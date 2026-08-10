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Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 11 Ağustos 2026 Salı
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Ağustos Salı

11 Ağustos 2026 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 10 Ağustos 2026, Pazartesi 09:46
Güncelleme: 10 Ağustos 2026, Pazartesi 09:46
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Venüs bugün Plüton'la üçgen açı oluşturuyor ve ilerleyen saatlerde Neptün'le karşıt açı yapıyor. Etkileşimlerimizde, hobilerimizde ve ilişkilerimizde derinlik, sihir, anlam, karmaşıklık ve hayal gücüne duyduğumuz ihtiyaç şu anda güçlü. Etkilenmek, duygusal olarak harekete geçmek istiyoruz! Venüs-Plüton üçgeniyle birlikte bir kişiye, duruma, bağlantıya veya projeye karşı mutlu bir şekilde tutkulu ve odaklanmış hissedebiliriz. Hayatı daha derin düzeylerde paylaşma veya deneyimleme ihtiyacı hoş bir yoğunluk kazanıyor. Bu üçgen açı, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz şeylerle bağ kurmamıza yardımcı oluyor. Odağımızı daraltmak bizim yararımıza olabilir ya da bağlılıklarımızı büyütmenin, iyileştirmenin veya geliştirmenin yollarını arayabiliriz. Sabrın değerini fark ederek daha stratejik davranıyoruz ve iş hayatı ile kişisel ilişkiler konusunda yeni içgörüler kazanma olasılığımız artıyor. Bugünkü Mars-Ay Düğümü uyumu, hedeflerimizin peşinden gitmemizi, bir şeylere aktif olarak katılmamızı veya özel bir bağlantı kurmamızı teşvik edebilir. Bu etki, zorlukların üstesinden gelmek için harekete geçmemizi destekliyor. Ancak bu akşam Venüs'ün Neptün'le karşıt açı yapmasıyla birlikte beklentilerimiz görüşümüzü bulanıklaştırabilir. Kendimizi bıkkın, hayal kırıklığına uğramış veya özlem dolu hissedebiliriz. Para, zevkler ve ilişkiler konusunda fazla seçici davranmadıysak ya da sınırlarımızı iyi belirlemediysek sorunlar ortaya çıkabilir. Venüs'ün yönettiği yaşam alanlarında, romantizm, sosyal hayat, boş zamanlar ve finansal konular, belirsizlik ön plana çıkabilir. İşlevsiz hâle gelen şeyleri değerlendirmemiz gerekiyor ve bu süreçte ilerleme kaydedebilmek için gerçekçi olmayan bir idealden vazgeçmemiz gerekebilir. Duygusal açıdan daha hassasız ve aldatılmaya ya da kendimizi kandırmaya daha açık olabiliriz.

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11 AĞUSTOS 2026 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, burcundaki Neptün'ün Venüs'le karşıt açı yapması nedeniyle bugün insanların sana verdiği tepkilerde ve senin onlara yaklaşımında karışık sinyaller olabilir. Bilincine dolan duyguları anlamlandırdıktan sonra, daha önce kaçındığın veya fark edemeyecek kadar meşgul olduğun bazı ihtiyaç ve isteklerini keşfedebilirsin. Ancak şimdilik duygularını dikkate alırken, yanıltıcı olabilecekleri için o anki hislerine dayanarak önemli kararlar vermekten kaçın. Ayrıca mutluluğun kendin dışında bir yerde bulunduğunu düşünmemeye çalış. Nelerin eksikliğini hissettiğini veya nelere ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalış ve bu duygulara dürüstçe yaklaş. Bir kişiye, bir şeye veya duruma çekilmenin nedeninin, onda aslında kendi içinde keşfetmen gereken bir şeyi görmen olabileceğini düşün. Neyse ki Venüs-Plüton açısı, seni önemli değişiklikler yapmaya motive edebilecek tutkuyla bağlı olduğun bir projeye veya ilişkiye yönlendiriyor. Bu transit hem ayaklarını yere basmanı sağlayan hem de gelişimi destekleyen bir enerji taşıyor; nihai hedefini göz önünde bulundurarak yavaş ama emin adımlarla ilerlemene yardımcı oluyor. Şu anda beyin fırtınası yapmak ve iş birliği içinde çalışmak oldukça destekleniyor; sosyal ve profesyonel bağlantılar kurma çabaların da oldukça verimli sonuçlar getirebilir.

