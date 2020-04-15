Adet takvim uygulamaları

Adet döngünüzü takip etmenin en kolay ve eğlenceli yolu adet takvim uygulamaları...

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Adet döngünüzü telefonunuzdan takip edin!

Adet döngüsü yalnızca kanamanın gerçekleştiği günlerden ibaret değil, yaklaşık bir ay süren ve her evrede vücutta çeşitli değişimlerin meydana geldiği bütünsel bir döngü. Bu döngüyü takip etmek, özellikle hamile kalmayı planlayan kadınların işini kolaylaştırsa da aslında her kadın, adet döngüsünü takip ederek vücudunda meydana gelen değişimleri farkındalıkla gözlemleyebilir ve hayatını buna göre düzenleyerek kendine fiziksel ve zihinsel birçok kolaylık sağlayabilir.

 

Adet döngüsünü takip etmek ne işe yarar?

  • Rutin jinekolojik muayenelerinizde döngüleriniz ile ilgili doktorunuzu bilgilendirmeniz, herhangi bir sorunun varlığı durumunda doktorunuzu uyarmanızı kolaylaştıracaktır.

 

  • Hamile kalmayı planlıyorsanız, adet döngünüzü takip etmek yumurtlama şansınızın yüksek olduğu günleri de takip etmenizi sağlayarak hangi günlerde ilişkiye girmeniz gerektiğini rahatlıkla tespit edebilmenizi sağlayacaktır.

 

  • Adet döngüsü yaklaşık 4 hafta sürer ve her haftada vücutta hormon değişimlerine bağlı olarak çeşitli değişimler meydana gelir. Bu değişimlere bağlı olarak fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarınız da değişecektir. Bu değişimleri takip etmek, hangi evrede neye ihtiyaç duyduğunuzu farkındalıkla tespit edip uygulamanıza, doğal olarak daha huzurlu döngüler geçirmenize yardımcı olacaktır.

 

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En iyi adet takvimi uygulamaları:

 

WomanLog

Takvim sayfasında adet kanamanızın başladığı günü işaretledikten sonra, ortalama olarak kaç günde bir regl olduğunuzu uygulamaya kaydediyorsunuz ve uygulama otomatik olarak döngünüzün evrelerini işaretliyor. Hamile kalma şansınızın yüksek olduğu günleri de gösteren bu uygulama, vücut ısınızı, kilonuzu, yaşadığınız belirtileri, ruh halinizi ve cinsel ilişki kaydınızı tutmanızı da sağlıyor. Türkçe desteği de olan uygulama ücretsiz, bir miktar ücret karşılığında uygulamanın özelliklerini yükseltebiliyorsunuz.

 

Period Tracker Lite

30 ruh halinden birini seçerek adet döngüsü evreleri boyunca kendinizi nasıl hissettiğinizi gözlemleyebilmenizi sağlayan uygulama, WomanLog gibi çalışıyor. İngilizce kullanabileceğiniz bu uygulama da doğurgan günlerinizi tespit etmek için iyi bir araç.

 

Hormone Horoscope

Günlük burcunuzu okur gibi, adet döngünüzün her bir gününe özel değişimleri size anlatan bir uygulama Hormone Horoscope. Günlük östrojen ve progesteron seviyelerinin değişimini takip ederek döngünüzün hangi gününde olduğunuza bağlı olarak size modunuzun, aşk hayatınızın, enerjinizin, uyku düzeninizin, iştah durumunuzun, sağlığınızın ve hatta alışveriş alışkanlıklarınızın nasıl değişebileceğini anlatıyor. Ne yazık ki yalnızca İngilizce kullanılabilen uygulama, adet döngüsü farkındalığı için harika bir araç.

 

Pepapp

Pepapp, çok eğlenceli ve samimi bir uygulama deneyimi sunuyor. Adet kanamanızın başladığı günü işaretledikten ve ortalama kaç günde bir olduğunuzu girdikten sonra takvim otomatik olarak diğer adet günlerinizi hesaplıyor. Ayrıca yumurtlama dönemlerinizi de hesaplıyor ve doğurganlık günlerinizi ve seviyelerini de takvimde belirtiyor. Dili Türkçe olan bu uygulama, adet döneminiz yaklaştığında size bildirimle haber veriyor ve adet döneminiz boyunca ''Bu gün yeterince su içmeye dikkat et.'' ya da ''Meyve ye, enerjin yerine gelsin.'' gibi bildirimler göndererek size ufak hatırlatmalar yapıyor. Pepapp uygulamasındaki bir diğer güzel özellik de Pepzine adlı bir bölümünün olması. Bu bölümde PMS, kadın, eğlence, aşk, yemek gibi konular ve yazılar, öneriler var. Uygulama iOS ve Android için tamamen ücretsiz.

 

DOĞURGANLIK FARKINDALIK METODU NEDİR?

 

Flo Adet Takvimi

Flo uygulamasını kullanmak oldukça kolay. Son adet tarihine ve döngüne göre, adet gününüze kaç gün kaldığını önceden bildirim ile haber veriyor. Eğer uygulamada gebe kalma seçeneğini de işaretlerseniz size doğurganlık dönemlerinizi de hepsalıyor. Uygulamanın dili Türkçe ve ücretsiz.

 

Clue

Diğer uygulamalar gibi Clue da adet döngünüzü ve doğurganlık günlerinizi hesaplıyor. Ayrıca adet kanama miktarını, regl ağrısı bilgilerini, partnerinizle son cinsel ilişkinde korunup korunmadığınızı not alıp takip etme imkanı sunuyor. Uygulamada bulunan ''Adet Döngüsü Bilimi'' bölümünden adet, PMS, doğurganlık dönemi, korunma, akıntı, kontrol hapı gibi konularda bilimsel bilgilere ulaşmanız mümkün. Uygulamanın Türkçe dil seçeneği mevcut ve iOS, Android için tamamen ücretsiz.

 

Cycles

Cycles uygulaması da diğer uygulamalar gibi adet döngünüzü ve doğurganlık günlerinizi hesaplıyor. Bu uygulamanın bir diğer artısı ise Cycles Pro ile döngülerinizi partnerinizle paylaşmanızı sağlıyor ve bir miktar ücret ödemeniz gerekiyor. Böylelikle partneriniz de sizin döngülerinizden haberdar olabiliyor ve bu süreçte sizi daha iyi anlayabilir, hamile kalma planınız varsa takvime bakıp beraber planlama yapabilirsiniz. Türkçe dil seçeneği bulunan uygulama iOS için ücretsiz.

 

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