Dünden bugüne Kate Middleton stili

Galler Prensesi Catherine, 2011'de Prens William ile evlenerek Cambridge D\u00fc\u015fesi oldu\u011fundan bu yana yaln\u0131zca kraliyet ailesinin de\u011fil, d\u00fcnya modas\u0131n\u0131n da en dikkat \u00e7eken isimlerinden biri.. Kate Middleton, Tarz\u0131, zarafet ve ula\u015f\u0131labilir \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n m\u00fckemmel dengesiyle tan\u0131mlan\u0131yor. \u0130\u015fte Kate Middleton'\u0131n stil yolculu\u011funa ge\u00e7mi\u015ften g\u00fcn\u00fcm\u00fcze yolculuk.... Kate Middleton, St Andrews \u00dcniversitesi y\u0131llar\u0131nda daha rahat, gen\u00e7 ve spor bir stile sahipti. Jean pantolonlar, polo ti\u015f\u00f6rtler ve sade elbiseler tercih ediyordu. Bu d\u00f6nemde tercih etti\u011fi par\u00e7alar, samimi ve eri\u015filebilir bir imaj yarat\u0131yordu.. 2010'da Prens William ile ni\u015fanland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu\u011funda giydi\u011fi safir mavisi Issa elbisesi, moda d\u00fcnyas\u0131nda adeta bir d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131 oldu. Kate Middleton'un renk se\u00e7imleri, v\u00fccut tipine uygun kesimler ve minimal aksesuar kullan\u0131m\u0131 bu d\u00f6nemde netle\u015fti.. 2011'deki d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnde Sarah Burton imzal\u0131 Alexander McQueen gelinli\u011fi, modern prenses imaj\u0131n\u0131 zirveye ta\u015f\u0131d\u0131. Dantelin zarafeti ve siluetin sadeli\u011fi, onun stilinin imza unsurlar\u0131ndan biri haline geldi.. Resmi etkinliklerde ise diz hizas\u0131nda elbiseler, \u015fapka ve eldiven gibi geleneksel kraliyet aksesuarlar\u0131yla uyumlu bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm benimsedi.. Hamilelik d\u00f6neminde de \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n do\u011fumundan sonra Kate Middleton, stilinde hem rahatl\u0131k hem de \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 harmanlad\u0131.. Klasik tren\u00e7kotlar, floral elbiseler ve uygun fiyatl\u0131 marka se\u00e7imleri, onu "halk\u0131n prensesi" olarak tan\u0131mlayan imaj\u0131 g\u00fc\u00e7lendirdi.. \u00c7o\u011funlukla uzun paltolar ile kombinleri tercih eden Middleton, kahverengi ve siyah\u0131 birlikte kullanmay\u0131 olduk\u00e7a seviyor.. Middleton, hamilelik d\u00f6neminde de kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 etkinliklerde \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131ndan \u00f6d\u00fcn vermeden be\u011fenileri toplad\u0131.. Kate Middleton'un duru\u015fu, tercih etti\u011fi renk paleti ve her zaman kendine uygun par\u00e7alar\u0131 se\u00e7me becerisi, onu yaln\u0131zca bir kraliyet \u00fcyesi de\u011fil, ayn\u0131 zamanda global bir moda ikonu haline getiriyor.. Kraliyet giyim kurallar\u0131na uygun hareket eden Middelton'da omuz dekolteli k\u0131yafetleri nadir de olsa g\u00f6rd\u00fck. . Kate Middleton'un en s\u0131k kulland\u0131\u011f\u0131 renkler aras\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131, mavi ve ye\u015fil renkler bulunuyor.. G\u00fcnl\u00fck stillerde de s\u0131kl\u0131kla g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz Middleton sokak stilinde de \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131ndan \u00f6d\u00fcn vermiyor.. Midi boy etek ve bo\u011fazl\u0131 kazak kombinleri en \u00e7ok tercih etti\u011fi kombiler aras\u0131nda yer al\u0131yor.. Middleton, gard\u0131robuna zaman zaman cesur renkler, desenler ve modaya y\u00f6n veren par\u00e7alar da ekliyor.. Monokrom g\u00f6r\u00fcn\u00fcmler, pelerin detayl\u0131 elbiseler ve hatta pantolon tak\u0131mlar, onun stil evriminde yenilik\u00e7i bir ad\u0131m olarak \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor.. \u0130\u015fte Middleton'un be\u011fenilen stillerinden baz\u0131lar\u0131.... . . . . . .