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11 AĞUSTOS 2026 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugünkü Venüs-Neptün karşıtlığı bazı memnuniyetsizlikleri su yüzüne çıkarabilir. İş, hayallerin veya sağlıkla ilgili bir konu moralini bozabilir. Belirli bir plan veya proje artık eskisi kadar gerçekleştirilebilir görünmüyorsa, duygusal olarak yorulmuş veya tükenmiş hissedebilirsin. Ancak daha gerçekçi hedeflere dayanarak ilhamını yeniden kazanman oldukça olası. Üstelik Venüs'ün Plüton'la üçgen açısı sayesinde durumu hızla tersine çevirebilir ve hayatını iyileştirecek bir plana odaklanabilirsin. Konsantre olmayı ve odağını korumayı başarabilirsen oldukça güçlü bir konumdasın. Günlük rutinlerini, alışkanlıklarını ve sağlığını iyileştirmeye yönelik çabaların, daha büyük hedeflerine doğru ilerlemene ve onlara ulaşmana yardımcı oluyor. Bugünün ana teması, bugününe özen göstererek geleceğini güçlendirmek olabilir.

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11 AĞUSTOS 2026 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugünkü Venüs-Neptün karşıtlığı, bir şeye inanıp inanmaman gerektiğinden emin olamadığın için duygularında iniş çıkışlara yol açabilir. Belirsizlik enerjini tüketme eğiliminde olduğundan, bekleyip gelişmeleri görmek en iyisi olabilir. Biraz gerçekçi yaklaşmanın seni duygusal açıdan daha iyi bir noktaya taşıyabileceğini düşün. Artık geçerliliğini yitirmiş bir hayalden vazgeçmek, yeni ve daha anlamlı bir hedefe yer açabilir. Neyse ki gelişime odaklandığında oldukça güçlü bir konumdasın. Venüs'ün Plüton'la uyumlu açısı sayesinde tatmin edici, hatta maddi açıdan kazançlı olabilecek bağlantılar kurabilirsin. İnsanlar adeta manyetik bir şekilde sana çekiliyor ve fikirlerini, inançlarını paylaşmak güçlü bir etki yaratabilir, hatta aranızdaki bağı güçlendirebilir. Birisi sana kendi kişiliğinin daha derin yönlerini keşfetme fırsatı sunabilir ya da seni ilginç fikirler, düşünceler, yaşam tarzları ve bakış açılarıyla tanıştırabilir. Yaratıcı çalışmalar, tanıtım ve yayıncılıkla ilgili uğraşlar bugün özellikle ilgini çekebilir.

