WhatsApp'a yeni güncelleme: Gereksiz gruplar silinecek

Uzun zamandır herhangi bir iletişimin olmamasına rağmen WhatsApp'ınızda bir kenarda duran gruplarınız mı var? Yeni güncelleme ile o gruplara veda ediyoruz...

WhatsApp'a yeni güncelleme: Gereksiz gruplar silinecek
Yaşam
Giriş: 09 Mart 2023 13:00 Güncelleme: 09 Mart 2023 13:00
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Metaya ait mesajlaşma platformu WhatsApp'ta yer alan bazı sohbet grupları, hiçbir iletişim eylemi olmadığı halde öylece duruyor olabilir. Bu eski gruplardan da ayıp olur düşüncesiyle çıkamıyor olabilirsiniz. Yapılan son geliştirme ile WhatsApp, sizi bu gruplardan kurtaracak.


WhatsApp geliştiricileri, kullanıcıların oluşturduğu gruplar için bir tür son kullanma tarihi belirlemeye karar verdi. 'Süresi dolan gruplar' olarak hayata geçecek bu özellik kullanılmayan grupların süresi dolduğunda kapanmasını sağlayacak. WhatsApp iOs beta sürümünde test edilen özellik, oluşturulan gruplar için bir hafta, bir gün veya özel bir tarih seçeneği oluşturmasını isteyecek. Böyelikle son kullanma tarihi geldiğinde grup bütün kullanıcılardan sillinecek. Eğer grubu uzun süreli kullanmak isterseniz son kullanma tarihi özelliğini devre dışı bırakabileceksiniz. Süreli grup özelliği, sadece bu ayarı aktifleştiren kullanıcılarda açık olacak. 'Süresi dolan gruplar' özelliği kullanan kişi, belirlediği süre dolduğunda tek başına da gruptan çıkabilecek, isterlerse diğer katılımcılar kalabilecek. Buna ek olarak kullanıcılar, fikirlerini değiştirirlerse önceden belirlenmiş olan son kullanma tarihini değiştirebilecek veya son kullanma tarihini kaldırabilecek.


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