Sonbaharla birlikte sokaklarda kurumuş kahverengi yaprakların sesi ve yağmurla ıslanan toprak kokusu bedeninizi saracak. Bu da demek oluyor ki evinizi yeni mevsime adapte etmek için ufak değişiklikler ve düzenlemeler yapmanız gerekecek.

Ev için sonbahar hazırlıkları nelerdir?

Yaz biterken ve havalar yavaş yavaş serinlemeye başlarken sonbahara yönelik hazırlıklara hızlıca göz atmaya ne dersiniz?

Pencerelerinizi kontrol edin

Pencerelerinizin rahatça açılıp kapandığından emin olun. Gerekli tamirleri eğer kendiniz yapabiliyorsanız yapın, yapamıyorsanız da profesyonel destek alın. Bu yaptıklarınız, sıcaklıklar bir anda düşmeye başladığında evinizde daha huzurlu ve rahat hissetmenizi sağlayacak emin olun.

Kaloriferlerinizi kontrol ettirin

Havalar yavaş yavaş soğumaya başladığı zaman kaloriferlerinize ihtiyacınız olacak. Tam ihtiyacınız olduğu anda bozulan kaloriferler istemezsiniz diye düşünüyoruz. Ayrıca evinizde yangın ve hırsız alarmı varsa onları da kontrol ettirin. Unutmayın dünyanın bin bir türlü hali var.

Çatınızı gözden geçirin

Çatınızda olukları temizletip, herhangi bir çatlak olup olmadığına bakın. Tamir edilmesi gereken her şeyi tamir edin ve tüm çatıyı temizleyin.

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Bahçeli bir eviniz varsa...

Eğer bahçeli bir evde yaşıyorsanız yaz boyunca büyüyen ağaçlarınızı ve çalılarınızı budamanın zamanı geldi. Bahçedeki ağaçları budayarak onların çok uzayıp evinizin çatısına ve duvarlarına zarar vermesini engelleyebilirsiniz.

Elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olun

Rüzgarlı günlerde elektriklerin kesildiğine çok şahit olmuşsunuzdur. İşte bu yüzden şimdiden jenaratör almalı ya da jenaratörünüz varsa düzgün bir şekilde çalışıp çalışamadığını kontrol ettirmelisiniz.

Sobalı evde oturuyorsanız...

Eğer evinizde soba kullanıyorsanız soba bacasını temizletmeyi sakın ihmal etmeyin. Yakacak odunlarınızı kendiniz topluyorsanız kuru odun olmasına dikkat edin. Evinizde her ihtimale karşı yakacak odun saklamayı unutmayın.

Son olarak...

Evinizdeki mevsimlik mobilyaları kış gelmeden önce temizleyip kuru ve düzgün bir yerde gelecek sezon için saklayın.

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