Yapay zeka DEHB teşhisinde önemli rol oynayabilir

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), özellikle çocukluk döneminde sıkça rastlansa da, yetişkinlikte de görülen yaygın bir durum. Özellikle çocuk yaşta teşhis edilemediğinde yetişkinlikte farklı problemlere neden olabildiğinden, DEHB’nin fiziksel olarak teşhis edilebilmesi büyük önem taşıyordu.

ABD'de yapılan bir araştırmada, yapay zeka teknolojisinin bu yaygın soruna yeni bir çözüm sunabileceği ortaya kondu. Radiological Society of North America'nın yıllık toplantısında sunulan bu yeni çalışma, yapay zekanın beyin MR görüntüleri üzerinden DEHB teşhisinde kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Bu bulgular, DEHB teşhis süreçlerinde yeni bir yol açabilir ve objektif teşhis yöntemlerine katkı sağlayabilir.

Beyin yapısındaki değişiklikler tespit edilebiliyor

California Üniversitesi Nöroradyoloji Bölümü’nden uzmanların gerçekleştirdiği araştırmada, beyin MR görüntüleri ve DEHB teşhisi üzerine yoğunlaşıldı, yapay zeka kullanımının DEHB teşhisinde nasıl kullanılabileceği üzerine de önemli bulgular elde edildi.

Araştırmanın ilk aşamasında, DEHB'li ve DEHB'siz gençlerin beyin MR görüntüleri yapay zeka ile analiz edilerek, beyinde bulunan beyaz maddede dokuz farklılık tespit edildi ve bu farklılıklar, DEHB semptomlarıyla uyumlu bulundu.

Beyaz madde nedir?

Beyaz madde, beyinde sinir hücrelerinin (nöronların) aksonlarını içeren bir bölgedir. Bu aksonlar, nöronlardan çıkan uzun ipliksi yapılardır ve beyin bölgeleri ve sinir sisteminin diğer kısımları arasında iletişimi sağlar. Beyaz madde, bu aksonların bir araya gelmesiyle oluşur ve beyin hücreleri arasında bilgi iletimini hızlandırır.

Bu yapı, beyindeki işlevsel bağlantıları ve karmaşık işleme yeteneklerini destekler, bu nedenle bilişsel ve motor fonksiyonlar için hayati öneme sahiptir. Beyaz maddenin hasar görmesi veya bozulması, çeşitli nörolojik ve bilişsel sorunlara yol açabilir. DEHB’li kişilerde de beyaz madde yapısında belirgin farklılıklar görüldüğünden, bu bozukluğun tespit edilebilmesi beyaz madde yapısının anlaşılması önem arz ediyor.

Yapay zeka ile hastalıkları teşhis etmek mümkün olacak mı?

Yapay zekanın DEHB teşhisinde beyin MR görüntülerini analiz ederek faydalı olduğunu gösteren bu araştırma, tıpta yapay zekanın kullanımının geleceğine dair umut verici bir adım olarak değerlendirilebilir. Yapay zekanın sağlık alanında kullanımı, teşhis süreçlerini daha objektif, hızlı ve kesin hale getirebilir. Bu teknoloji, özellikle karmaşık ve sübjektif faktörlere dayanan hastalıkların tanımlanmasında önemli bir rol oynayabilir.