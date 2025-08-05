Mutlu olmak için bunları düşünmeyi bırakın

Minimalizm beni değiştirdi. Daha az eşyaya sahip olmak için çıktığım yol kendime ve etrafımda şekillenen dünyaya bakış açımı belirgin şekilde değiştirdi. En önemli değişikliklerden biri, toplumun başarıyı nasıl nitelendirdiğine dair kişisel görüşümdeki yeniden değerlendirme oldu. Kaynakların çoğunu kendisi için yaratan, harcayan ve saklayan insanlar genellikle ‘başarılı olanlar’ olarak nitelendiriliyordu.

Ama bu talihsiz bir durumdur. Tanıdığım en iyi insanlardan bazıları bu durumda başarılı kabul edilmiyor, çünkü kaynaklarını maddi şeylere daha az harcamayı tercih ediyorlar.

Bu insanların sayısı oldukça az ya da en azından yeterince dikkat çekmiyorlar. Bunun yerine, başkalarının hayranlığı ve takdirini kazanmayı önemseyenler ilgi görüyor. Ve bu yüzden, çoğu insan geçici ve dünyevi başarılara meylediyor.

Artık buna kanmamamız gerektiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden artık beni etkilemeyen konuların listesini sizinle de paylaşmak istiyorum:

1. Kıyafet markaları

İmalat uygulamaları önemlidir. Kalite ve uyum da öyle. Peki giysinin içinde (hatta çoğu zaman dışında da) yazan isim neden önemli olsun, bunu asla anlamayacağım. İnsanlar yürüyen reklam panoları olmak için ekstra para ödüyor. Benim için artık giysi ya da aksesuarların üzerindeki logo ve isimlerin hiçbir önemi yok. Bunun yerine, zamansız bir moda anlayışı olanları takdir ediyor ve karakteri ya da tavrı ve tarzı ile etki yaratmaya çalışan insanlara yöneliyorum.

2. Mücevher karatları

Kitabımdaki bölümlerden birinde, Bryan ve Nicole’unhikayesini anlatıyorum. Beş yıldır evli olan çift, düğün borçlarının kalanını ödemek için hala fedakarlık yapıyorlar, özellikle de Nicole’un parmağındaki taşın bitmeyen taksitleri için. Birisinin parmağındaki kaya bazıları tarafından fark edilse de çoğu insan buna dikkat etmez bile.

3. Araba fiyatı

Herhangi bir ulaşım aracının amacı insanları A noktasından B noktasına güvenli şekilde ulaştırmaktır. Güvenilirlik önemlidir, rahatlık da öyle; özellikle de içinde çok fazla zaman geçiriyorsanız. Ama çoğu lüks arabalar başka motivasyon ile pazarlanıyor, onların amacı artık sadece ulaşım değil. Hiç tanımadığınız insanların trafik ışıklarında 60 saniye dikkatini çekmek sizin için gerçekten güç ve başarı göstergesi olabilir mi?

4. Evin metrekaresi

Evler barınak ve istikrar sağlar. Finans ve komşu yatırımlarınızı temsil ederler. Hayatım boyunca, birkaç ev sahibi olma şansı yakaladım (her seferinde bir tane) ve ailem için bir ev sağlamanın gururunu deneyim ettim. Ama bu süreçte gittikçe daha küçük evlere yöneldik ve bundan asla pişman olmadık. Bugün ne zaman büyük bir evin yanından geçsem, tek düşündüğüm küçük evimizde ne kadar mutlu ve huzurlu olduğumuz.

5. Banka hesabı

Günümüzde başarının nihai ölçüsü kişisel zenginliktir. Bu arada, biz ilk değiliz - bu standart zamanın başlangıcından itibaren hemen her toplum genelinde geçerlidir. Ama bu ölçünün yanlış olduğunu düşünmeye başladım. Bir banka hesabındaki bakiye başarının ölçüsü olabilir mi? Bunun yerine, hayatımız boyunca biriktirdiğimiz iyilikler gerçek başarının ölçüsü olmamalı mı?

6. Cep telefonu modeli

Geçen gün, çocuklarım ve onların bir grup arkadaşı ile parkta vakit geçiriyordum. Kulak misafiri olduğum ve en çok tekrarlanan konuşmalardan biri teknolojik aletlerin karşılaştırılmasıydı. “Hangi iPhone’u kullanıyorduk? İpod’umuz hangi modeldi? Tahmin et doğumgünü hediyesi olarak bir iPad alan kimdi?” 10 yaş altındaki çocukların elektronik aletlerin kıyaslamasını yaparak geçirdikleri bunca zamanı görmek rahatsız ediciydi. Onları ne kadar suçlamak ve düzeltmek istesem de biz yetişkinlerde de durumun farklı olmadığını hatırladım. Eğer cep telefonlarını kıyaslamıyorsak, laptoplarımızın hızını ya da televizyonlarımız ekran büyüklüğünü kıyaslıyorduk.

7. Sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar

Hemen herkes sosyal medyada güzel deneyimlerini ve fotoğraflarını paylaşmak için yarışmaya devam ediyor – yeni kıyafetlerden restoran yemeklerine ve hatta uçak kanatlarına… Bu görüntüler hayatlarımızın en heyecan verici anlarından rutin olarak seçilip paylaşılan anları sergiliyor. Üstelik paylaşmadan önce daha da güzel görünmeleri için dakikalarca editleniyor, oynanıyor. Sosyal medya için kendi hayatlarımızı photoshopluyoruz.

Sahip olduğumuz bu şeylerle başkalarını etkilemeye çalışmayı bırakalım. Ve yaşadığımız hayatlarla onlara ilham vermeyi denemeye başlayalım.