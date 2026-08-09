11 Ağustos tarihinde; enerji, eylem ve eril yanımızı yöneten Mars, Yengeç burcuna geçiyor. 28 Eylül’e kadar sürecek bu yolculukta bizi harekete geçiren şey artık; hissettiklerimiz, duygularımız, aidiyet duygumuz, aile bağlarımız, güvenlik ihtiyacımız ve korumaya çalıştığımız her şey olacak.

Mars astrolojide; mücadeleyi, iradeyi, arzuyu, öfkeyi ve harekete geçme biçimimizi temsil eder. Yengeç ise; ait olduğumuz yer, hafıza, aile, geçmiş, yuva ve duygusal güvenlikle ilgilidir. Mars ileri gitmek ister; Yengeç ise önce kendini güvende hissetmek ister. Bu nedenle önümüzdeki süreçte çok hızlı ilerlemekten çok, neden ilerlemek istediğimiz önem kazanabilir. Bizi gerçekten motive eden şey ile yalnızca korkudan verdiğimiz tepkiler arasındaki farkı daha net görebiliriz.

Mars Yengeç burcunda geleneksel astrolojide düşüştedir. Fakat bu, irademizin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Sadece enerjimiz daha dolaylı, daha içgüdüsel ve daha duygusal çalışır. Açık bir çatışmaya girmek yerine geri çekilebilir, doğrudan söylemek yerine biriktirebilir, pasif agresif tepkiler verebilir, kırıldığımız yerde savunmaya geçebiliriz. Ancak uzun zamandır bastırılan öfkenin de bir sınırı vardır. Bu nedenle özellikle özel hayatımızda, aile ilişkilerimizde ve yakın bağlarımızda “artık yeter” dediğimiz noktalar görünür hale gelebilir.

18 Ağustos’a kadar sürecek Mars ve Ceres kavuşumu, bakım verme ve koruma dürtümüzü güçlendirecek. Bu dönemde; aile, çocuklar, ebeveynlik, ev düzeni, beslenme ve sevdiklerimizin ihtiyaçları daha fazla gündemimize gelebilir. Ancak koruma ve tüm yükleri üzerimize alma arasındaki dengeyi doğru kurmamız gerekebilir.

Aynı süreçte Mars’ın Şiron ile kurduğu uyumlu açı, geçmişte yaralandığımız konularda iyileştirici adımlar atma ve kendimizi daha güçlü biçimde ortaya koyma fırsatı sunacaktır. Daha önce sustuğumuz konuları konuşabilir, geri çekildiğimiz yerde cesaret gösterebilir, kendimizi değersiz hissettiğimiz bir alanda daha sağlam durabiliriz. İyileşmemizin en güçlü işaretlerinden biri, aynı olay karşısında artık aynı kişi gibi davranmamız olacaktır.

Fakat Mars’ın Neptün ile kare açısı, Ağustos ortasına kadar önemli bir uyarı taşıyor. Duygularımız yoğunken; aldanabilir, birinin niyetini ve eylemlerini yanlış okuyabilir, öfkeyle hareket edip daha sonra fikrimizi değiştirebilir veya enerjimizi yanlış bir hedefe yöneltebiliriz. Bugünlerde özellikle belirsiz ilişkilerde, aile meselelerinde ve duygusal kararlarımızda acele etmemek faydalı olacaktır.

31 Ağustos civarında Mars ile Satürn arasındaki sert açı, bu geçişin en ciddi sınavlarından birini gündemimize getiriyor. İlerlemek istediğimiz yerlerde; engeller, gecikmeler, otorite figürlerle çatışma veya sorumluluklarla karşılaşabiliriz. Bir tarafta duygusal ihtiyaçlarımız, diğer tarafta hayatın şartları arasında kalabiliriz. Ev ve kariyer, aile ve bireysel hedefler ya da güvenliğimiz ile özgürlüğümüz arasında baskı hissedebiliriz. Ancak Satürn’ün görevi yalnızca engellemek değildir; bize dayanıklılık, sabır ve doğru zamanı beklemeyi öğretir.

