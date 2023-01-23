Su içmek ömrü uzatır mı?

Cildinizden böbreğinize vücudunuzun her organının birincil ihtiyacı olan su, aynı zamanda size daha uzun bir ömür sağlayabilir mi?

Su içmek ömrü uzatır mı?
Sağlık
Giriş: 23 Ocak 2023 12:59 Güncelleme: 23 Ocak 2023 13:02
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Basit gibi görünebilir, ancak vücut hidrasyonunuzu artırmanın önemli bir yolu su içmekle başlar. Yeni araştırmalara göre ise günlük su tüketiminizi eksiksiz karşılamak susuzluğunuzu gidermekten fazlasını yapıyor. Bu yeni sonuçlara göre her gün yeterince su tüketmek, kronik hastalıklara yakalanma, erken ölme ve biyolojik olarak kronolojik yaşınızdan daha yaşlı olma şansınızı azaltabilir.


Sayısı 10 binin üzerinde bir insan topluluğundan 30 yıllık bir süreçte toplanan bilgilerin işlendiği bu araştırma, sodyum seviyelerini dikkate alan bir karşılaştırmaya dayanıyor. Araştırılan bireyler arasında herkesin sodyum seviyelerinin normal değerlerde olmasına karşın nispeten yüksek sodyum seviyelerine sahip olanların düşün olanlara göre daha kötü bir sağlık durumuna sahip olduğunu ortaya koyan araştırma, aynı zamanda bu kişilerin biyolojik yaşının kronolojik yaşından daha ileri olduğunu da gösteriyor. Bu durum bu kişilerin daha sağlıksız bir yaşlılık ve daha erken bir ölümle baş başa bırakıyor.


Bu sonuçlar eşliğinde kalp uzmanları bir kez daha yeterli hidrasyonun yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve hastalıksız bir yaşama izin verdiğini gösterdiğini söylüyor. Azalan vücut su içeriği, serum sodyumunu artıran en yaygın faktör olduğundan bu sonuçlar, iyi su içmenin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ve kronik hastalıkları önleyebileceğini veya geciktirebileceğini düşündürtüyor.


Ulusal Tıp Akademisi, kadınlara 12 erkeklere ise 16 bardak su içmeyi öneriyor. Kalp yetmezliği için sıvı alımını sınırlamanız gereken bazı özel durumlar ve sıvı ihtiyacını arttıran ilaçlar kullanıyorsanız, daha doğru bir hesaplama için doktorunuza danışabilirsiniz.


Referans:

"Staying Properly Hydrated Can Actually Extend Your Life, According to New Research". Nashia Baker. Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/8354435/staying-hydrated-can-extend-life-study-january-2023 (03.01.2023).


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22 Mart Dünya Su Günü! İşte su ile ilgili 40 ilginç bilgi...

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Su, Dünya'nın sıcaklığını düzenler.
Kahve üretmek için çaydan iki kat daha fazla su gerekir.
Su, yeryüzünde bulunan en yaygın maddedir.
Dünyadaki tatlı suyun %68,7'si buzullarda hapsolmuştur. Tatlı suyun %30'u yerdedir.
Dünyadaki suyun %1,7'si donmuş ve bu nedenle kullanılamaz durumdadır.
Dört kişilik bir ailenin günlük yiyeceğini yetiştirmek için yaklaşık 6.800 galon su gerekir.
Suyun donma noktası, içinde çözünen tuz miktarı arttıkça düşer. Ortalama tuz seviyelerinde deniz suyu -2 °C'de donar.k yiyeceğini yetiştirmek için yaklaşık 6.800 galon su gerekir.
780 milyon insanın temiz su kaynağına erişimi yok.
Aileleri için su toplayan kadınlar sadece bir günde 200 milyon çalışma saati harcıyor.
Dünyanın bir yılda şişelenmiş suya harcadığı miktarın 1/3'ü, ihtiyacı olan herkese su sağlayan projeler için karşılanabilir.
Güvenli olmayan su her saat 200 çocuğu öldürüyor.
İnsan beyninin %70'i sudur.
Bir denizanası ve bir salatalığın her birinin %95'i sudur.
Gelişmekte olan ülkelerdeki tüm hastalıkların %80'i suyla ilgilidir.
Nairobi'de kentsel yoksullar suya New York'takinden 10 kat daha fazla ödüyor.
Gelişmekte olan ülkelerdeki şehirlerde gerçekleşen sızıntılar nedeniyle suyun %50'ye varan kısmı kaybedilmektedir.
Bazı ülkelerde, nüfusun yarısından azının temiz suya erişimi var.
Bir insan yemek yemeden yaklaşık bir ay yaşayabilir, ancak susuz sadece bir hafta yaşayabilir.
Su donduğunda %9 genişler.
Dünya'nın tahmini toplam su hacmini tutabilecek bir küpün kenar uzunluğu km 1150 km. olurdu.
Milyonlarca yıl önce olduğu gibi, şimdi de Dünya'da aynı miktarda su var.
Yaşamlarının ilk 6 ayındaki çocuklar, ortalama bir yetişkinin kilosu başına yedi kat daha fazla su tüketir.
Dünya nüfusunun %85'i gezegenin en kurak yarısında yaşıyor.
Tarım, küresel tatlı su çekimlerinin yaklaşık %70'inden sorumludur (hızlı büyüyen bazı ekonomilerde %90'a kadar).
Tahminler, her zamanki gibi işlere dayalı olarak, ortalama bir Avrupa veya Kuzey Amerika'nın mevcut yaşam tarzına ulaşan küresel bir nüfusu sürdürmek için yaklaşık 3,5 gezegen kadar Dünya'ya ihtiyaç duyulacağını gösteriyor.
1 ton çelik üretmek için 300 ton su gerekir.
Tavuk ve keçi eti, üretiminde kırmızı ete göre en az su kullanılan etlerdir.
Amerikalılar, tuvalet sifonlarından günde 5,7 milyar galon tüketiyor.
Yarım litrelik bir su şişesini 1.740 kez musluk suyuyla doldurmak, bir markette 99 sentlik bir su şişesine eşdeğer maliyettir.
Bir insanı beslemek için günde yaklaşık 12 galon gerekir (bu rakam içme, temizlik ve gıda üretimi gibi tüm su kullanımlarını hesaba katar)
Su tasarruflu bir bulaşık makinesi, döngü başına 4 galon kadar az su kullanır, ancak elde bulaşık yıkamak 20 galon su kullanır.
2025 yılına kadar dünya nüfusunun yarısı yüksek su sorunu olan ülkelerde yaşayacak.
100 yıllık bir sürede bir su molekülü okyanusta 98 ​​yıl, buzda 20 ay, göllerde ve nehirlerde yaklaşık 2 hafta ve atmosferde bir haftadan az zaman geçirir.
Bir gün boyunca verdiğimiz her nefes sonucunda bir bardaktan (237 ml) biraz daha fazlasını kaybederiz.
Gezegenin suyunun yalnızca yüzde 0,007'si 6,8 milyar insanı beslemek ve beslemek için kullanılabilir.
1 dilim ekmek için 11 galon su gerekir.
Su sorununun 2025 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerde yüzde 50, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 18 oranında artması bekleniyor.
Tüm dünyadaki su 4 litrelik bir sürahiye sığsaydı, biz insanlar için mevcut olan tatlı su sadece bir çorba kaşığına eşit olurdu.
Dünyadaki 263 nehir, uluslararası siyasi sınırları çiziyor ya da geçiyor.
Su kullanımı, geçen yüzyıldaki nüfus artış hızının iki katından fazla arttı.



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