Renkli biber salatası

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler
400 gr renkli minik biber
Sosu için;
7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış
7 - 8 dal dereotu, incecik doğranmış
3 diş sarımsak, ezilmiş
3 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı elma sirkesi
1 çay kaşığı bal
1 çay kaşığı tuz
Yapılışı
- Biberleri yıkayıp kurulayın, bıçak yardımıyla kenarlarına minik delikler açarak airfryer ın haznesine yerleştirin ve sebze ayarında kızartın (20 dakika).
- Biberler kızarırken bu arada sos malzemelerini derin bir kaseye alarak karıştırın.
- Kızarmış biberleri sıcakken geniş bir kaba aktarıp sosu üzerine gezdirerek karıştırın. Buzdolabında yaklaşık 2 saat beklettikten sonra servis edin.
Kısa notlar;
- Biberleri airfryer yerine fırında 200 derecede yaklaşık 30 dakika kızartabilirsiniz.
- Soslu kızarmış biberler buzdolabında kapalı kapta yaklaşık bir hafta saklanabilir.
- Renkli biber yerine küçük boy köy biberiyle de çok lezzetli oluyor.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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