20 Eylül civarında Mars ile Juno'nun karşıtlığı, özellikle ilişkilerde güç dengelerini görünür hale getirebilir. Bir beraberlikte kimin daha fazla sorumluluk aldığı, kimin ihtiyaçlarının daha çok gözetildiği ve ne kadar taviz verildiği sorgulanabilir.

26 Eylül’de Mars, yolculuğunu Şiron karesiyle tamamlıyor. Kendimizi savunamadığımız, hakkımızı aramaktan çekindiğimiz ya da çok uzun süre sessiz kaldığımız konular yeniden önümüze gelebilir. 29 derece astrolojide kritik bir eşik olarak kabul edilir; dolayısıyla bu süreçte artık hangi eski kendimizi savunma biçimimizi sürdürmek istemediğimizi çok daha net anlayabiliriz. Mars’ın yolculuğuna Şiron’la uyumlu bir açıyla başlayıp sert bir açıyla veda etmesi, bu sürecin bize yalnızca yaralarımızı fark ettirmekle kalmayacağını, iyileştiğimizi sandığımız yerlerde gerçekten değişip değişmediğimizi de sınayacağını gösteriyor.

Mars 28 Eylül’de Yengeç burcundaki yolculuğunu tamamladığında, geriye önemli bir farkındalık bırakacaktır. Bazen bizi en çok yoran şey verdiğimiz mücadele değil, yıllardır korumaya çalıştığımız şeylerdir.

Çünkü her şey korunmaya değer değildir.

Bazı bağlar, bazı alışkanlıklar, bazı duygusal savunmalar yalnızca tanıdık oldukları için güvenli görünür. Mars’ın Yengeç yolculuğu ise bize gerçek güvenliğin geçmişe tutunmakta değil, artık neye ait olduğumuzu bilmekte olduğunu hatırlatabilir.

Bu döngüde gerçek cesaret; hissedebilmek, sevdiklerimize de sınırlarımızı hatırlatabilmek, ihtiyaçlarımızı ifade edebilmek ve artık bizi beslemeyen her şeyden vazgeçebilmektir.

Burç & yükselen burcunuza özel etkileri

Koç

Köklerinize, geçmişinize ve en güvenli sığınağınıza doğru bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu döngüde; ev, aile ve aidiyet konularında uzun süredir ertelediğiniz meseleler hız kazanabilir. Ancak asıl mesele fiziksel bir yer değişikliği ya da ev düzeniniz değil, taşıdığınız eski duygusal yüklerden arınmak olacaktır. Ailenize duyduğunuz sorumluluklarla kendi hayatınızın sınırlarını net bir şekilde belirlemek durumunda kalabilirsiniz. Bu geçiş; köklerinizle yeniden bağlantı kurmanıza ve huzurunuzu korumanıza vesile olabilir.

Boğa

Duygularınız dile geliyor. Sözcüklerinizin, gerçek gücünüz olacağı bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde; zihniniz hızlanabilir ve sustuğunuz, içinize attığınız her ne varsa artık cesaretle söyleyebilirsiniz. Ancak duyduğunuz her şeye hemen tepki vermemelisiniz çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara kapılmak çok kolay olacaktır. Kırıldığınız kişilerle aranızda sessiz bir duvar oluşmadan önce hislerinizi gözden geçirin. Hissettiklerinizi yazmak ve dürüstçe konuşmak size iyi gelecektir. İletişim ve yolcukluk trafiğinizin hareketleneceği günler başlıyor.

