Çocuğunuza hatırlatmanız gerekenler...

\u00c7ocu\u011funuza boyu, kilosu, d\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fc, ev hayat\u0131 veya zevk ald\u0131\u011f\u0131 \u015feylerin biriyle dalga ge\u00e7mek i\u00e7in asla bir neden olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlat\u0131n. "Farkl\u0131 oldu\u011fu" i\u00e7in kimseyi d\u0131\u015flamamay\u0131 \u00f6\u011fretin.. Her g\u00fcn ayn\u0131 ayakkab\u0131lar\u0131 giymenin yanl\u0131\u015f bir \u015fey olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131; kullan\u0131lm\u0131\u015f bir s\u0131rt \u00e7antas\u0131n\u0131n yeni bir s\u0131rt \u00e7antas\u0131yla ayn\u0131 hayalleri ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klay\u0131n. Maddi imkanlar\u0131n farkl\u0131 olabilece\u011fini, bunun kimsenin de\u011ferini azaltmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlat\u0131n.. Alay etmenin ac\u0131 verdi\u011fini ve okulun rekabet etmek, olumsuzluk yaymak i\u00e7in de\u011fil, \u00f6\u011frenmek i\u00e7in oldu\u011funu a\u00e7\u0131klay\u0131n.. \u00c7ocu\u011funuza, herkesin hata yapabilece\u011fini ve ba\u015fkalar\u0131n\u0131n hatalar\u0131yla alay etmek yerine destek olman\u0131n daha de\u011ferli oldu\u011funu \u00f6\u011fretin. Bir arkada\u015f\u0131n\u0131n \u00fczg\u00fcn oldu\u011funu fark etti\u011finde yan\u0131nda olman\u0131n, sessizce bile destek vermenin \u00e7ok k\u0131ymetli oldu\u011funu g\u00f6sterin.. Baz\u0131 \u00e7ocuklar\u0131n sevgi dolu aileleri olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu y\u00fczden nazik olman\u0131n \u00f6nemli oldu\u011funu hat\u0131rlat\u0131n.. Payla\u015fman\u0131n sadece e\u015fya de\u011fil, zaman ve sevgi payla\u015fmak oldu\u011funu anlat\u0131n.. Her insan\u0131n kendine \u00f6zg\u00fc yetenekleri oldu\u011funu, kimsenin her konuda "en iyi" olmak zorunda olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klay\u0131n.. Sessiz, i\u00e7ine kapan\u0131k \u00e7ocuklar\u0131n da de\u011ferli oldu\u011funu ve onlar\u0131n da anla\u015f\u0131lmaya ihtiyac\u0131 oldu\u011funu hat\u0131rlat\u0131n.. \u00d6\u011fretmenlere, okul kurallar\u0131na ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n s\u0131n\u0131rlar\u0131na sayg\u0131 g\u00f6stermenin \u00f6nemini anlat\u0131n.. \u00c7ocu\u011funuza, "\u0130yi bir arkada\u015f olmak, ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u00f6\u011frenci olmaktan da de\u011ferlidir" mesaj\u0131n\u0131 verin.\n .
