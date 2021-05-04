Sütlü tatlı tarifleri

Başrolünde sütün olduğu birbirinden lezzetli sütlü tatlı tariflerini bir araya getirdik.

Sütlü tatlı tarifleri
Yaşam
04 Mayıs 2021 Salı

Aralarında geleneksel sütlü tatlı tarifleri de dünya mutfağından sütlü tatlı tarifleri de var! İşte Müjgan Yurtseven'in kaleminden sütlü tatlı tarifleri...





Damla sakızlı sütlaç

Damla sakızının mis aromasıyla damakları şenlendiren bu sütlaç tarifini her yaptığınızda aklımızda daima buzdolabındaki son kasede kalacak. Nişasta ve yumurta kullanmadan anne usulü damla sakızlı sütlaç tarifi...



Bonet İtalyan tatlısı

İtalya’nın Kuzey batısındaki zengin yemek kültürüne sahip Piemonte bölgesine ait geleneksel lezzetlerden biri olan "Bonet" "Krem Karamel"e benzeyen dokusundan dolayı kaşık tatlısı olarak tabir ediliyor. “Krem caramel”den farklı olarak kakao ve acı badem kurabiyesi ilave ediliyor. Bonet İtalyan tatlısı yapılışı...





Bir İspanyol tatlısı: Natillas De Leche

İspanya’nın geleneksel lezzetlerinden biri olan Natillas (Türkçe karşılığı "kremalı süt"), kremamsı dokusu, tarçın ve limon kabuğunun aromasıyla yemek sonrası için leziz bir tatlı oluyor. Servis esnasında üzerini tarçın, bisküvi ve arzu ettiğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Natillas De Leche tarifi için buraya tıklayın!





Çilekli puding

Kremamsı lezzetiyle iftar sofralarına çok yakışacak çilekli pudingi bir gece önceden hazırlarsanız ertesi güne lezzeti kat kat artacaktır. Çilekli puding nasıl yapılır?





Portakal pelteli bisküvili muhallebili pasta

Yemek sonrası ikram edebileceğiniz leziz, hafif ve yapılışı çok pratik tatlı... Portakal pelteli bisküvili muhallebili pasta tarifi...





Güllaç

Ramazan ayıyla özdeşleşse de güllaç her zaman yapabileceğiniz lezzetli tariflerden biri... Güllaç nasıl yapılır?





Üzüm pelteli kesme muhallebi

Üzüm ile yapabileceğiniz leziz ve hafif bir tatlı üzüm pelteli kesme muhallebi tarifini buradan okuyabilirsiniz.




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