayat buldu. Bu gece onların emeği, hafızası ve sesi de benimle birlikte sınırları aştı.

Suçlanmak yerine inanılmayı hak eden her kadın ve hiçbir kadının mor cepkenine ihtiyaç duymayacağı bir gelecek için yürüyorum.

“Mor Cepken, gerektiğinde kadının sessiz sözüne dönüşür.”

* Haberin fotoğrafları Canan Dağdeviren'in Instagram hesabından servis edilmiştir.

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Bu alanlarda iki yeni gen tanımladı. Tıp bilimine yön veren 15 kadın bilimcimiz Aylin Yıldırır Aylin Yıldırır, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), Avrupa Kardiyoloji Derneği, Avrupa Ateroskleroz Derneği, Avrupa Girişimsel Kardiyoloji Derneği, Türk Girişimsel Kardiyoloji Birliği ve Ankara Tabip Odası üyesidir. Prof. Yıldırır'ın uzmanlık alanları içinde girişimsel kardiyoloji (koroner anjiyografi, kalp kateterizasyonu, koroner girişimler, stent, damardan pıhtı çıkarma, damar içi akım ve basınç ölçümü, damar içi ultrason), akut koroner sendromlar, miyokart enfarktüsü, kalp kapak hastalıkları, lipit bozuklukları (kolesterol ve trigliserid yüksekliği) ve hipertansiyon bulunuyor. Ayrıca kendisinin yayınlanmış kitapları ve ulusal ve uluslararası makaleleri var. Tıp bilimine yön veren 15 kadın bilimcimiz Fatma Nurhan Özdemir Ankara Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Fatma Nurhan Özdemir, uzmanlığını Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları'nda tamamladı. Tıpta Yandal Uzmanlığını ise 1993'te Ankara Üniversitesi, Nefroloji (İç Hastalıkları) Bölümü'nde bitirdi. Halen çalışmalarını Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Nefroloji Servisi'nde sürdüren Fatma Nurhan Özdemir özellikle nefroloji, böbrek nakli ve iç hastalıkları alanlarında çalışıyor. Prof. Dr. Fatma Nurhan Özdemir'in ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde pek çok makalesi yayınlandı. Tıp bilimine yön veren 15 kadın bilimcimiz Lale Tokgözoğlu Prof. Tokgözoğlu, 2003-2005 yılları arasında Avrupa Ateroskleroz Derneği yönetim kurulu üyeliği, 2005-2009 yılları arasında genel sekreterliği yaptı. 2009-2013 yılları arasında Avrupa Ateroskleroz Derneği eşbaşkanlığına seçildi. Bu görev tamamlanınca halen bu derneğin eğitim komisyonu başkanlığını sürdürmektedir. 2008 yılında 77'nci Avrupa Ateroskleroz Derneği Kongresi'ni ilk kez Türkiye'ye aldı. Prof. Tokgözoğlu, Dünya Ateroskleroz Derneği Avrupa Federasyon başkanlığını 4 yıl süreyle yapmış, ardından 60 ülkenin oyu ile bu derneğin de genel sekreterliğine seçildi. Halen bu derneğin yönetim kurulunda çalışmaya devam ediyor. Prof. Tokgözoğlu, Fellow of the American College of Cardiology ve Fellow of the European Society of Cardiology unvanını taşıyor. Tıp bilimine yön veren 15 kadın bilimcimiz Esen Karamürsel Akpek Akpek, keratoprotez cihazları alanında patent sahibidir, Cora Verhagen İmmünoloji Ödülü, Amerikan Oftalmoloji Başarı Ödülü ve başka pek çok ödül kazanmıştır. Kornea ve oküler yüzey hastalıklarının cerrahi tedavisinde uzman olan Akpek, her türlü donör ve yapay kornea nakli ameliyatlarını gerçekleştirebiliyor. Zorlu katarakt ameliyatlarında ve komplike ön segment rekonstrüksiyonu vakalarında da uzmandır. Klinik uzmanlığı, enflamatuar göz bozuklukları, korneanın alerjik ve immünolojik hastalıkları ve konjonktiva, sklerit, üveit, katarakt cerrahisi, korneal transplantasyon, limbal kök hücre transplantasyonu ve keratoprotezidir. Tıp bilimine yön veren 15 kadın bilimcimiz Rezan Topaloğlu 1994-1995 yılları arasında TÜBİTAK NATO bursunu alarak Londra Guy's Hastanesi ve Hammersmith Hastanesi'nde kronik böbrek yetmezliği, transplantasyon ve sistemik lupus eritematozis konularında çalıştı. Topaloğlu'nun başlıca ilgi alanları, renal transplantasyon, sistinoz, IgA nefropati, Lupus ve HSP nefriti, Nefrotik sendrom ve ailesel Akdeniz ateşidir. Ekibiyle birlikte 1998'de ailevi Akdeniz ateşi konusunda TÜBİTAK Araştırma Ödülü'nü aldı. 1999'da pediatri profesörü oldu. 2002 yılında Avrupa Pediatrik Nefroloji Kurumu (ESPN) araştırma ödülünü aldı. 2013'ten itibaren Dünya Peditarik Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Genç Nefrolog Eğitim Komitesi Başkanlığını yaptı. Tıp bilimine yön veren 15 kadın bilimcimiz Meral Beksaç 1994'ten başlayarak ülkemizde ilk kez