2022 Ay Takvimi

2022 yılında ayın halleri ve tarihleri neler? Dolunay ve Yeniay'da yapabileceğiniz ritüeller neler?

Astroloji
05 Ocak 2022 Çarşamba

  • 2 Ocak 2022 21:33 - Oğlak burcunda Yeniay

    18 Ocak 2022 02:47 - Yengeç burcunda Dolunay

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  • 2 Şubat 2022 08:45 - Kova burcunda Yeniay

    16 Şubat 2022 19:56 - Aslan burcunda Dolunay

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  • 2 Mart 2022 20:34 - Balık burcunda Yeniay

    18 Mart 2022 10:15 - Başak burcunda Dolunay

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  • 1 Nisan 2022 09:23 - Koç burcunda Yeniay

    16 Nisan 2022 21:53 - Terazi burcunda Dolunay

    30 Nisan 2022 23:27 - Boğa burcunda Yeniay (Güneş Tutulması)

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  • 16 Mayıs 2022 07:11 - Akrep burcunda Dolunay (Ay Tutulması)

    30 Mayıs 2022 14:29 - İkizler burcunda Yeniay

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  • 14 Haziran 2022 14:51 - Yay burcunda Dolunay

    29 Haziran 2022 05:51 - Yengeç burcunda Yeniay

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  • 13 Temmuz 2022 21:37 - Oğlak burcunda Dolunay

    28 Temmuz 2022 20:54 - Aslan burcunda Yeniay

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  • 12 Ağustos 2022 04:35 - Oğlak burcunda Dolunay

    27 Ağustos 2022 11:16 - Başak burcunda Yeniay

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  • 10 Eylül 2022 12:58 - Balık burcunda Dolunay

    26 Eylül 2022 00:53 - Terazi burcunda Yeniay

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  • 9 Ekim 2022 23:54 - Koç burcunda Dolunay

    25 Ekim 2022 13:48 - Akrep burcunda Yeniay (Güneş Tutulması)

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  • 8 Kasım 2022 14:01 - Boğa burcunda Dolunay (Ay Tutulması)

    24 Kasım 2022 01:57 - Yay burcunda Yeniay

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  • 8 Aralık 2022 07:07 - İkizler burcunda Dolunay

    23 Aralık 2022 13:16 - Oğlak burcunda Yeniay

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  • Dolunay Ritüeli

    Dolunay zamanı, ayın dünyanın üzerindeki etkisi en yüksek seviyeye çıkar. Bu nedenle dolunayın enerjisinden faydalanmak için bir ritüel yapabilirsiniz. Bunun için kendinize rahatsız edilmeyeceğiniz rahat bir ortam yaratmanız yeterli. Mümkünse dolunayı görebileceğiniz bir yerde olmanız, etkisinden faydalanmanıza daha çok yardımcı olur.

    - Dışarıda, toprağın üstünde ve ay ışığını görebileceğiniz bir yerde olabilirseniz ne ala! Ancak olmazsa da temizleyip güzelce havalandırdığınız odanızda sessiz bir ortam sağlayarak işe başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz, sakin bir müziğin size eşlik etmesini isteyebilirsiniz.

    - Biraz sakinleşerek başlayın. On dakika kadar sessizce oturun ve nefesinizi dinleyin. Kısa bir süre nefes alıp verişinize konsantre olarak oturmanız daha meditatif, daha farkındalıklı bir halde olmanıza yardımcı olacaktır.

    - Beyaz bir kağıt ve bir kalem alın. Bir önceki dolunaydan bu yana hayatınızda olup bitenleri düşünün... Artık hayatınızda olmasını istemediğiniz veya şifalandırmak istediğiniz şeyleri gözden geçirin. Sonra yavaşça bunları kağıdınıza yazın. Artık kurtulmak istediklerinizi, sizi yorduğunu veya üzdüğünü düşündüğünüz ne varsa, bir bir sıralayın.

    - Kendinize biraz daha zaman tanıyın. Yazdıklarınız üzerinde fazla düşünmeden, detaylara dalmadan, başladığınızdaki yavaşlığınızı sürdürerek, bu olumsuzlukları hayatınızdan uzaklaştırmaya niyet edin.

    - Hazır hissettiğinizde kağıdı yakın ve küllerini bir su birikintisine, denize atın veya rüzgarda uçup gitmesini izleyin.

    - Kısa bir süre için tekrar rahat bir pozisyonda oturun ve size iyi gelmeyen şeylerin sizden uzaklaşması için niyetinizi tekrarlayın.

    - Suyun ve rüzgarın arındırıcı etkisini daha çok hissetmek için ılık bir duş almak ve biraz açık havada oturmak iyi gelecektir.

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  • Yeniay Ritüeli

    Yeniay zamanı, Dolunay gibi ayın dünyanın üzerindeki etkisinin en yüksek seviyeye olduğu zamanlardandır. Yeniay demek yeni başlangıçlar demek... Bu nedenle yeniay ritüelinde hayatınıza olmasını istediğiniz, başlamak istediğiniz yeni şeyleri davet edebilirsiniz.

    - Niyetlerinizi önce kendi içinizde netleştirin. Ilık bir duş ya da güzel bir banyodan sonra, kendinize küçük bir alan hazırlayın. Bu alanı adaçayı tütsüsü ile negatif enerjiden arındırabilirsiniz. Tüm bunları yavaşça, dikkatle ve özenle yapmaya gayret edin. Fiziksel olarak olduğu kadar, zihinsel olarak da kendinizi hazırlayın.

    - İyi ve ferah hissetmenizi sağlayacak ne varsa ritüelinize dahil edin. Açık renk mumlar, en sevdiğiniz müzik, bakmaktan hoşlandığınız resimler ve fotoğraflar...

    - Bir deftere veya bir kağıda ihtiyacınız olacak. Bir süre hazırladığınız ortamda sakince oturarak hayatınızda olmasını istediğiniz, olumlu yönde değişmesini ve gelişmesini istediğiniz şeylere odaklanın. Her birini gözünüzde canlandırmaya çalışın.

    - Hazır hissettiğinizde, yavaşça bunları yazmaya başlayın. İfadelerinizde mümkün oldukça net olmaya çalışın. Dilediğiniz şeylerin size ve herkese 'hayırlı' olması için kendi yönteminizle dua edin.

    - Yazmayı bitirdikten sonra bir müddet sessizce oturun ve yazdığınız dileklerinizi tekrar gözden geçirin.

    - Ritüeli tamamlamak için hazır olduğunuzda, bir 'dilek hatırlatıcısı' hazırlayın. Bu başka bir kağıda çizeceğiniz bir sembol olabilir, yazacağınız tek bir cümle olabilir ya da bu ritüelde içinizden geçirdiğiniz güzellikleri size hatırlatacak başka bir nesne, görsel olabilir... Bunu her gün görebileceğiniz bir yere koyun ve Yeni Ay dilekleriniz için her gün dua edin.

    - Bir sonraki Yeniay'da ritüeli tekrarlamak istediğinizde yeni bir liste oluşturabilirsiniz.

    - Ritüelden sonra bir müddet temiz havada oturmak, yazdığınız listeyi suya veya rüzgara bırakmak da, eğer iyi hissettiriyorsa, size iyi gelecektir. Daima sezgilerinizi dinleyin!

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