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11 AĞUSTOS 2026 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün zaman zaman endişeler veya güvensizliklerle mücadele edebilirsin ancak Venüs-Plüton transiti özel hayatını ve sevdiklerinle olan ilişkilerini güçlendirmene yardımcı oluyor. Hatta ilişkilerin veya ev hayatını iyileştirme arzun, olumlu değişiklikler yapma isteğini harekete geçirebilir. Bugün özellikle bir şeyler inşa etmene, yenilemene ve dönüştürmene yardımcı olan faaliyetler destekleniyor. Özellikle yakın bir ilişkide, aile ortamında veya ev hayatında sıradan giden bir projeyi ya da durumu çok daha iyi bir hâle getirmeye karar verebilirsin. Sevdiklerinle iletişim kurmanın yaratıcı yollarını keşfedebilirsin. İlişkilerinde küçük yollarla bile olsa daha fazla yoğunluk ve yakınlık hissetmek son derece tatmin edici olabilir. Önceliklerini bilmek, nelerden vazgeçmen gerektiğini ve nelerin geliştirilip beslenmeye ihtiyaç duyduğunu anlamana yardımcı oluyor. Kendine ve en derindeki ihtiyaçlarına daha yakın hissedebilirsin. Ancak bugünkü Venüs-Neptün karşıtlığıyla birlikte sosyal veya romantik meseleler geçici olarak olduğundan çok daha büyük görünebilir. Uzun vadeli hedeflerinle ilgili kafa karışıklığı, bugünkü verimliliğini etkileyebilir. Şu anda sorumluluklarından sağlıklı bir şekilde uzaklaşman mümkünse, bunu yapmak faydalı olabilir; ancak bunun için gelecekteki zamanından ve enerjinden gereğinden fazla ödün vermemeye çalış.

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11 AĞUSTOS 2026 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün odaklanmayı başardığında, ki zaman zaman bu pek kolay olmayabilir, önemli ilerlemeler kaydedebilirsin. Bazen biraz rahatsızlık hissetmek seni iyi bir noktaya, örneğin bir karar vermeye veya bir soruna çözüm bulmaya yönlendirebilir. Venüs'ün Plüton'la uyumlu açısı sayesinde eğitim, kişisel ilgi alanları ve projeler harika bir odak noktası olabilir. Hatta bunlar hayatını önemli şekillerde dönüştürebilir. Benzer değerlere sahip biriyle konuşmak oldukça tatmin edici olabilir. Özel insanlar ve önem verdiğin projeler için fazladan çaba göstermek isteyebilirsin. Bir konuşma, bir ilişkiyi güçlendirebilir veya bir ilişki bir konuşmayla başlayabilir! Bu günler genel olarak yeni fikirleri ve deneyimleri benimsemek için oldukça uygun olsa da bugün özellikle mevcut bir fikir veya girişim üzerinde çalışmak ve onu harika bir şeye dönüştürmek için elverişli. Birini veya bir konuyu şimdi çok daha derinden anlayabilirsin ve bu da oldukça güzel gelişmelere yol açabilir. Bugün beyin fırtınası yapmaktan veya sorunlara çözüm bulmaktan büyük keyif alabilirsin. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Venüs-Neptün karşıtlığıyla birlikte hedefler, talimatlar ve konuşmalar konusunda bazı kafa karışıklıkları yaşanabilir. Olayları olduğundan daha güzel görme veya gösterme eğilimine dikkat et. Önemli kararları ve konuşmaları daha uygun bir zamana ertelemek muhtemelen en iyisi. İster kesintiler nedeniyle dikkatin dağılsın ister şimdilik anlamlandırması zor duygularla uğraşıyor ol, bugün zaman zaman odaklanmak veya önceliklerini belirlemek kolay olmayabilir.

