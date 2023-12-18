Yapay zeka DEHB teşhisinde önemli rol oynayabilir

Yapay zeka teknolojisi ile gençlerin beyin MR görüntülerini analiz eden çalışmalar, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) teşhisinde önemli farklılıklar tespit etti.

Yapay zeka DEHB teşhisinde önemli rol oynayabilir
Sağlık
Giriş: 18 Aralık 2023 12:07
ABONE OL

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), özellikle çocukluk döneminde sıkça rastlansa da, yetişkinlikte de görülen yaygın bir durum. Özellikle çocuk yaşta teşhis edilemediğinde yetişkinlikte farklı problemlere neden olabildiğinden, DEHB’nin fiziksel olarak teşhis edilebilmesi büyük önem taşıyordu.


ABD'de yapılan bir araştırmada, yapay zeka teknolojisinin bu yaygın soruna yeni bir çözüm sunabileceği ortaya kondu. Radiological Society of North America'nın yıllık toplantısında sunulan bu yeni çalışma, yapay zekanın beyin MR görüntüleri üzerinden DEHB teşhisinde kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Bu bulgular, DEHB teşhis süreçlerinde yeni bir yol açabilir ve objektif teşhis yöntemlerine katkı sağlayabilir.


Beyin yapısındaki değişiklikler tespit edilebiliyor

California Üniversitesi Nöroradyoloji Bölümü’nden uzmanların gerçekleştirdiği araştırmada, beyin MR görüntüleri ve DEHB teşhisi üzerine yoğunlaşıldı, yapay zeka kullanımının DEHB teşhisinde nasıl kullanılabileceği üzerine de önemli bulgular elde edildi.


Araştırmanın ilk aşamasında, DEHB'li ve DEHB'siz gençlerin beyin MR görüntüleri yapay zeka ile analiz edilerek, beyinde bulunan beyaz maddede dokuz farklılık tespit edildi ve bu farklılıklar, DEHB semptomlarıyla uyumlu bulundu.


DEHB ile ilgili bilmeniz gereken her şey
DEHB ile ilgili bilmeniz gereken her şey


Beyaz madde nedir?

Beyaz madde, beyinde sinir hücrelerinin (nöronların) aksonlarını içeren bir bölgedir. Bu aksonlar, nöronlardan çıkan uzun ipliksi yapılardır ve beyin bölgeleri ve sinir sisteminin diğer kısımları arasında iletişimi sağlar. Beyaz madde, bu aksonların bir araya gelmesiyle oluşur ve beyin hücreleri arasında bilgi iletimini hızlandırır.


Bu yapı, beyindeki işlevsel bağlantıları ve karmaşık işleme yeteneklerini destekler, bu nedenle bilişsel ve motor fonksiyonlar için hayati öneme sahiptir. Beyaz maddenin hasar görmesi veya bozulması, çeşitli nörolojik ve bilişsel sorunlara yol açabilir. DEHB’li kişilerde de beyaz madde yapısında belirgin farklılıklar görüldüğünden, bu bozukluğun tespit edilebilmesi beyaz madde yapısının anlaşılması önem arz ediyor.


Yapay zeka ile hastalıkları teşhis etmek mümkün olacak mı?

Yapay zekanın DEHB teşhisinde beyin MR görüntülerini analiz ederek faydalı olduğunu gösteren bu araştırma, tıpta yapay zekanın kullanımının geleceğine dair umut verici bir adım olarak değerlendirilebilir. Yapay zekanın sağlık alanında kullanımı, teşhis süreçlerini daha objektif, hızlı ve kesin hale getirebilir. Bu teknoloji, özellikle karmaşık ve sübjektif faktörlere dayanan hastalıkların tanımlanmasında önemli bir rol oynayabilir.


DEHB Günlüğü 1: Yaramaz bir çocuk muydunuz?
DEHB Günlüğü 1: Yaramaz bir çocuk muydunuz?





Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.