kordon kanı kök hücrelerinin insan kullanımına girmesi, ilk kordon kanı nakli (1995), ilk akraba dışı kordon kanı nakli ve ilk tek uluslararası akredite (FACT/NETCORD) Akraba Dışı Kordon Kanı Bankası'nı kurdu. Son dönemde kalıntı hastalık ölçümünün tedavide gereği konusunda ülkemizde öncül rol oynayarak bu alandaki çalışması 2017'de New York'taki Lenfoma&Miyeloma kongresinde en başarılı temel bilim araştırması ödülüne layık bulundu. Ankara Üniversitesi bünyesinde geliştirilen yeni ilaç molekülleriyle in vitro anti-miyelom etkisine yönelik sonuçlar iki patent başvurusuna yol açtı. Prof. Beksaç halen Balkan Miyelom Çalışma Grubu'nun başkan yardımcılığını, Türk Hematoloji Derneği'nin immunohematoloji alt komite başkanlığını, Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı'nın başkanlığını yürüttü. Tıp bilimine yön veren 15 kadın bilimcimiz Berrak Yeğen Berrak Yeğen, araştırmalarını, gastrointestinal motilite ve düzenlenmesinde rol oynayan nöral ve humoral faktörler, inflamasyon modelleri ve gastrointestinal peptitlerin biyolojik etkileri üzerine yoğunlaştırmıştır. Yeğen, ayrıca eğitim alanında da araştırmalar yürütüyor ve Sandoz Bilim Ödülleri Farmakoloji Bilim Dalı'nda üçüncülük ödülü, İstanbul Tabip Odası Tıp Bilim Ödülü, 1997 Sedat Simavi Vakfı Sağlık Bilimleri ve Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü gibi pek çok ödülü bulunuyor. Tıp bilimine yön veren 15 kadın bilimcimiz 12) Hülya Kayserili Karabe 1992-2004 yıllarında İstanbul Üniversitesi Prenatal Tanı ve Araştırma Merkezinde uzman doktor, 2004-2015 yıllarında Tıbbi Genetik AD & Pediatrik Genetik BD, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Kasım 2000'de Tıbbi Genetik Doçenti ve 2009 yılında profesör unvanını aldı. Şubat 2015'ten itibaren Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bölümü'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle akraba evliliklerinden doğan çocuklardaki genetik bozukluklarla ilgili çalışmaları bulunuyor. Tıp bilimine yön veren 15 kadın bilimcimiz 13) Serap Aksoy Serap Aksoy 2002-2010 yılları arasında Yale Üniversitesi'nde Mikrobiyal Hastalıklar Epidemiyolojisi Bölümü'ne başkanlık yaptı. Yale Üniversitesi'nde ekip arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı laboratuvarda özellikle Afrika tripanosomlarını ileten ve çoklu simbiyotik mikropları barındıran çeçe sineklerinin biyolojisini anlamayı amaçlıyor. Prof. Dr. Serap Aksoy başkanlığındaki 140 kişilik uluslararası ekip, 10 yıl süren araştırmalar sonucunda özellikle Afrika kıtasında ölümcül uyku hastalığının taşıyıcısı olan çeçe sineğinin gen haritasını çıkarttı. Bu sayede Afrika'da insanlarda uyku, hayvanlarda ise nagana hastalığına sebep olan çeçe sineğiyle mücadelede önemli bir ilerleme sağlandı. Aksoy'un laboratuvarı, çeçe popülasyonlarını azaltmak veya hastalık iletme yeteneklerini azaltmak için yeni yöntemlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Sık sık bu alanda yapılan uluslararası eğitim programlarına katılan Aksoy, 2015'te, Entomological Society of America'nın Onur Üyesi seçildi. Tıp bilimine yön veren 15 kadın bilimcimiz 14) Seza Özen Kaliforniya'da Stanford Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarından sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'na öğretim görevlisi olarak döndü. Çalışmalarına burada devam eden Prof. Dr. Seza Özen, 2000 yılında profesör unvanını aldı. Özen, daha sonra Pediatrik Romatoloji uzmanlığını da elde etti. Şu anda Pediatrik Romatoloji Bilim Dalı'nda görevini (bilim dalı başkanı) sürdürüyor. Prof. Dr. Seza Özen 2010 yılında TÜBİTAK Bilim ödülünü, 1998 de TÜBİTAK Ailevi Akdeniz Ateşi ödülünü, 1998'de TÜBİTAK Teşvik ödülü, 1996'da Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik ödülü, 1993'te Eczacıbaşı Tıp Teşvik ödülünü aldı. Pek çok ulusal ve uluslararası projeye katılan Özen'in çok sayıda referans kitabında bölümleri ve 400'ün üzerinde makalesi bulunuyor. Tıp bilimine yön veren 15 kadın bilimcimiz 15) Canan Dağdeviren Esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Forbes'in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı. Canan Dağdeviren ayrıca BBC'nin 2023 yılı için dünyanın en etkili ve ilham verici kadınları olarak seçtiği 100 kişilik listede yer aldı.