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11 AĞUSTOS 2026 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugün kafa karışıklığı veya dikkat dağınıklığına yönelik bir eğilim olsa da Venüs-Plüton açısı problem çözme becerilerini güçlendirmek için harika bir etki yaratıyor. Bütçe veya yaratıcı bir plan gibi bir şeyi düzenleme ya da baştan ele alma ihtiyacı hissedebilirsin. İşin, kariyerin, kişisel eşyaların veya üzerinde çalışıp geliştirdiğin bir şey konusunda kendini özellikle tutkulu hissedebilirsin. Hedefler belirleyerek ve bunlara ulaşmak için planlar yaparak amaç duygunu geliştirmek ve güçlendirmek için uygun bir dönemdesin. Hayatında bazı şeyleri azaltman veya sadeleştirmen gerekiyorsa, hangi alanların yeniden ele alınmaya ihtiyaç duyduğunu fark etmek için mükemmel bir zaman. Pratik önceliklerini düzene koymaya odaklanmak son derece tatmin edici, hatta dönüştürücü olabilir. Daha fazla kazanmanın yeni yollarını keşfedebilir veya daha da önemlisi, bir girişimden ya da projeden aldığın keyfi artırabilirsin. Güvenlik, iş, sağlık, kariyer ve ev hayatın şu anda gelişme gösterebilecek alanlar arasında. Yine de günün ilerleyen saatlerinde Venüs'ün Neptün'le karşıt açı yapmasıyla birlikte, gerçekleşmesini istediğin şeyleri gerçekmiş gibi görme eğilimi seni biraz yanlış yönlendirebilir. Bu açı kaynaklar alanında gerçekleştiğinden, şimdilik borç para veya değerli eşyalar vermemek ve önemli finansal kararlar almamak en iyisi. Planlama ve strateji geliştirmek için harika bir zaman ancak bunları uygulamaya koymak için beklemek gerekebilir. İnsanlar seni maddi veya duygusal açıdan tüketebilir ya da bazı durumlar kafa karıştırıcı olabilir.

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11 AĞUSTOS 2026 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün odaklanmak ve konsantre olmak her zaman kolay olmayabilir ancak bunu başardığında, şu anda burcunda bulunan Venüs'ün Plüton'la uyumlu açısı sayesinde harekete geçmek için büyük bir istek duyabilirsin. Yaratıcı bir uğraş ilgini fazlasıyla çekebilir ve onu bir sonraki seviyeye taşımak konusunda heyecanlanabilirsin. Bir şeyi veya birini daha derinden anlamak şu anda son derece ilgi çekici gelebilir. Ayrıca bir ilişkiye, romantik bir girişime veya yaratıcı bir projeye daha fazla enerji ve sevgi verebilirsin. İyi bir izlenim bırakmak için oldukça uygun bir zaman. Yaptığın işe tutkuyla bağlanman ve kendinden emin duruşun olumlu bir şekilde dikkat çekiyor. Özellikle bir kişi veya proje hakkında daha fazla şey öğrenmekten keyif alabilir, büyük bir heyecan ve motivasyon hissedebilirsin. Ancak gün ilerledikçe, olayları önce olmasını istediğin gibi görüp ardından onları moral bozucu veya pek de olumlu olmayan bir açıdan değerlendirmeye geçebilirsin. Bu ay beklentilerinle mücadele ettiğin ilk zaman olmayacak ancak yaşadıkların daha sağlıklı bir denge kurma yolunda önemli bir adım olabilir.

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11 AĞUSTOS 2026 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugünkü Venüs-Plüton üçgeni duygusal durumunu ve aile hayatını güçlendiriyor. Ev ve aileyle ilgili projelere odaklanmak son derece tatmin edici olabilir. Gereksiz eşyalardan kurtulmak faydalı olabileceği gibi, sana hiçbir yararı olmayan sorunlu düşünce ve tutumları hayatından çıkarmak da iyi gelebilir. Daha derindeki duygu ve arzularını keşfedebilir, kendinle daha güçlü bir bağ kurmayı heyecan verici bulabilirsin. Bu dönem bazı gerçekleri keşfetme zamanı ve bu keşifler önemli değişimlere ve kişisel olarak daha güçlü hissetmene yol açabilir. Para konuları iyileşebilir veya seni finansal açıdan daha iyi bir konuma taşıyacak adımlar atabilirsin. Ancak Venüs aynı zamanda Neptün'le karşıt açı yapıyor ve geçici olarak sıradan olan şeyler sana çekici gelmeyebilir. Bununla birlikte, bu transit etkinken kendini tatmin olmuş hissetmek de zorlaşabilir. Düzensizlik, iş veya sağlıkla ilgili belirsizlikler seni biraz tükenmiş ve bir sonraki adımın konusunda kararsız hissettirebilir. Aldatılma veya kendini kandırma ihtimali de söz konusu. Hayal kur, ilham al ve yarat; ancak pratik konularda temkinli davran. Belki de en önemlisi, gerçekte olduğundan çok daha çekici ve göz alıcı görünen bir şeye kapılmamaya dikkat etmen olacaktır. Gerçekleşmesini istediğin şeylerle sezgilerini birbirinden ayırt etmeye çalış.

