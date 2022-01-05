2022 Ay Takvimi

Yeniay Ritüeli
Yeniay zamanı, Dolunay gibi ayın dünyanın üzerindeki etkisinin en yüksek seviyeye olduğu zamanlardandır. Yeniay demek yeni başlangıçlar demek... Bu nedenle yeniay ritüelinde hayatınıza olmasını istediğiniz, başlamak istediğiniz yeni şeyleri davet edebilirsiniz.
- Niyetlerinizi önce kendi içinizde netleştirin. Ilık bir duş ya da güzel bir banyodan sonra, kendinize küçük bir alan hazırlayın. Bu alanı adaçayı tütsüsü ile negatif enerjiden arındırabilirsiniz. Tüm bunları yavaşça, dikkatle ve özenle yapmaya gayret edin. Fiziksel olarak olduğu kadar, zihinsel olarak da kendinizi hazırlayın.
- İyi ve ferah hissetmenizi sağlayacak ne varsa ritüelinize dahil edin. Açık renk mumlar, en sevdiğiniz müzik, bakmaktan hoşlandığınız resimler ve fotoğraflar...
- Bir deftere veya bir kağıda ihtiyacınız olacak. Bir süre hazırladığınız ortamda sakince oturarak hayatınızda olmasını istediğiniz, olumlu yönde değişmesini ve gelişmesini istediğiniz şeylere odaklanın. Her birini gözünüzde canlandırmaya çalışın.
- Hazır hissettiğinizde, yavaşça bunları yazmaya başlayın. İfadelerinizde mümkün oldukça net olmaya çalışın. Dilediğiniz şeylerin size ve herkese 'hayırlı' olması için kendi yönteminizle dua edin.
- Yazmayı bitirdikten sonra bir müddet sessizce oturun ve yazdığınız dileklerinizi tekrar gözden geçirin.
- Ritüeli tamamlamak için hazır olduğunuzda, bir 'dilek hatırlatıcısı' hazırlayın. Bu başka bir kağıda çizeceğiniz bir sembol olabilir, yazacağınız tek bir cümle olabilir ya da bu ritüelde içinizden geçirdiğiniz güzellikleri size hatırlatacak başka bir nesne, görsel olabilir... Bunu her gün görebileceğiniz bir yere koyun ve Yeni Ay dilekleriniz için her gün dua edin.
- Bir sonraki Yeniay'da ritüeli tekrarlamak istediğinizde yeni bir liste oluşturabilirsiniz.
- Ritüelden sonra bir müddet temiz havada oturmak, yazdığınız listeyi suya veya rüzgara bırakmak da, eğer iyi hissettiriyorsa, size iyi gelecektir. Daima sezgilerinizi dinleyin!
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