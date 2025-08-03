Ütünün altı nasıl temizlenir?

Kararan ütü altını temizlemek artık çok kolay. Evde bulunan birkaç malzeme ile lekelerden kurtulmak mümkün.
Altı siyah leke olan ütüleri temizlemenin birkaç yolu vardır. İşte onlardan bazıları:
Gazete ve tuz
Bir gazete kağıdının üstüne bol miktarda tuzu dökün. Ütünüzü orta ısıda çalıştırmaya başlayın. Sonra ütüyü tuz üzerinde bastırın. Biraz bekledikten sonra, ılık bir bez ile ütünün altını temizleyin. Ütünün altındaki lekelerin çıktığını göreceksiniz. Ütü yapmayı kolaylaştıracak 8 ipucu yazısını okumak için tıklayın...
Beyaz sirke
Önce bir miktar beyaz sirkeyi cezvede ısıtın. Temiz bir bez ya da havluya dökeceğiniz sirke ile ütü tabanındaki lekeli kısmı hafifçe ovalayın. Lekelerin yavaşça çıktığını göreceksiniz. Ama mutlaka beyaz sirke tercih etmelisiniz, diğer sirke çeşitleri ütü altının daha fazla lekelenmesine neden olacaktır. Ütü tabanında bulunan delikli kısımları ile kulak çubuğu ile temizleyebilirsiniz.
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Limon ve karbonat
Limonun yarısını bir kaba sıkın ve içine 1 tatlı kaşığı karbonat atın. Daha sonra bu ikiliyi karıştırarak koyu bir kıvam elde edin. Hazırlamış olduğunu bu karışımı ütünün altındaki lekeli kısımlara sürerek 5 - 10 dakika bekletin. Temiz bir bez ya da havlu ile ütü tabanının hafifçe ovalayın. Lekelerin yok olduğunu göreceksiniz. Karbonatla yapılabilecek şeyler yazısını okumak için tıklayın...
Diş macunu
Ütü altına az miktarda diş macununu sürerek, önceden ısıtmış olduğunuz temiz bir bez ile ovalamaya başlayın. Daha sonra ütüyü çalıştırıp birkaç kez buhar verin ve birkaç dakika boyunca bezi ütüleyin.
Ütü kireci nasıl temizlenir?
Limon tuzu
Kaynar bir suyun içine biraz limon tuzu ekleyin ve ütüyü çalıştırın. Daha sonra buhar düğmesine basın, limon tuzu ütünün içindeki kireç tabasını çözecektir.
Bitkilerinize sirke verirseniz ne olur?
Sirke
Bir miktar sirke ve suyu ütünün haznesine dökün. Daha sonra ütüyü çalıştırın ve buhar düğmesine basarak sirkenin gözeneklere görmesini sağlayın. Birkaç kez tekrarladıktan sonra ütüyü soğumak için bir kenara bırakın ve içindeki kalan sirkeli suyu boşaltın.
Eşit miktarda su ve sirkeyi ütünüzün haznesine boşaltın. Ardından yine ütünüzü çalıştırarak sirkenin gözeneklere ulaşmasını sağlayın. Bu işlemi birkaç kez tekrarladıktan sonra ütünüzün soğumasını bekleyin ve içinde kalan sirkeli suyu boşaltın. Bu işlemi belirli periyotlarla uygularsanız kireç oluşumunu da engelleyecektir.
Not: Musluk suyu yerine içme suyu kullanmak ütünüzün ömrünü uzatmada etkili olacaktır.