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11 AĞUSTOS 2026 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugünkü Venüs-Plüton üçgeni mevcut projelerin, arkadaşlıkların ve bağlantıların aracılığıyla kişisel dönüşüm yaşaman açısından güçlü bir etki yaratıyor. Sevdiğin insanları ve projeleri yeniden keşfetmek için uygun bir zaman olabilir. Sosyal hayatında ya da projelerin ve ilgi alanların konusunda güzel bir canlanma yaşanabilir. İkna etme, bağlantı kurma ve motivasyon açısından oldukça güçlü bir konumdasın. İnsanları, durumları veya fırsatları kendine çekme eğilimindesin ve çekiciliğinin önemli bir kısmı fikirlerinden, iletişim tarzından ve kendine özgü bakış açısından geliyor. Daha derin bir anlayış sayesinde bağlar güçlenebilir. Başka bir açıdan bakıldığında, tanıtım, sosyal bağlantılar kurma veya pazarlama çalışmaların da oldukça etkili olabilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Venüs ile Neptün arasındaki karşıtlık, bir kişi veya durumla ilgili gerçekleri fark etmene ve onu gözünde büyüttüğün konumdan indirerek daha gerçekçi görmene neden olabilir. Sevgililer, arkadaşlar veya çocuklarla ilgili sınır sorunları ortaya çıkabilir; özellikle de huzuru veya iyi ilişkileri korumak adına fazlasıyla anlayışlı davrandıysan ve bazı şeyleri görmezden geldiysen. Geçici olarak, olumsuz yönlerin üzerini örtmek fazlasıyla kolay olabilir.

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11 AĞUSTOS 2026 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün dikkatini dağıtan şeyler olabilir ve önceliklerini belirlemek her zaman kolay olmayabilir. Ancak odaklanmayı başardığında harekete geçmek için oldukça istekli olduğunu görebilirsin. Venüs-Plüton açısı; işine, kariyerine, para kazanmaya veya geliştirmekte olduğun bir şeye enerji ve sevgi vermen açısından destekleyici. Bir projeyi yeniden ele almak veya dönüştürmek ön plana çıkabilir. Yaptığın işi sevdiğinde bu, sonuçlara da açıkça yansıyor. Hayatını daha iyi bir düzene sokmak veya yeni bir beceri geliştirmek konusunda oldukça motive olabilirsin. Değer verdiğin bir hedefe doğru adımlar atmak sana büyük keyif verebilir. İşine veya gelir getiren bir projeye tüm kalbini ve tutkunu vermek özellikle tatmin edici ve başarılı sonuçlar getirebilir. Güneş haritanın tepesinde bulunan Venüs, profesyonel veya toplumsal ortamlarda, ayrıca üstlerin veya otorite konumundaki kişilerle ilişkilerinde olumlu etkiler ve destek görmeni sağlıyor. Venüs'ün bugün Plüton'la uyumu ise bir durumun, nesnenin veya kişinin gerçek değerini görme yeteneğini güçlendiriyor ve onu bir sonraki seviyeye taşımaya hazır hissedebilirsin. Yine de Venüs aynı zamanda Neptün'le karşıt açı yapıyor ve bu durum belirli bir plan, hedef veya projeyle ilgili kafa karışıklığını büyütebilir. Biraz moral bozucu olsa bile, bunu düşünmek ve hayallerinin ya da ideallerinin güncellenmeye ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmek için bir fırsat olarak kullanmak en iyisi. Şu anda hayal kırıklıkları yaşarsan, bunların seni daha sağlıklı uğraşlara veya daha gerçekleştirilebilir hedeflere yönlendirmesi hâlinde gelişim fırsatlarına dönüşebileceğini unutma.

