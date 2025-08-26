Çocuğunuza hatırlatmanız gerekenler...

Her şey evde başladığını unutmadan çocuklarımıza hatırlatmamız gereken şeyler var! Yeni eğitim öğretim döneminde çocuğunuz ile bu konuları konuşmanızda fayda var!

Anne - Baba
Giriş: 26 Ağustos 2025 14:48
  • Çocuğunuza boyu, kilosu, dış görünüşü, ev hayatı veya zevk aldığı şeylerin biriyle dalga geçmek için asla bir neden olmadığını anlatın. "Farklı olduğu" için kimseyi dışlamamayı öğretin.

  • Her gün aynı ayakkabıları giymenin yanlış bir şey olmadığını; kullanılmış bir sırt çantasının yeni bir sırt çantasıyla aynı hayalleri taşıdığını açıklayın. Maddi imkanların farklı olabileceğini, bunun kimsenin değerini azaltmadığını anlatın.

  • Alay etmenin acı verdiğini ve okulun rekabet etmek, olumsuzluk yaymak için değil, öğrenmek için olduğunu açıklayın.

  • Çocuğunuza, herkesin hata yapabileceğini ve başkalarının hatalarıyla alay etmek yerine destek olmanın daha değerli olduğunu öğretin. Bir arkadaşının üzgün olduğunu fark ettiğinde yanında olmanın, sessizce bile destek vermenin çok kıymetli olduğunu gösterin.

  • Bazı çocukların sevgi dolu aileleri olmadığını, bu yüzden nazik olmanın önemli olduğunu hatırlatın.

  • Paylaşmanın sadece eşya değil, zaman ve sevgi paylaşmak olduğunu anlatın.

  • Her insanın kendine özgü yetenekleri olduğunu, kimsenin her konuda "en iyi" olmak zorunda olmadığını açıklayın.

  • Sessiz, içine kapanık çocukların da değerli olduğunu ve onların da anlaşılmaya ihtiyacı olduğunu hatırlatın.

  • Öğretmenlere, okul kurallarına ve arkadaşlarının sınırlarına saygı göstermenin önemini anlatın.

  • Çocuğunuza, "İyi bir arkadaş olmak, başarılı bir öğrenci olmaktan da değerlidir" mesajını verin.

