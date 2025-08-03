Ütünün altı nasıl temizlenir?

Kararan ütü altını temizlemek artık çok kolay. Evde bulunan birkaç malzeme ile lekelerden kurtulmak mümkün.

Bir gazete kağıdının üstüne bol miktarda tuzu dökün. Ütünüzü orta ısıda çalıştırmaya başlayın. Sonra ütüyü tuz üzerinde bastırın. Biraz bekledikten sonra, ılık bir bez ile ütünün altını temizleyin. Ütünün altındaki lekelerin çıktığını göreceksiniz. Ütü yapmayı kolaylaştıracak 8 ipucu yazısını okumak için tıklayın...

Önce bir miktar beyaz sirkeyi cezvede ısıtın. Temiz bir bez ya da havluya dökeceğiniz sirke ile ütü tabanındaki lekeli kısmı hafifçe ovalayın. Lekelerin yavaşça çıktığını göreceksiniz. Ama mutlaka beyaz sirke tercih etmelisiniz, diğer sirke çeşitleri ütü altının daha fazla lekelenmesine neden olacaktır. Ütü tabanında bulunan delikli kısımları ile kulak çubuğu ile temizleyebilirsiniz.

GÜNCEL Tuzun 12 yaratıcı kullanım alanı

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Limon ve karbonat

Limonun yarısını bir kaba sıkın ve içine 1 tatlı kaşığı karbonat atın. Daha sonra bu ikiliyi karıştırarak koyu bir kıvam elde edin. Hazırlamış olduğunu bu karışımı ütünün altındaki lekeli kısımlara sürerek 5 - 10 dakika bekletin. Temiz bir bez ya da havlu ile ütü tabanının hafifçe ovalayın. Lekelerin yok olduğunu göreceksiniz. Karbonatla yapılabilecek şeyler yazısını okumak için tıklayın...

Diş macunu

Ütü altına az miktarda diş macununu sürerek, önceden ısıtmış olduğunuz temiz bir bez ile ovalamaya başlayın. Daha sonra ütüyü çalıştırıp birkaç kez buhar verin ve birkaç dakika boyunca bezi ütüleyin.

Ütü kireci nasıl temizlenir?

Limon tuzu

Kaynar bir suyun içine biraz limon tuzu ekleyin ve ütüyü çalıştırın. Daha sonra buhar düğmesine basın, limon tuzu ütünün içindeki kireç tabasını çözecektir.