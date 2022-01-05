2022 Ay Takvimi

Dolunay Ritüeli

Dolunay zamanı, ayın dünyanın üzerindeki etkisi en yüksek seviyeye çıkar. Bu nedenle dolunayın enerjisinden faydalanmak için bir ritüel yapabilirsiniz. Bunun için kendinize rahatsız edilmeyeceğiniz rahat bir ortam yaratmanız yeterli. Mümkünse dolunayı görebileceğiniz bir yerde olmanız, etkisinden faydalanmanıza daha çok yardımcı olur.

- Dışarıda, toprağın üstünde ve ay ışığını görebileceğiniz bir yerde olabilirseniz ne ala! Ancak olmazsa da temizleyip güzelce havalandırdığınız odanızda sessiz bir ortam sağlayarak işe başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz, sakin bir müziğin size eşlik etmesini isteyebilirsiniz.

- Biraz sakinleşerek başlayın. On dakika kadar sessizce oturun ve nefesinizi dinleyin. Kısa bir süre nefes alıp verişinize konsantre olarak oturmanız daha meditatif, daha farkındalıklı bir halde olmanıza yardımcı olacaktır.

- Beyaz bir kağıt ve bir kalem alın. Bir önceki dolunaydan bu yana hayatınızda olup bitenleri düşünün... Artık hayatınızda olmasını istemediğiniz veya şifalandırmak istediğiniz şeyleri gözden geçirin. Sonra yavaşça bunları kağıdınıza yazın. Artık kurtulmak istediklerinizi, sizi yorduğunu veya üzdüğünü düşündüğünüz ne varsa, bir bir sıralayın.

- Kendinize biraz daha zaman tanıyın. Yazdıklarınız üzerinde fazla düşünmeden, detaylara dalmadan, başladığınızdaki yavaşlığınızı sürdürerek, bu olumsuzlukları hayatınızdan uzaklaştırmaya niyet edin.

- Hazır hissettiğinizde kağıdı yakın ve küllerini bir su birikintisine, denize atın veya rüzgarda uçup gitmesini izleyin.

- Kısa bir süre için tekrar rahat bir pozisyonda oturun ve size iyi gelmeyen şeylerin sizden uzaklaşması için niyetinizi tekrarlayın.

- Suyun ve rüzgarın arındırıcı etkisini daha çok hissetmek için ılık bir duş almak ve biraz açık havada oturmak iyi gelecektir.