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Tatlılar ve Atıştırmalıklar

Taze otlu yulaflı tuzlu kek 

Müjgan Yurtseven'in taze otlu yulaflı tuzlu kek tarifi, kahvaltı sofraları ve ara öğünler için besleyici bir lezzet öneriyor.

Taze otlu yulaflı tuzlu kek 
Giriş: 14 Eylül 2026, Pazartesi 07:10
Güncelleme: 14 Eylül 2026, Pazartesi 07:10

Yapılışı pratik yulaf ezmeli, taze otlu ve lor peynirli sağlıklı ve leziz fit kek. Kahvaltı sofraları için veya ara öğün atıştırmalığı olarak hazırlayabileceğiniz lezzeti deneyin derim...

Servis: 20 cm'lik kare fırın kabı

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Hamuru için malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 2 bardak yulaf ezmesi
  • 2 yumurta + 1 yumurta akı
  • 6 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış
  • Yarım demet dereotu, incecik doğranmış
  • 2 - 3 dal taze soğan, incecik doğranmış
  • 5 tam domates kurusu, minik doğranmış
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 200 gr lor peyniri

Üzerine;

  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı kete tohumu

Yapılışı:

*Fırın kabına yağ sürüp pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Hamur malzemelerinin tamamını geniş bir kaba alarak iyice karıştırın, fırın kabına aktarıp üzerini spatula ile düzleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürerek keten tohumu serpiştirin.

*175 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınınca dilimleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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