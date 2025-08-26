Çocuğunuza hatırlatmanız gerekenler...

Çocuğunuza, herkesin hata yapabileceğini ve başkalarının hatalarıyla alay etmek yerine destek olmanın daha değerli olduğunu öğretin. Bir arkadaşının üzgün olduğunu fark ettiğinde yanında olmanın, sessizce bile destek vermenin çok kıymetli olduğunu gösterin.