İkizler

Değerlerinizi ve özdeğerinizi koruyacağınız bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde; üretmek, yeteneklerinizi sunmak ve maddi güvenliğinizi sağlamak için büyük bir motivasyon hissedebilirsiniz. Ancak; zaman, enerji, emek veya dikkatinizi kimlere ve nelere harcadığınızı da artık sorgulamanız gerekebilir. Bu döngüde belirsiz vaatlere kapılmamalı, adımlarınızı sağlam ve gerçekçi atmalısınız, Günün sonunda kendinizi güvende, desteklenmiş ve saygı görmüş hissetmenizi sağlayan şeyler, yaşamınızda kalıcı olacaktır.

Yengeç

Mars burcunuzda ilerlemeye ve ruhunuzda bir şeyleri uyandırmaya hazırlanıyor. Bu döngüde hayatınızın direksiyonunu nihayet kendi ellerinize alıyorsunuz. Enerjiniz, cesaretiniz ve olaylara müdahale etme gücünüz bugünlerde belirgin biçimde yükselebilir. Ertelediğiniz kararları artık eyleme dönüştürebilir, size uymayan ne varsa net bir tavır koyabilirsiniz. Ancak yükselen enerjiniz, sizi biraz sabırsız veya tepkisel yapabilir. Tepkilerinizin altında genellikle duyulmayı bekleyen duygularınız vardır. Neden ve neye karşı mücadele ettiğinizi iyi seçmeli, enerjinizi atabileceğiniz aktiviteler yapmalısınız. Güvende hissetmek için kabuğunuza çekilmeyin. Gerçek özgürlük, kendiniz için harekete geçebilmekte saklı.

Aslan

Mars sizi ruhunuzun gizli odalarına çağırıyor. Bu döngüde, dış dünyanın yorucu gürültüsünden uzaklaşıp, kendi içinize döneceğiniz bir mola dönemine başlayabilirsiniz. Dışarıda değil, iç dünyanızda büyük bir hareketlilik yaşayabilirsiniz. Ancak; yorgun, huzursuz, hassas veya içsel olarak gergin hissedebilir, bastırılmış öfkeniz, eski korkularınız ve yarım kalmış meselelerle yüzleşebilirsiniz. Görünürde bir şeyler duraksamış gibi gelse de, aslında bu süreç sizi tüketen eski döngüleri, görünmez savaşları fark edip arınmanız ve yepyeni bir sayfa açmanız için güçlü bir fırsat sunacaktır. Rüyalarınızı ve sezgilerinizi dinleyin.

Başak

Geleceğinizi kimlerle inşa edeceğinize karar vereceğiniz bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde; sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve hedefleriniz hız kazanabilir. Duygusal gerçekliğinizi anlayan insanlarla bağlantı kurmak için daha motive hissedebilirsiniz. Ancak aynı zamanda zamanınızı ve sosyal enerjinizi koruma eğiliminde de olabilirsiniz. Herkesin sizinle aynı yöne gitmediğini görebilir, sizi artık beslemeyen, sadece alışkanlıktan sürdürdüğünüz bağları geride bırakma cesareti gösterebilirsiniz. Enerjinizi herkes için değil, gerçekten geleceğinizde yeri olan insanlara ve inandığınız hedeflere ayırma zamanındasınız.

Terazi

Kendi yaşamınızın zirvesine çıkacağınız güçlü bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde; hedeflerinizi başarmak, kendinizi kanıtlamak, itibarınızı korumak veya sizin için çok önemli bir amaca doğru ilerlemek için daha fazla motive hissedebilirsiniz. Önemli kararlar alabilir, yön değiştirme cesareti bulabilir ve daha fazla sorumluluk üstlenebilirsiniz. Ancak başkalarının sizden beklentileriyle, gerçek isteklerinizi birbirine karıştırmamaya dikkat edin. Önünüze çıkan engeller sizi yıldırmasın; başarı, dışarıdan nasıl göründüğünüz değil, kurduğunuz hayatın ruhunuza ne kadar iyi geldiğiyle ilgilidir.

