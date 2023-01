Su içmek ömrü uzatır mı?

Basit gibi görünebilir, ancak vücut hidrasyonunuzu artırmanın önemli bir yolu su içmekle başlar. Yeni araştırmalara göre ise günlük su tüketiminizi eksiksiz karşılamak susuzluğunuzu gidermekten fazlasını yapıyor. Bu yeni sonuçlara göre her gün yeterince su tüketmek, kronik hastalıklara yakalanma, erken ölme ve biyolojik olarak kronolojik yaşınızdan daha yaşlı olma şansınızı azaltabilir.

Sayısı 10 binin üzerinde bir insan topluluğundan 30 yıllık bir süreçte toplanan bilgilerin işlendiği bu araştırma, sodyum seviyelerini dikkate alan bir karşılaştırmaya dayanıyor. Araştırılan bireyler arasında herkesin sodyum seviyelerinin normal değerlerde olmasına karşın nispeten yüksek sodyum seviyelerine sahip olanların düşün olanlara göre daha kötü bir sağlık durumuna sahip olduğunu ortaya koyan araştırma, aynı zamanda bu kişilerin biyolojik yaşının kronolojik yaşından daha ileri olduğunu da gösteriyor. Bu durum bu kişilerin daha sağlıksız bir yaşlılık ve daha erken bir ölümle baş başa bırakıyor.

Bu sonuçlar eşliğinde kalp uzmanları bir kez daha yeterli hidrasyonun yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve hastalıksız bir yaşama izin verdiğini gösterdiğini söylüyor. Azalan vücut su içeriği, serum sodyumunu artıran en yaygın faktör olduğundan bu sonuçlar, iyi su içmenin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ve kronik hastalıkları önleyebileceğini veya geciktirebileceğini düşündürtüyor.

Ulusal Tıp Akademisi, kadınlara 12 erkeklere ise 16 bardak su içmeyi öneriyor. Kalp yetmezliği için sıvı alımını sınırlamanız gereken bazı özel durumlar ve sıvı ihtiyacını arttıran ilaçlar kullanıyorsanız, daha doğru bir hesaplama için doktorunuza danışabilirsiniz.