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11 AĞUSTOS 2026 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Venüs bugün burcundaki Plüton'la uyumlu bir açı oluşturuyor ve kişisel çekim gücün oldukça yüksek. Tutkuyla peşinden gittiğin bir uğraş veya ilgi alanı dönüştürücü ve tatmin edici olabilir; hatta seni hayatındaki bazı işleri düzene koymaya motive edebilir. Bu transit, başkalarını ikna etmek ve insanlarla anlamlı, faydalı bağlar kurmak açısından seni oldukça güçlü bir konuma getiriyor. Alışılmış sınırlarının dışına çıkmak ve farklı bakış açılarını keşfetmek sana cazip gelebilir. Farklı fikirler ve insanlar şu anda ilgini güçlü bir şekilde çekebilir. Öğretmek, rehberlik etmek, paylaşmak, liderlik etmek veya öğrenmek hem keyifli olabilir hem de ön plana çıkabilir. Kendini ifade etmek veya iletişim kurmak için yeni bir kanal açılabilir. İyi bir tavsiye verebilir veya alabilirsin ya da duyduğun bir şey dikkatini olumlu bir yöne çevirebilir. Yine de Venüs aynı zamanda Neptün'le karşıt açı yapıyor ve bu etki enerjinin bir kısmını tüketebilir. Bir hayalin artık eskisi kadar gerçekleştirilebilir görünmediğini düşünüyorsan, kendini toparlamak için biraz zamana ihtiyacın olabilir. İletişiminde geçici kafa karışıklıkları veya karışık sinyaller yaşanabilir ve belirsiz duygulara dayanarak harekete geçmekten kaçınmak en iyisi.

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11 AĞUSTOS 2026 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugünkü Venüs-Plüton üçgeni özel hayatına, yakın bir ilişkiye, araştırmaya veya derinlemesine incelemek istediğin bir konuya daha fazla enerji ve sevgi vermeni teşvik ediyor ve bunun karşılığını alabilirsin. Yakınlık alanındaki Venüs'ün gizlilik ve iç dünyanı temsil eden alandaki Plüton'la uyumu; iç dünyanı, duygusal hayatını ve algılarını canlandırıyor ve güçlendiriyor. Şu anda bir konunun biraz daha derinine inmenin önemli faydaları olabilir. Aynı zamanda gözlem yapmak için de güçlü bir dönemdesin; bir kişi, durum veya kendi arzuların hakkında anlamlı içgörüler kazanabilirsin. Özel konuşmalar veya gizli tutulan bağlantılar şu anda özellikle önemli ve özel hissettirebilir. Bu transit, bir projeye veya ilişkiye duyduğun ilgiyi ve tutkuyu artırabilir. Ayrıca kötü bir alışkanlığı veya seni tüketen bir durumu geride bırakmayı düşünmek için de mükemmel bir zaman. Yine de Venüs bugün Neptün'le karşıt açı yapıyor ve bu durum bazı konuları yeniden düşünmene veya aşırıya kaçtığın şeylere biraz ara vermene neden olabilir. Bu transit bazen bir hayal kırıklığına işaret etse de meseleleri biraz daha farklı bir açıdan görmeni teşvik edebilir ve bu da sonunda sana fayda sağlayabilir. İçindeki huzursuzluğun nedenini tam olarak anlayamıyorsan, sahip olmadığın bir şeyin bütün sorunlarının cevabı olduğunu düşünerek umutlarını ona bağlayabilirsin. Ancak biraz zaman tanıdığında, hedeflerini veya onlara ulaşmak için izlediğin yolu, şu anki gelişimine daha uygun hâle gelecek şekilde yeniden tanımlaman oldukça olası.

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