Akrep

Önünüzde yollar genişliyor, özgürleşmeye ve yenilenmeye hazırlanıyorsunuz. Öğrenmek, öğretmek, yazmak, uzaklardaki sevdiklerinizi ziyaret etmek ve seyahat etmek için güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Ancak bu döngüde asıl mesele sadece uzağa gitmek değil, hangi yöne gitmek istediğinizi gerçekten bilmekte olacaktır. Günlük hayatın karmaşası içinde asıl rotanızı kaybetmemeye özen gösterin. Hedeflerinizi hayata geçirmek için disiplinli ve gerçekçi olduğunuzda, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu süreç, hayatınızı hangi anlam üzerine inşa ettiğinizi yeniden bulmanızı sağlayacaktır.

Yay

Yaşam sizi hayatın daha derin, daha dönüştürücü ve duygusal sularına çağırıyor. Bu döngüde ruhsal olarak daha güçlü ve sezgisel hissedebilir, size iyi gelmeyen duygularınızı ve bağlarınızı görebilir ve cesurca geride bırakabilirsiniz. Mali paylaşımlar, hukuksal konular ve kapanmamış hesaplar gündeminize gelebilir. Aynı zamanda kime güvendiğinizi, nelerin sizin üzerinizde güç sahibi olduğunu görebilirsiniz. Bu döngü sadece krizleri aşmanızı değil, sizi geçmişe zincirleyen duygusal yüklerden kurtulmanızı, sınırlarınızı net çizmenizi ve daha güçlü ayağa kalkmanızı sağlayacaktır.

Oğlak

Mars tam burcunuzun karşısından geçerken, ilişkilerinizin sizi nasıl aynaladığını fark edebilirsiniz. Uyum, denge, ciddi ilişki kurmak için daha motive hissedebilir veya evliliğinizde, ortaklıklarınızda hareketli gündemler yaşayabilirsiniz. Üstü kapalı bir gerilim, açık ve dürüst bir yüzleşmeye dönüşebilir. Karşınızdakiler daha talepkâr olabilir, siz de uzun süredir bastırdığınız ihtiyaçlarınızı daha net bir şekilde dile getirebilirsiniz. Bu süreçte asıl ihtiyaçlarınızın arkasında durmalı, hislerinizi açıkça söylemelisiniz. Döngünün size anlatmak istediği; sahte bir uyum kurarak içinize atmak yerine gerçek ve sağlam bağlar inşa etmeyi seçmenizdir.

Kova

Hayatınızın küçük ve önemsiz görünen detaylarına, artık büyük resimden bakmaya başlıyorsunuz. Bu döngüde; günlük yaşamınız, bedeniniz, sağlığınız, işiniz, rutinleriniz gündeminize gelebilir. Aksayan işleri yoluna koymak, verimli bir düzen kurmak için motive hissedebilirsiniz. Ancak her şeyi aynı anda kontrol etmeye çalışmak sadece stresinizi arttıracaktır. Üretkenlik, her yükü omuzlamak değil; sizi tüketmeyen, kalıcı ve sağlıklı bir yaşam düzeni kurabilmektir. Ruhunuza iyi gelen alışkanlık ve bağları seçmeye davetlisiniz.

Balık

Kalbinizin uzun süredir sessiz kaldığı yerler, yeniden çiçekler açıyor. Aşk, tutku, yaratıcılık ve hayatın size keyif veren alanları canlanıyor. Bu döngüde; içinizdeki arzuları özgürce yaşamak, yeteneklerinizi ortaya çıkarmak için daha motive hissedebilirsiniz. Ancak coşkuyla hayal kurarken, gerçeklerle bağınızı tamamen koparmamaya, beğeni için benliğinizi değiştirmemeye, özellikle değerinizin karşılığını alamadığınız bağları sürdürmemeye dikkat edin. Kalbinizi açmaya ve hissedebilme cesareti göstermeye davetlisiniz.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyıldızı