Sabah içilen kahve mutlu ediyor

Bilim  insanları, sabah içilen kahvenin insanları daha mutlu ettiğini belirledi.

Sabah içilen kahve mutlu ediyor
Yaşam
Giriş: 19 Ağustos 2025 11:01 Güncelleme: 19 Ağustos 2025 11:03
ABONE OL

Bilim insanları, kafeinin beyinde ‘adenozin’ adlı kimyasala bağlı reseptörleri engellediğini ve bu durumun uyku hissini azalttığını tespit etti. Hangi saatlerde kahve içmenin insanları daha mutlu ettiğini araştıran uzmanlar, sabah uyandıktan sonraki 2,5 saatlik zaman diliminde tüketilen kahvenin insanları daha mutlu ettiğini belirledi. Sabah saatlerinde tüketilen kahvenin insanların ruh halini iyileştirdiği kaydedilirken, öğleden sonra içilen kahvenin benzer etkiyi sağlamadığı bildirildi.


İlginizi çekebilir: Sabah aç karnına kahve içerseniz...


Araştırmacılar, kahve içmenin, uyanıklığı artırmanın yanı sıra kalp sağlığını destekleyebileceğini açıkladı. Ayrıca kahve içmenin, metabolizmayı hızlandırabileceği ve kronik hastalık riskini azaltabileceği ifade edildi. Kahvenin kortizol seviyesinin yüksek olduğu saatlerde içilmemesi gerektiğini vurgulayan bilim insanları, kafeinin faydalarından tam olarak yararlanabilmek için kahvenin günün en uygun saatlerinde tüketilmesini önerdi.


Amerikan Maryland Üniversitesi’nin araştırmasına göre sabah kahvesini uyanır uyanmaz içmek yerine saat 09.30 - 11.30 arasında içmek gerekiyor. Günde 5 fincandan fazla kahvenin zararlı olduğunu söyleyen uzmanlar, kahvenin uyku açıp ayılmaya yol açma sebebinin kafeinin sinir sistemini uyararak kortizol hormonuyla iletişime geçmesi olduğunu aktardı.


Kahve şişkinlik yapar mı?
Kahve şişkinlik yapar mı? Kahve birçok insan için vazgeçil...
Sabah ilk iş kahveye yönelmeyin Sabahları ilk iş kahve hazırlama...




YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.