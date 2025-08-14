Dünden bugüne Kate Middleton stili

Gittiği her etkinlikte tüm dikkatleri üzerine çeken ve tarzıyla büyük beğeni toplayan Kate Middleton'un dünden bugüne giydiği kıyafetleri derledik!

Moda
Giriş: 14 Ağustos 2025 13:16 Güncelleme: 14 Ağustos 2025 13:22
  • Galler Prensesi Catherine, 2011'de Prens William ile evlenerek Cambridge Düşesi olduğundan bu yana yalnızca kraliyet ailesinin değil, dünya modasının da en dikkat çeken isimlerinden biri.

  • Kate Middleton, Tarzı, zarafet ve ulaşılabilir şıklığın mükemmel dengesiyle tanımlanıyor. İşte Kate Middleton'ın stil yolculuğuna geçmişten günümüze yolculuk...

  • Kate Middleton, St Andrews Üniversitesi yıllarında daha rahat, genç ve spor bir stile sahipti. Jean pantolonlar, polo tişörtler ve sade elbiseler tercih ediyordu. Bu dönemde tercih ettiği parçalar, samimi ve erişilebilir bir imaj yaratıyordu.

  • 2010'da Prens William ile nişanlandığını duyurduğunda giydiği safir mavisi Issa elbisesi, moda dünyasında adeta bir dönüm noktası oldu. Kate Middleton'un renk seçimleri, vücut tipine uygun kesimler ve minimal aksesuar kullanımı bu dönemde netleşti.

  • 2011'deki düğününde Sarah Burton imzalı Alexander McQueen gelinliği, modern prenses imajını zirveye taşıdı. Dantelin zarafeti ve siluetin sadeliği, onun stilinin imza unsurlarından biri haline geldi.

  • Resmi etkinliklerde ise diz hizasında elbiseler, şapka ve eldiven gibi geleneksel kraliyet aksesuarlarıyla uyumlu bir görünüm benimsedi.

  • Hamilelik döneminde de çocuklarının doğumundan sonra Kate Middleton, stilinde hem rahatlık hem de şıklığı harmanladı.

  • Klasik trençkotlar, floral elbiseler ve uygun fiyatlı marka seçimleri, onu "halkın prensesi" olarak tanımlayan imajı güçlendirdi.

  • Çoğunlukla uzun paltolar ile kombinleri tercih eden Middleton, kahverengi ve siyahı birlikte kullanmayı oldukça seviyor.

  • Middleton, hamilelik döneminde de katıldığı etkinliklerde şıklığından ödün vermeden beğenileri topladı.

  • Kate Middleton'un duruşu, tercih ettiği renk paleti ve her zaman kendine uygun parçaları seçme becerisi, onu yalnızca bir kraliyet üyesi değil, aynı zamanda global bir moda ikonu haline getiriyor.

  • Kraliyet giyim kurallarına uygun hareket eden Middelton'da omuz dekolteli kıyafetleri nadir de olsa gördük.

  • Kate Middleton'un en sık kullandığı renkler arasında kırmızı, mavi ve yeşil renkler bulunuyor.

  • Günlük stillerde de sıklıkla gördüğümüz Middleton sokak stilinde de şıklığından ödün vermiyor.

  • Midi boy etek ve boğazlı kazak kombinleri en çok tercih ettiği kombiler arasında yer alıyor.

  • Middleton, gardırobuna zaman zaman cesur renkler, desenler ve modaya yön veren parçalar da ekliyor.

  • Monokrom görünümler, pelerin detaylı elbiseler ve hatta pantolon takımlar, onun stil evriminde yenilikçi bir adım olarak öne çıkıyor.

  • İşte Middleton'un beğenilen stillerinden bazıları...

