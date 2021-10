Sessizliğin 5 önemli faydası

Rahatlamak için müzikler dinliyor olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla dertleşmek ve uzun uzun konuşmak da isteyebilirsiniz. Ancak bunlar size iyi gelmiyorsa şaşırmayın! Sessizliğin sinir sistemine daha iyi etkilerinin olduğu da bir gerçek. Üstelik bunu bilim insanları söylüyor.

Zihni susturmanın daha sağlıklı bir beyne giden yol olduğu söylenir. 2013 yılında yapılan bir araştırma, 2 saatlik sessizliğin, farelerde beynin hafıza ve duyguyla ilgili bölge olan hipokampusta yeni hücrelerin büyümesini uyardığını buldu. İnsanlar için de benzer etkiler üzerinde araştırmalar sürüyor.

Tansiyonu düşüren doğal yöntem: Sessizlik

2006 yılında yapılan bir araştırma, müzik dinledikten sonra 2 dakikalık bir sessizliğin deneklerin kalp atış hızını ve kan basıncını önemli ölçüde azalttığını buldu. Yavaş ve rahatlatıcı müzikle karşılaştırıldığında bile, sessizliğin kalp atış hızı ve kan basıncını düşürmede daha etkili olduğu tespit edildi.

Daha eski bir araştırma ise, kronik olarak gürültülü bir ortamda bulunmanın kalp hızını ve kan basıncını artırdığını ortaya koymuştu.

Sessizliğin kalp sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da mevcut sonuçlar umut verici görünüyor.

Sessizlik konsantrasyonu ve odaklanmayı iyileştirebilir

Arka planda müzik sesiyle önemli sınavların yapılmamasının bir nedeni var! Şu bir gerçek ki, işitsel durgunluk odaklanmamız için iyi bir yardımcıdır. Bazı insanlar müzik ile daha iyi odaklandığını söylese de bir dış uyaran olarak gürültünün etkisinden kurtulan beynimiz, eldeki göreve daha iyi konsantre olabilir. Bu durumun işimiz, eğitim hayatımız, ilişkilerimiz ve daha fazlası için çeşitli faydaları olabilir.

2021'de yapılan bir çalışmada, katılımcılar arka planda sessizlik, konuşma veya diğer gürültüler sürerken konsantrasyon gerektiren bazı görevleri gerçekleştirdi. Sessizce çalışanlarda daha az bilişsel yük ve daha düşük stres düzeyi belirlendi.

Klinik psikolog ve farkındalık eğitimcisi Supriya Blair, “Kişinin tüm dikkatiyle aynı anda tek bir şeye odaklanması, etkinlik sırasında verimliliğini ve sakinliğini artırmaya yardımcı olabilir” diye açıklıyor ve şöyle diyor: "Hayat sırayla gerçekleşir. Her seferinde bir şeye odaklandığımızda dağınık olmayız. Tek bir şeye odaklandığımızda dikkatimiz ve enerjimiz uyumlu hale gelir.

Sessizlik yarışan düşünceleri sakinleştirebilir

Kaygılı hissetmenin en ayırt edici özelliklerinden biri, birbirini kovalayan düşüncelerle dolu olmaktır. Sessizlik, zihinde dönüp duran düşüncelerin doldurması için sağlanmış olan geniş bir açık alan gibi görünebilir, ancak durum böyle olmak zorunda değildir. Bunun yerine, sessizliğin zihinsel dinginlik sağlamasına izin vermek mümkündür. Bunun için meditasyon yapmak en iyi yollardan biridir.

Psikolog Blair, “Sessiz olmayı öğrenmek, gereksiz enerji harcamaktan kaçınmamıza, kafamızdaki hamster gibi düşünce çarkı içinde durmadan dönmekten kurtulmamıza yardımcı oluyor” diyor. Sonuç olarak, zihinsel durgunluk, kaygıdan kurtulmak için faydaları kanıtlanmış olan dikkati odaklama çalışmalarına açılan bir kapı olabilir.

Sessizlik kortizolü azaltabilir

Muhtemelen hepimiz müziğin bangır bangır çaldığı bir konserde ya da gürültülü bir doğum günü partisinde bunalma duygusu yaşamışızdır. Bu zihinsel fenomenin fizyolojik bir temeli vardır.

Gürültünün konsantrasyon üzerindeki etkilerini gösteren bilimsel bir çalışma, arka planda gürültü varken zihinsel görevlerini yürütmeye çalışan kişilerin stres hormonu kortizol düzeylerinin daha yüksek olduğunu buldu. Klinik psikolog Martine Prunty, “Hoş olmayan bir gürültünün birikmesi zihinsel strese ve aşırı kortizol salınımına yol açabilir” diyor. "Kortizol yüksek olduğunda, kilo alımına, önemli ölçüde bunalma hissine, uyku güçlüğüne ve kronik hastalıklara yol açabilir."

Sessizlik yaratıcılığı teşvik eder

Uzun bir sessizlikle kafanızı boşaltmanız, yaratıcılığınızı artırmanın anahtarı olabilir. Sessizlik ve yaratıcılık arasındaki kesin ilişki üzerine yapılan klinik araştırmalar henüz yetersiz olsa da birçok uzman daha iyi yaratıcı çıktılar için zihinsel anlamda boş zaman geçirmenin faydalarından bahsediyor. Ara vermenin ve sessizliğin üretkenliği artırdığı ve problem çözme becerisini iyileştirdiği tespit edilirken, Psikolog Blair şöyle diyor: “Düşüncelerimizi 'sindirmeyi' ve zihni susturmayı öğrenmek, yaratıcılığın kıvılcımlarına ve ilham verici eyleme yer açmaya yardımcı olabilir.”

Referans:

“8 Physical and Mental Health Benefits of Silence, Plus How to Get More of It” Sarah Garone. (2021) Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/mind-body/physical-and-mental-health-benefits-of-silence