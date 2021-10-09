Bunları yerseniz mis gibi kokacaksınız!

Vücudunuzun ürettiği kokuyu azaltmanın hatta bunu güzelleştirmenin yolları var!

Bunları yerseniz mis gibi kokacaksınız!
Güzellik
09 Ekim 2021 Cumartesi

Bazı yiyecekleri tüketerek vücudunuzun doğal yollardan güzel bir koku üretmesini sağlamak mümkün. İşte güzel kokmanızı sağlayacak bitki…


1. Beyaz balık

Araştırmalar, kırmızı et tüketiminin vücutta kötü kokuya sebep olabildiğini, beyaz balık eti tercih edildiğindeyse buna sebep olabilecek sindirim ürünlerinin oluşmadığını gösteriyor.


2. Elma

Günde bir elma, özellikle ağız kokusunu önlemede çok yardımcı olabilir. Ayrıca ısırdığınız elma, ağız boşluklarına ve dişlere temas ederken buradaki bakterilerin birikmesinin önüne geçer.


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3. Narenciye

Portakal, limon ve ananas gibi turunçgiller vücut tarafından emilir ve cildinizdeki kokuları ortadan kaldırır diyor. Bu meyvelerdeki asitler, suyun vücudunuzda akmasına ve kokuyu ortadan kaldırmasına ve hoş ve meyveli kokmanıza neden olur.


4. Taze Ot

Maydanoz, fesleğen ve nane gibi taze otlar içerdikleri güçlü yağlarla ağız kokusunu maskelemeye yardımcı olabilir. İçlerinde bulunan güçlü yağlar, burnu rahatsız eden kokuları bastırmada etkilidir..


5. Zencefil

Mide rahatsızlığı ağız kokusuna neden olabilir. Zencefil mideyi rahatlatmak için harika olsa da, ağız kokusunu nötralize etme gibi güçlü bir etkiye de sahiptir. Limon suyu ve ılık su ile birleştirilen zencefil, hoş olmayan kokuları uzak tutmak için harika bir etki sağlar.


6. Rezene

Rezene tohumu çiğnemek yalnızca ağzınızdaki bakterileri temizleyen tükürüğü artırmakla kalmaz, aynı zamanda rahatsız edici kokuları nötralize etmeye ve sindirime yardımcı olur. Ancak hepsi bu kadar değil: rezene yağları aynı zamanda antibakteriyel özelliklere sahiptir ve ağız kokusuna neden olan mikroplarla savaşır.


7. Yeşil Çay

İçerdiği göbek eritici kateşinler nedeniyle zaten yeşil çayın hayranı çok ama şimdi onu sevmek için daha fazla nedenimiz var: Öncelikle yeşil çay polifenoller içeriyor. Bunlar, bakterilerin büyümesiyle savaşan ve ayrıca nefesi iyileştirebilen kükürt bileşiklerini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlardır.


8. Kombucha

Kombucha, yoğurt gibi, probiyotiklerle canlı bir besindir. Bu probiyotikler vücudunuzdaki bakteri dengesini geri kazandırabilir.


9. Çilek

Diğer birçok meyve gibi çilek de yüksek su içeriğine sahiptir ve bu nedenle ağız kuruluğunu önleyebilir. Ama hepsi bu değil; yüksek C vitamini içeriği ağızda bakteri ve mikroplara karşı savaşa yardımcı olur. Ayrıca ağızdaki iyileşme sürecini hızlandırır ve bağışıklık sisteminizi de güçlendirir.


10. Kakule

Harika bir nefes tazeleyici olarak bilinen kakule ayrıca vücuda hızla nüfuz ederek taze bir aroma bırakır.


11. Yoğurt

Probiyotik yoğurt sindirim sağlığınız için harikadır, ancak aynı zamanda etkili bir ağız kokusu giderici olarak da çalışır. Yoğurt yemek, sindirim kanalınızda ağzınızda başlayan kokuya neden olan sülfit bileşiklerinin miktarını azaltır.


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12. Kavun

Bakteriler, C vitamini yüksek ortamlarda gelişemezler ve kavunlar gerekli vitaminin büyük bir kısmını sağlayabilir. Meyveler ayrıca ağzı nemlendiren ve bakterileri uzak tutan yüksek su içeriğine sahiptir.


13. Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, marul ve lahana sağlığınız ve ağız hijyeni için harikadır. pH seviyenizi dengeli ve alkali seviyenizi düşük tutarlar, bu da ağız kokusunun başka bir nedeni olan ağız kuruluğunu önlemeye yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler ayrıca doğal koku giderici görevi gören yüksek miktarda klorofil içerir.



Referans: Grant Stoddart. "25 Foods That Make You Instantly Sexier’" Şuradan alındı: https://www.eatthis.com/what-to-eat-to-taste-good/ (05.12.2015).


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