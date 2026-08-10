11 AĞUSTOS 2026 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugünkü Venüs-Plüton üçgeni özel hayatına, yakın bir ilişkiye, araştırmaya veya derinlemesine incelemek istediğin bir konuya daha fazla enerji ve sevgi vermeni teşvik ediyor ve bunun karşılığını alabilirsin. Yakınlık alanındaki Venüs'ün gizlilik ve iç dünyanı temsil eden alandaki Plüton'la uyumu; iç dünyanı, duygusal hayatını ve algılarını canlandırıyor ve güçlendiriyor. Şu anda bir konunun biraz daha derinine inmenin önemli faydaları olabilir. Aynı zamanda gözlem yapmak için de güçlü bir dönemdesin; bir kişi, durum veya kendi arzuların hakkında anlamlı içgörüler kazanabilirsin. Özel konuşmalar veya gizli tutulan bağlantılar şu anda özellikle önemli ve özel hissettirebilir. Bu transit, bir projeye veya ilişkiye duyduğun ilgiyi ve tutkuyu artırabilir. Ayrıca kötü bir alışkanlığı veya seni tüketen bir durumu geride bırakmayı düşünmek için de mükemmel bir zaman. Yine de Venüs bugün Neptün'le karşıt açı yapıyor ve bu durum bazı konuları yeniden düşünmene veya aşırıya kaçtığın şeylere biraz ara vermene neden olabilir. Bu transit bazen bir hayal kırıklığına işaret etse de meseleleri biraz daha farklı bir açıdan görmeni teşvik edebilir ve bu da sonunda sana fayda sağlayabilir. İçindeki huzursuzluğun nedenini tam olarak anlayamıyorsan, sahip olmadığın bir şeyin bütün sorunlarının cevabı olduğunu düşünerek umutlarını ona bağlayabilirsin. Ancak biraz zaman tanıdığında, hedeflerini veya onlara ulaşmak için izlediğin yolu, şu anki gelişimine daha uygun hâle gelecek şekilde yeniden tanımlaman oldukça olası.